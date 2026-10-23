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EEUU revoca decenas de visados a altos funcionarios y exfuncionarios de Colombia y Bolivia
EEUU revoca decenas de visados a altos funcionarios y exfuncionarios de Colombia y Bolivia
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La medida apunta a 62 personas a las que el Departamento de Estado de Estados Unidos acusa de presuntas actividades de narcotráfico o corrupción, que "socavan... 23.10.2026, Sputnik Mundo
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Entre los 21 colombianos señalados se encuentra el expresidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán, que también fungió como gerente de la campaña del expresidente Gustavo Petro en 2022.En el caso boliviano, se encuentran el presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, Aldo Ismael Quezada Cerruti, y el diputado nacional de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Rafael Darío López Mercado.El 28 de septiembre, el Departamento de Estado ya había emitido sanciones contra 13 bolivianos, incluido el exfiscal general del Estado, Roger Mariaca, quien en ese momento investigaba actos de corrupción política a nivel regional.
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EEUU revoca decenas de visados a altos funcionarios y exfuncionarios de Colombia y Bolivia

03:40 GMT 23.10.2026
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Pasaporte de Colombia - Sputnik Mundo, 1920, 23.10.2026
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La medida apunta a 62 personas a las que el Departamento de Estado de Estados Unidos acusa de presuntas actividades de narcotráfico o corrupción, que "socavan gobiernos democráticamente elegidos".
Entre los 21 colombianos señalados se encuentra el expresidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán, que también fungió como gerente de la campaña del expresidente Gustavo Petro en 2022.
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella. - Sputnik Mundo, 1920, 22.10.2026
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¿Por qué De la Espriella emitirá el presupuesto gubernamental de Colombia por decreto?
ayer, 06:14 GMT
En el caso boliviano, se encuentran el presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, Aldo Ismael Quezada Cerruti, y el diputado nacional de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Rafael Darío López Mercado.
El 28 de septiembre, el Departamento de Estado ya había emitido sanciones contra 13 bolivianos, incluido el exfiscal general del Estado, Roger Mariaca, quien en ese momento investigaba actos de corrupción política a nivel regional.
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