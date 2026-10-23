EEUU revoca decenas de visados a altos funcionarios y exfuncionarios de Colombia y Bolivia

Entre los 21 colombianos señalados se encuentra el expresidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán, que también fungió como gerente de la campaña del expresidente Gustavo Petro en 2022.En el caso boliviano, se encuentran el presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, Aldo Ismael Quezada Cerruti, y el diputado nacional de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Rafael Darío López Mercado.El 28 de septiembre, el Departamento de Estado ya había emitido sanciones contra 13 bolivianos, incluido el exfiscal general del Estado, Roger Mariaca, quien en ese momento investigaba actos de corrupción política a nivel regional.
En el caso boliviano, se encuentran el presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, Aldo Ismael Quezada Cerruti, y el diputado nacional de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Rafael Darío López Mercado.
El 28 de septiembre, el Departamento de Estado ya había emitido sanciones contra 13 bolivianos, incluido el exfiscal general del Estado, Roger Mariaca, quien en ese momento investigaba actos de corrupción política a nivel regional.
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