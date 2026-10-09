https://noticiaslatam.lat/20261009/putin-le-dijo-a-trump-que-los-objetivos-de-rusia-en-ucrania-se-mantienen-sin-cambios-kremlin-1175375879.html

Putin le dijo a Trump que los objetivos de Rusia en Ucrania se mantienen sin cambios: Kremlin

Putin le dijo a Trump que los objetivos de Rusia en Ucrania se mantienen sin cambios: Kremlin

Sputnik Mundo

El presidente ruso Vladímir Putin le dijo a su homólogo estadounidense, Donald Trump, que Ucrania ha cerrado la posibilidad de negociaciones inmediatas al... 09.10.2026, Sputnik Mundo

2026-10-09T22:15+0000

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Estos son otros puntos clave expuestos por Ushakov sobre el diálogo entre ambos mandatarios:

https://noticiaslatam.lat/20261009/eeuu-autoriza-el-suministro-de-diesel-proveniente-de-rusia-1175373186.html

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