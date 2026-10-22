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¿Por qué De la Espriella emitirá el presupuesto gubernamental de Colombia por decreto?

¿Por qué De la Espriella emitirá el presupuesto gubernamental de Colombia por decreto?

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El Gobierno de Colombia expedirá por decreto el presupuesto nacional de 2027 debido a un error en el trámite legislativo que impidió que el Senado (Cámara... 22.10.2026, Sputnik Mundo

2026-10-22T06:14+0000

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El anuncio fue realizado por el vicepresidente José Manuel Restrepo y el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, quienes señalaron que el presupuesto no fue rechazado por el Congreso. De acuerdo con el Ejecutivo, se aplicará el artículo 59 del Estatuto Orgánico del Presupuesto, que establece el procedimiento para este escenario.El monto del presupuesto será de 634,9 billones de pesos colombianos (más de 200.600 millones de dólares) y, según lo anunciado por el Gobierno, se tomará como base el proyecto presentado inicialmente, con las modificaciones discutidas y aprobadas durante el primer debate legislativo.Restrepo afirmó que el documento incluirá los gastos sociales y de funcionamiento del Estado, además de las partidas contempladas en el proyecto presupuestario.El problema surgió porque el Senado y la Cámara aprobaron versiones diferentes del artículo 65. Durante el trámite, los senadores retiraron una proposición que modificaba ese apartado, pero la Cámara la incluyó en el texto aprobado, lo que generó una discrepancia que debía resolverse mediante una conciliación que finalmente no se realizó.Según la información publicada por El Tiempo, el desacuerdo podría afectar varias modificaciones incorporadas durante las sesiones plenarias, entre ellas el traslado de ocho billones de pesos (unos 2.520 millones de dólares) del pago de la deuda hacia la inversión regional, una adición de tres billones para el sector salud (948 millones de dólares) y los 6,4 billones de pesos (poco más de 2.000 millones de dólares) adicionales asignados a Defensa.El ministro de Hacienda del país sudamericano señaló durante las conversaciones con los legisladores que las partidas del presupuesto podían evaluarse y que el proyecto no estaba cerrado a modificaciones. Sin embargo, la expedición por decreto plantea dudas sobre cuáles de los cambios acordados durante el trámite parlamentario podrán mantenerse.

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