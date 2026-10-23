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La visión rusa del orden mundial se basa en que ningún país imponga sus ideas a los demás, destaca el Kremlin
La visión rusa del orden mundial se basa en que ningún país imponga sus ideas a los demás, destaca el Kremlin
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Rusia, basándose en esta visión, establece sus relaciones con la mayoría de los países del mundo, con los miembros de los BRICS y con el sur global, aseveró el... 23.10.2026, Sputnik Mundo
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El proceso de paz sobre UcraniaLas negociaciones trilaterales entre representantes de Rusia, EEUU y Ucrania tendrán lugar en Abu Dabi a inicios de noviembre, según Peskov, y agregó que la reunión se centrará, entre otros temas, en las cuestiones de seguridad tanto para Rusia como para Ucrania.Al mismo tiempo, recalcó que es imposible debatir sobre la arquitectura de la seguridad europea sin los europeos.En este contexto, señaló que la postura del Kremlin sobre el posible nombramiento de un enviado especial de la UE para las negociaciones de paz sobre Ucrania dependerá de la posición que adopten los europeos en el proceso.Suministros de diésel rusoLos suministros de diésel ruso a EEUU comenzaron y continuarán de forma regular, confirmó Peskov.Más temprano trascendió que un petrolero con 326.800 barriles de productos petrolíferos rusos salió del puerto ruso de Primorsk hacia Nueva York.El 9 de octubre, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, y su homólogo de EEUU, Donald Trump, acordaron en una conversación telefónica el suministro de diésel ruso a los mercados estadounidense y mundial.Posteriormente, el Departamento del Tesoro de EEUU emitió una licencia que autoriza hasta el 7 de abril de 2027 las transacciones relacionadas con la venta, la entrega, la descarga y la importación de diésel de origen ruso.
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La visión rusa del orden mundial se basa en que ningún país imponga sus ideas a los demás, destaca el Kremlin
Rusia, basándose en esta visión, establece sus relaciones con la mayoría de los países del mundo, con los miembros de los BRICS y con el sur global, aseveró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.
"No olvidemos que, al fin y al cabo, nuestra visión del orden mundial consiste precisamente en que nadie imponga ningún orden mundial a nadie. Y en que se base totalmente en el beneficio mutuo y en el respeto recíproco", destacó el funcionario.
El proceso de paz sobre Ucrania
Las negociaciones trilaterales entre representantes de Rusia, EEUU y Ucrania tendrán lugar en Abu Dabi a inicios de noviembre, según Peskov, y agregó que la reunión se centrará, entre otros temas, en las cuestiones de seguridad tanto para Rusia como para Ucrania.
"Sí, efectivamente, el presidente [de Rusia, Vladímir Putin] expuso el tema de las negociaciones: se trata de cuestiones de seguridad para ambos países —Rusia y Ucrania— una vez alcanzado un acuerdo pacífico. Este es uno de los componentes más importantes para llegar a una solución pacífica", comentó.
Al mismo tiempo, recalcó que es imposible debatir sobre la arquitectura de la seguridad europea sin los europeos.
En este contexto, señaló que la postura del Kremlin sobre el posible nombramiento de un enviado especial de la UE para las negociaciones de paz sobre Ucrania dependerá de la posición que adopten los europeos en el proceso.
Suministros de diésel ruso
Los suministros de diésel ruso a EEUU comenzaron y continuarán de forma regular, confirmó Peskov.
"Creo que ya hubo declaraciones del Ministerio de Energía de que el primer petrolero se había dirigido a los destinatarios, a los compradores. En el futuro, [los suministros] continuarán de manera regular", afirmó.
Más temprano trascendió que un petrolero con 326.800 barriles
de productos petrolíferos rusos salió del puerto ruso de Primorsk hacia Nueva York.
El 9 de octubre, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, y su homólogo de EEUU, Donald Trump, acordaron en una conversación telefónica
el suministro de diésel ruso a los mercados estadounidense y mundial.
Posteriormente, el Departamento del Tesoro de EEUU emitió una licencia que autoriza hasta el 7 de abril de 2027 las transacciones relacionadas con la venta, la entrega, la descarga y la importación de diésel de origen ruso.
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