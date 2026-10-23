https://noticiaslatam.lat/20261023/la-vision-rusa-del-orden-mundial-se-basa-en-que-ningun-pais-imponga-sus-ideas-a-los-demas-destaca-1175566699.html

La visión rusa del orden mundial se basa en que ningún país imponga sus ideas a los demás, destaca el Kremlin

La visión rusa del orden mundial se basa en que ningún país imponga sus ideas a los demás, destaca el Kremlin

Sputnik Mundo

Rusia, basándose en esta visión, establece sus relaciones con la mayoría de los países del mundo, con los miembros de los BRICS y con el sur global, aseveró el... 23.10.2026, Sputnik Mundo

2026-10-23T11:59+0000

2026-10-23T11:59+0000

2026-10-23T11:59+0000

internacional

rusia

eeuu

dmitri peskov

vladímir putin

ucrania

🛡️ zonas de conflicto

📈 mercados y finanzas

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/06/0b/1173844212_0:134:3164:1914_1920x0_80_0_0_b9823c7bb3f25a52432f3a86ec929acc.jpg

El proceso de paz sobre UcraniaLas negociaciones trilaterales entre representantes de Rusia, EEUU y Ucrania tendrán lugar en Abu Dabi a inicios de noviembre, según Peskov, y agregó que la reunión se centrará, entre otros temas, en las cuestiones de seguridad tanto para Rusia como para Ucrania.Al mismo tiempo, recalcó que es imposible debatir sobre la arquitectura de la seguridad europea sin los europeos.En este contexto, señaló que la postura del Kremlin sobre el posible nombramiento de un enviado especial de la UE para las negociaciones de paz sobre Ucrania dependerá de la posición que adopten los europeos en el proceso.Suministros de diésel rusoLos suministros de diésel ruso a EEUU comenzaron y continuarán de forma regular, confirmó Peskov.Más temprano trascendió que un petrolero con 326.800 barriles de productos petrolíferos rusos salió del puerto ruso de Primorsk hacia Nueva York.El 9 de octubre, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, y su homólogo de EEUU, Donald Trump, acordaron en una conversación telefónica el suministro de diésel ruso a los mercados estadounidense y mundial.Posteriormente, el Departamento del Tesoro de EEUU emitió una licencia que autoriza hasta el 7 de abril de 2027 las transacciones relacionadas con la venta, la entrega, la descarga y la importación de diésel de origen ruso.

https://noticiaslatam.lat/20261022/la-congelacion-del-conflicto-en-ucrania-sin-garantias-de-seguridad-no-tiene-sentido-opina-una-1175554800.html

https://noticiaslatam.lat/20261021/pretendemos-reducir-el-deficit-experto-explica-como-reacciona-el-mercado-del-diesel-ante-la-1175542703.html

eeuu

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

rusia, eeuu, dmitri peskov, vladímir putin, ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, 📈 mercados y finanzas