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Colombia aprueba presupuesto de 2027 por $201.000 millones

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El Congreso de Colombia aprobó un presupuesto nacional para 2027 de 634,9 billones de pesos (201.000 millones de dólares) para financiar las operaciones del... 20.10.2026, Sputnik Mundo

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"El Congreso de la República aprobó el Presupuesto General de la Nación (PGN) para la vigencia fiscal de 2027, por 634,9 billones de pesos, luego de que la plenaria de la Cámara de Representantes diera su aval al proyecto de ley, previamente aprobado por el Senado de la República", indicaron desde el Ministerio en un comunicado.Luego de la aprobación del presupuesto, el presidente Abelardo de la Espriella agradeció en su cuenta de X al Congreso por autorizar los recursos destinados al funcionamiento del Estado.La Cámara de Representantes completó la aprobación con 112 votos favorables, después de que el Senado respaldara la iniciativa con 57 votos a favor. El proyecto pasa a sanción presidencial, tras la decisión de la Cámara de acoger el texto aprobado por el Senado.La mayor partida corresponde al funcionamiento del Estado, con 124.500 millones de dólares destinados a cubrir salarios, pensiones, transferencias y la operación de las entidades públicas. El servicio de la deuda, que comprende pagos de capital e intereses, recibirá 46.600 millones de dólares.La inversión pública contará con 30.035 millones de dólares, lo que representa un incremento de 2.503 millones de dólares, frente a lo aprobado en primer debate, mediante una redistribución que mantuvo el monto total del presupuesto.En salud, el Gobierno incorporó 950 millones de dólares, con lo que el refuerzo para atender las necesidades y la crisis del sector alcanzó 1.584 millones de dólares.En educación superior pública, el organismo informó que se reconoció una brecha de financiación de 222 millones de dólares para el funcionamiento de las universidades públicas.En energía se adicionaron 950 millones de dólares para financiar subsidios de electricidad y gas, incluidos recursos para el servicio de gas por red, gas licuado de petróleo y transporte de combustibles líquidos en zonas de frontera.La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP, justicia transicional), el tribunal surgido del acuerdo de paz de 2016, tendrá una reducción presupuestal de 57,5 millones de dólares.El ajuste incluye un recorte adicional de 3,6 millones de dólares, cuyos recursos fueron trasladados al Ministerio de Defensa.El texto aprobado también incorpora disposiciones para reducir gastos no esenciales y mecanismos de seguimiento a la utilización de los recursos públicos, como parte de las medidas de austeridad anunciadas por el Gobierno.

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