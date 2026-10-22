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La congelación del conflicto en Ucrania sin garantías de seguridad no tiene sentido, opina una experta

La congelación del conflicto en Ucrania sin garantías de seguridad no tiene sentido, opina una experta

Sputnik Mundo

Volodímyr Zelenski y sus partidarios europeos pueden intentar congelar el conflicto en Ucrania sin un acuerdo global, pero cuentan con muy pocos recursos a su... 22.10.2026, Sputnik Mundo

2026-10-22T13:20+0000

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A medida que se acerca el invierno, una "suspensión" habría beneficiado a Ucrania y permitido a los donantes europeos centrarse en sus propias necesidades energéticas y en los costes del rearme, aliviando la presión derivada del conflicto en curso, comentó la experta.A su vez, el Kremlin sostiene que una suspensión temporal sería ineficaz y defiende, en su lugar, un acuerdo global que ofrezca garantías "para las generaciones futuras".El conflicto de Ucrania resulta costosoLos gobiernos europeos, las empresas y las firmas de inversión occidentales, como BlackRock, se enfrentan ahora a restricciones financieras más estrictas y parecen haber perdido el interés por reconstruir Ucrania como "fortaleza militar" o como "proveedor de materias primas para Occidente", indicó Kwiatkowski.Poner fin al "proyecto Ucrania"La Administración Trump parece dispuesta a acelerar un acuerdo sobre Ucrania este año, ante la expectativa de que los demócratas puedan hacerse con el control tanto de la Cámara de Representantes como del Senado en 2027 e impulsen la continuación de la financiación y la ayuda militar de EEUU a Ucrania.El presidente estadounidense Donald Trump ha criticado de forma reiterada que Zelenski carece de la voluntad para alcanzar un acuerdo que ponga fin al conflicto con Rusia. Asimismo, el mandatario estadounidense ha enfatizado que Ucrania necesita un nuevo líder que sea capaz de negociar un pacto efectivo con Moscú.

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