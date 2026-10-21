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"Pretendemos reducir el déficit": experto explica cómo reacciona el mercado del diésel ante la expectativa de suministros rusos
"Pretendemos reducir el déficit": experto explica cómo reacciona el mercado del diésel ante la expectativa de suministros rusos
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El presidente ruso, Vladímir Putin, declaró que, tras la decisión sobre el diésel, los precios en los mercados mundiales cayeron entre un 5% y un 6%. El... 21.10.2026, Sputnik Mundo
2026-10-21T17:39+0000
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El analista explicó el panorama mundial del comercio de diésel. Así, Rusia era el segundo mayor exportador mundial de este tipo de combustible antes de que se impusiera la prohibición de exportación. En 2025, solo la superó EEUU, mientras que Arabia Saudita ocupó el tercer puesto e India, que procesa principalmente petróleo ruso, el cuarto.Además, apuntó que Rusia no tiene como objetivo sustituir los suministros de Arabia Saudita, pero sí contribuirá a reducir el déficit del mercado. Las cotizaciones ya están bajando ante esta perspectiva, agregó."Ni siquiera importa tanto adónde [Rusia] va a suministrar concretamente este diésel, ya sea a EEUU o a nuestros mercados tradicionales, como Brasil, Turquía o incluso Oriente Medio (...) Lo importante es que [Rusia] llena el mercado mundial", indicó el analista.En esa línea, mencionó que es importante demostrar que el levantamiento de las sanciones también mejoraría la situación de quienes las imponen. Si levantan o suavizan las restricciones contra Rusia, también obtendrán beneficios para ellos mismos, destacó.Los presidentes Vladímir Putin y Donald Trump mantuvieron una conversación telefónica el 9 de octubre, tras la cual el mandatario de EEUU anunció que Rusia suministraría de inmediato más de 300.000 toneladas de diésel a los mercados estadounidense y mundial, otras 500.000 toneladas en noviembre y un millón de toneladas más posteriormente.El 21 de octubre, el vice primer ministro de Rusia, Alexandr Nóvak, anunció que el primer petrolero con 40.000 toneladas de diésel ruso con destino a Estados Unidos saldrá del puerto el 22 de octubre.
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"Pretendemos reducir el déficit": experto explica cómo reacciona el mercado del diésel ante la expectativa de suministros rusos
El presidente ruso, Vladímir Putin, declaró que, tras la decisión sobre el diésel, los precios en los mercados mundiales cayeron entre un 5% y un 6%. El anuncio ya provocó una bajada ante la expectativa de que lleguen suministros rusos, confirmó a Sputnik el experto del Fondo Nacional de Seguridad Energética de Rusia, Ígor Yushkov.
El analista explicó el panorama mundial del comercio de diésel. Así, Rusia era el segundo mayor exportador mundial de este tipo de combustible antes de que se impusiera la prohibición de exportación. En 2025, solo la superó EEUU, mientras que Arabia Saudita ocupó el tercer puesto e India, que procesa principalmente petróleo ruso, el cuarto.
"Los detractores de este acuerdo señalan que, según ellos, el volumen de consumo de diésel en EEUU es mucho mayor que el que Rusia tiene previsto exportar, o incluso que el consumo mundial. Pero no pretendemos satisfacer toda la demanda del mercado mundial. Con nuestros volúmenes, pretendemos reducir el déficit de oferta en el mercado", puso de relieve.
Además, apuntó que Rusia no tiene como objetivo sustituir los suministros de Arabia Saudita, pero sí contribuirá a reducir el déficit del mercado. Las cotizaciones ya están bajando ante esta perspectiva, agregó.
"Ni siquiera importa tanto adónde [Rusia] va a suministrar concretamente este diésel, ya sea a EEUU o a nuestros mercados tradicionales, como Brasil, Turquía o incluso Oriente Medio (...) Lo importante es que [Rusia] llena el mercado mundial", indicó el analista.
En esa línea, mencionó que es importante demostrar que el levantamiento de las sanciones también mejoraría la situación de quienes las imponen. Si levantan o suavizan las restricciones contra Rusia, también obtendrán beneficios para ellos mismos, destacó.
Los presidentes Vladímir Putin y Donald Trump mantuvieron una conversación telefónica
el 9 de octubre, tras la cual el mandatario de EEUU anunció que Rusia suministraría de inmediato más de 300.000 toneladas de diésel
a los mercados estadounidense y mundial, otras 500.000 toneladas en noviembre y un millón de toneladas más posteriormente.
El 21 de octubre, el vice primer ministro de Rusia, Alexandr Nóvak, anunció que el primer petrolero con 40.000 toneladas de diésel ruso con destino a Estados Unidos saldrá del puerto el 22 de octubre
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