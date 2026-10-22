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La congelación del conflicto en Ucrania sin garantías de seguridad no tiene sentido, opina una experta
La congelación del conflicto en Ucrania sin garantías de seguridad no tiene sentido, opina una experta
Sputnik Mundo
Volodímyr Zelenski y sus partidarios europeos pueden intentar congelar el conflicto en Ucrania sin un acuerdo global, pero cuentan con muy pocos recursos a su... 22.10.2026, Sputnik Mundo
2026-10-22T13:20+0000
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A medida que se acerca el invierno, una "suspensión" habría beneficiado a Ucrania y permitido a los donantes europeos centrarse en sus propias necesidades energéticas y en los costes del rearme, aliviando la presión derivada del conflicto en curso, comentó la experta.A su vez, el Kremlin sostiene que una suspensión temporal sería ineficaz y defiende, en su lugar, un acuerdo global que ofrezca garantías "para las generaciones futuras".El conflicto de Ucrania resulta costosoLos gobiernos europeos, las empresas y las firmas de inversión occidentales, como BlackRock, se enfrentan ahora a restricciones financieras más estrictas y parecen haber perdido el interés por reconstruir Ucrania como "fortaleza militar" o como "proveedor de materias primas para Occidente", indicó Kwiatkowski.Poner fin al "proyecto Ucrania"La Administración Trump parece dispuesta a acelerar un acuerdo sobre Ucrania este año, ante la expectativa de que los demócratas puedan hacerse con el control tanto de la Cámara de Representantes como del Senado en 2027 e impulsen la continuación de la financiación y la ayuda militar de EEUU a Ucrania.El presidente estadounidense Donald Trump ha criticado de forma reiterada que Zelenski carece de la voluntad para alcanzar un acuerdo que ponga fin al conflicto con Rusia. Asimismo, el mandatario estadounidense ha enfatizado que Ucrania necesita un nuevo líder que sea capaz de negociar un pacto efectivo con Moscú.
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La congelación del conflicto en Ucrania sin garantías de seguridad no tiene sentido, opina una experta
Volodímyr Zelenski y sus partidarios europeos pueden intentar congelar el conflicto en Ucrania sin un acuerdo global, pero cuentan con muy pocos recursos a su disposición, explicó a Sputnik la teniente coronel retirada de la Fuerza Aérea de EEUU y exanalista del Pentágono, Karen Kwiatkowski.
"Los patrocinadores de Zelenski rechazan la vía diplomática y no pueden ganar la guerra por la vía militar. Pero exigir una congelación no tiene sentido si no se abordan los problemas y retos más profundos relacionados con la legitimidad y la seguridad", precisó.
A medida que se acerca el invierno, una "suspensión" habría beneficiado a Ucrania y permitido a los donantes europeos centrarse en sus propias necesidades energéticas y en los costes del rearme, aliviando la presión derivada del conflicto en curso, comentó la experta.
A su vez, el Kremlin sostiene que una suspensión temporal sería ineficaz y defiende, en su lugar, un acuerdo global que ofrezca garantías "para las generaciones futuras".
El conflicto de Ucrania resulta costoso
Los gobiernos europeos, las empresas y las firmas de inversión occidentales, como BlackRock, se enfrentan ahora a restricciones financieras más estrictas y parecen haber perdido el interés por reconstruir Ucrania como "fortaleza militar" o como "proveedor de materias primas para Occidente", indicó Kwiatkowski.
"A medida que ha disminuido su nivel de interés, surgen nuevos escenarios que favorecen la neutralidad y una Ucrania con un territorio más reducido, pero aún no se ve que eso se esté debatiendo seriamente en Occidente", lamentó.
Poner fin al "proyecto Ucrania"
La Administración Trump parece dispuesta a acelerar un acuerdo sobre Ucrania este año, ante la expectativa de que los demócratas puedan hacerse con el control tanto de la Cámara de Representantes como del Senado en 2027 e impulsen la continuación de la financiación y la ayuda militar de EEUU a Ucrania.
"Poner fin al 'proyecto Ucrania' antes de que se constituya el nuevo Congreso simplificará la agenda [de la Administración Trump] de cara a 2027", subrayó la analista.
El presidente estadounidense Donald Trump ha criticado de forma reiterada que Zelenski carece de la voluntad para alcanzar un acuerdo que ponga fin al conflicto con Rusia. Asimismo, el mandatario estadounidense ha enfatizado que Ucrania necesita un nuevo líder
que sea capaz de negociar un pacto efectivo con Moscú.
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