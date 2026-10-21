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"Pretendemos reducir el déficit": experto explica cómo reacciona el mercado del diésel ante la expectativa de suministros rusos

"Pretendemos reducir el déficit": experto explica cómo reacciona el mercado del diésel ante la expectativa de suministros rusos

Sputnik Mundo

El presidente ruso, Vladímir Putin, declaró que, tras la decisión sobre el diésel, los precios en los mercados mundiales cayeron entre un 5% y un 6%. El... 21.10.2026, Sputnik Mundo

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El analista explicó el panorama mundial del comercio de diésel. Así, Rusia era el segundo mayor exportador mundial de este tipo de combustible antes de que se impusiera la prohibición de exportación. En 2025, solo la superó EEUU, mientras que Arabia Saudita ocupó el tercer puesto e India, que procesa principalmente petróleo ruso, el cuarto.Además, apuntó que Rusia no tiene como objetivo sustituir los suministros de Arabia Saudita, pero sí contribuirá a reducir el déficit del mercado. Las cotizaciones ya están bajando ante esta perspectiva, agregó."Ni siquiera importa tanto adónde [Rusia] va a suministrar concretamente este diésel, ya sea a EEUU o a nuestros mercados tradicionales, como Brasil, Turquía o incluso Oriente Medio (...) Lo importante es que [Rusia] llena el mercado mundial", indicó el analista.En esa línea, mencionó que es importante demostrar que el levantamiento de las sanciones también mejoraría la situación de quienes las imponen. Si levantan o suavizan las restricciones contra Rusia, también obtendrán beneficios para ellos mismos, destacó.Los presidentes Vladímir Putin y Donald Trump mantuvieron una conversación telefónica el 9 de octubre, tras la cual el mandatario de EEUU anunció que Rusia suministraría de inmediato más de 300.000 toneladas de diésel a los mercados estadounidense y mundial, otras 500.000 toneladas en noviembre y un millón de toneladas más posteriormente.El 21 de octubre, el vice primer ministro de Rusia, Alexandr Nóvak, anunció que el primer petrolero con 40.000 toneladas de diésel ruso con destino a Estados Unidos saldrá del puerto el 22 de octubre.

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