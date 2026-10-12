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El acuerdo entre EEUU y Rusia sobre el diésel es una señal para Occidente, opina un analista
El acuerdo entre EEUU y Rusia sobre el diésel es una señal para Occidente, opina un analista
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La reanudación del comercio energético entre Rusia y EEUU ha dejado claro que las sanciones occidentales contra los recursos energéticos rusos son ineficaces y... 12.10.2026, Sputnik Mundo
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En su opinión, la situación pone de manifiesto que las necesidades energéticas pueden obligar a Occidente a replantearse su enfoque respecto a las restricciones impuestas a Rusia.El invierno que se avecina podría intensificar la presión sobre los Estados que se enfrentan a los elevados precios de los combustibles y a la necesidad de garantizar un suministro estable de combustible, señaló.El 9 de octubre, Vladímir Putin y Donald Trump mantuvieron una conversación telefónica en la que abordaron la solución del conflicto en Ucrania y la cooperación económica. Las partes acordaron que Rusia suministre a nivel global más de 4,8 millones de toneladas de diésel para aliviar el costo elevado de dicho combustible en los mercados mundiales.
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El acuerdo entre EEUU y Rusia sobre el diésel es una señal para Occidente, opina un analista

11:33 GMT 12.10.2026
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Sede de la UE en Bruselas - Sputnik Mundo, 1920, 12.10.2026
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La reanudación del comercio energético entre Rusia y EEUU ha dejado claro que las sanciones occidentales contra los recursos energéticos rusos son ineficaces y ha servido de lección a los países occidentales ante la llegada de un invierno frío, declaró a Sputnik el director del Centro de Estudios sobre Crisis en Europa, Nidjat Sezguín.
En su opinión, la situación pone de manifiesto que las necesidades energéticas pueden obligar a Occidente a replantearse su enfoque respecto a las restricciones impuestas a Rusia.
El invierno que se avecina podría intensificar la presión sobre los Estados que se enfrentan a los elevados precios de los combustibles y a la necesidad de garantizar un suministro estable de combustible, señaló.

"Lo que está ocurriendo debe servir de lección para Occidente a la hora de elaborar su futura política energética", concluyó el Sezguín.

El 9 de octubre, Vladímir Putin y Donald Trump mantuvieron una conversación telefónica en la que abordaron la solución del conflicto en Ucrania y la cooperación económica. Las partes acordaron que Rusia suministre a nivel global más de 4,8 millones de toneladas de diésel para aliviar el costo elevado de dicho combustible en los mercados mundiales.
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