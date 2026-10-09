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Putin le dijo a Trump que los objetivos de Rusia en Ucrania se mantienen sin cambios: Kremlin
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El presidente ruso Vladímir Putin le dijo a su homólogo estadounidense, Donald Trump, que Ucrania ha cerrado la posibilidad de negociaciones inmediatas al... 09.10.2026, Sputnik Mundo
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Estos son otros puntos clave expuestos por Ushakov sobre el diálogo entre ambos mandatarios:
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Putin le dijo a Trump que los objetivos de Rusia en Ucrania se mantienen sin cambios: Kremlin

22:15 GMT 09.10.2026
© Sputnik / Máximo BogodvidVladímir Putin, presidente ruso
Vladímir Putin, presidente ruso - Sputnik Mundo, 1920, 09.10.2026
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El presidente ruso Vladímir Putin le dijo a su homólogo estadounidense, Donald Trump, que Ucrania ha cerrado la posibilidad de negociaciones inmediatas al intentar perturbar las elecciones y atacar a civiles, según informó el asesor presidencial Yuri Ushakov.
Estos son otros puntos clave expuestos por Ushakov sobre el diálogo entre ambos mandatarios:
Putin destacó su agradecimiento por el interés de Trump en el diálogo con Rusia.
El mandatario ruso habló en detalle sobre las medidas tomadas ante los ataques terroristas perpetrados por las Fuerzas Armadas de Ucrania.
Putin enfatizó que los intentos de Kiev por detener el avance militar ruso son inútiles: las tropas nacionales tienen el control total y están avanzando.
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9 de octubre, 19:27 GMT
Reanudar las negociaciones con Ucrania es actualmente imposible debido a la postura de Kiev, que intentó perturbar las elecciones, recalcó Putin.
También señaló la necesidad de llegar a un acuerdo con Irán, al sostener que la diplomacia en el tema respecto al país persa aún no se ha agotado.
Aún no se ha discutido específicamente la posibilidad de una reunión bilateral entre Putin y Trump. Según Ushakov, los líderes encontrarán la manera de reunirse al margen de la cumbre de la APEC si ambos participan.
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