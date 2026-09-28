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Colombia sostendrá conversaciones con el FMI para resolver crisis fiscal, anuncia De la Espriella
Colombia sostendrá conversaciones con el FMI para resolver crisis fiscal, anuncia De la Espriella
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El presidente sudamericano destacó que, para este fin, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, y el equipo económico colombiano, dialogarán con el... 28.09.2026, Sputnik Mundo
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De la Espriella señaló que esta medida se toma porque su mandato "vino a recomponer el rumbo del país con austeridad y cero tolerancia a la corrupción".De igual modo, puntualizó que su Administración tiene un plan definido para dejar de "despilfarrar" recursos, con el propósito que se destine a proyectos en pro de la nación sudamericana. "Colombianos, saldremos adelante", afirmó.
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Colombia sostendrá conversaciones con el FMI para resolver crisis fiscal, anuncia De la Espriella

01:21 GMT 28.09.2026
© AP Photo / Miguel Angel LopezEl presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella.
El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella. - Sputnik Mundo, 1920, 28.09.2026
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El presidente sudamericano destacó que, para este fin, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, y el equipo económico colombiano, dialogarán con el Fondo Monetario Internacional.

Esto es "para buscar una salida negociada a la crisis que nos heredaron los corruptos e irresponsables que nos antecedieron", expresó en un mensaje en cadena nacional.

De la Espriella señaló que esta medida se toma porque su mandato "vino a recomponer el rumbo del país con austeridad y cero tolerancia a la corrupción".
De igual modo, puntualizó que su Administración tiene un plan definido para dejar de "despilfarrar" recursos, con el propósito que se destine a proyectos en pro de la nación sudamericana. "Colombianos, saldremos adelante", afirmó.
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