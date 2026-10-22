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"Es una impronta personal": Milei se mete en la campaña española con duras críticas a Pedro Sánchez

"Es una impronta personal": Milei se mete en la campaña española con duras críticas a Pedro Sánchez

Sputnik Mundo

El presidente argentino cerró su gira por Madrid tras insultar al jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, y reunirse a puertas cerradas con Isabel Díaz... 22.10.2026, Sputnik Mundo

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El mandatario sudamericano, Javier Milei, señaló ante empresarios reunidos en el Nueva Economía Fórum, calificó a Sánchez de "impresentable dictador" y llamó a los españoles a sacar a los socialistas del poder.La visita, la séptima del presidente argentino a España desde que asumió en diciembre de 2023, se produjo dos semanas después de que Sánchez disolviera las Cortes Generales y adelantara los comicios, tras la derrota parlamentaria de sus decretos de vivienda. Como en los viajes anteriores, no hubo encuentros con el Gobierno español, y la Casa Real descartó una cita con el rey Felipe VI.El paso por Madrid llegó una semana después de una gira por Washington, donde Milei pidió que el presidente estadounidense, Donald Trump, saliera fortalecido de las legislativas del 3 de noviembre, y respaldó al candidato brasileño Flavio Bolsonaro, que enfrentará el 25 de octubre al jefe de Estado actual, Luiz Inácio Lula da Silva, en la segunda vuelta de las votaciones presidenciales de Brasil.La principal foto del viaje fue la reunión con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, del Partido Popular (PP). El encuentro duró casi dos horas y se realizó a puertas cerradas en la sede del Canal de Isabel II, lejos de la Puerta del Sol. Según el Gobierno madrileño, abordaron la situación internacional, la llegada de migrantes a Ceuta y el deterioro de las clases medias.Ayuso también planteó los efectos sobre los comicios de la llamada Ley de Nietos, que abrió la nacionalidad a descendientes de exiliados españoles. El Tribunal Supremo suspendió de forma cautelar el voto de 163.020 nuevos nacionales inscritos en el exterior, y según la Comunidad, unas 645.000 personas la solicitaron en el consulado de Buenos Aires.La derecha española, sin embargo, administró con cautela la presencia del argentino. El líder de Vox, Santiago Abascal, siguió con su agenda de campaña en el norte del país europeo y solo habló con Milei por videollamada durante su visita a la Fundación Disenso, vinculada al partido. El PP evitó pronunciarse sobre la gira, y su líder, Alberto Núñez Feijóo, tampoco se reunió con el mandatario.La respuesta del Gobierno español fue inmediata. El Ministerio de Asuntos Exteriores emitió un comunicado oficial en el que calificó de "indigna" la conducta del presidente argentino, condenó sus insultos y su llamamiento a la violencia, y rechazó lo que consideró una injerencia en asuntos internos. La nota no incluyó medidas diplomáticas concretas contra Buenos Aires.El Partido Socialista Obrero Español (PSOE), por su parte, convirtió la visita en un eje de campaña. Colgó en su sede principal una lona de bienvenida irónica, firmada por "los zurdos y las zurdas", que presenta a España como el país que más crece de Europa. En paralelo, hubo protestas de estudiantes en la Universidad Rey Juan Carlos, donde Milei disertó, y del sindicato UGT.El trasfondo es una relación bilateral deteriorada desde mayo de 2024, cuando Milei calificó de "corrupta" a la esposa de Sánchez en un acto de Vox. Desde entonces, la Embajada de España en Buenos Aires carece de embajador titular, pese a que la nación europea es el segundo inversor extranjero en Argentina, con cerca del 15% del total.Ayuso le pidió al jefe de Estado sudamericano que asistiera a la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que se celebrará en Madrid el 4 y 5 de noviembre, y el Gobierno de Sánchez tampoco descartó su presencia. Hasta el momento, la Casa Rosada no confirmó si el presidente argentino viajará nuevamente a la capital española, a poco más de tres semanas de los comicios.Un apoyo explícito"Milei siempre ha hecho pública su apuesta explícita por Vox, espacio hacia el cual tiene una marcada afinidad", dijo a Sputnik el analista internacional Héctor Bernardo. El especialista ubicó ese vínculo dentro de una estrategia más amplia, ya que el mandatario argentino "ha tratado de acercarse a [Georgia] Meloni, ha tenido gestos hacia esos líderes europeos".Consultado por Sputnik, Alejandro Corbacho, doctor en Ciencia Política, refirió que "este viaje no tenía ningún fin oficial por fuera de la reunión con Díaz Ayuso, por lo que es una fuerte impronta personal más que en representación del Estado". El politólogo agregó que la gira tuvo un sentido electoral: "hay un claro apoyo político hacia los sectores de derecha de España".Para el experto, resulta "imposible pensar esto sin referirnos a la 'batalla cultural' que sostiene Milei. España es un escenario importante porque está gobernado por un presidente absolutamente distante de la narrativa conservadora".La apuesta globalSegún Bernardo, la retórica del presidente argentino excede con creces las fronteras de España. "Milei se ha transformado en una bandera de esta oleada de líderes más conservadores que comenzaron a emerger en todo el mundo en los últimos años, y en ese marco se inscribe su visita a España", sostuvo. De acuerdo con el experto, el papel del mandatario en esas campañas no se limita a respaldar a sus aliados.Mientras tanto, Corbacho consideró que "la gira de Milei es relevante, porque sigue apostando a la construcción de un polo mundial de líderes afines, algo que ya habíamos visto en Estados Unidos, donde se reunió con Eduardo Bolsonaro y volvió a manifestar su apoyo explícito a Trump de cara a las elecciones de medio término"."Está claro que estos movimientos responden a una misma lógica: seguir mostrándose como un líder internacional de esta ola de figuras de derecha a nivel mundial. Se ha convertido en un denominador común que distintos presidentes, como Trump y Milei, viajen a apoyar a los candidatos de su preferencia. Lo ven como una inversión: si llegan a ganar la elección los dirigentes que él apoyó, podrán celebrarlo como un triunfo", remarcó.

https://noticiaslatam.lat/20261019/javier-milei-viaja-a-espana-se-mostrara-como-un-lider-de-peso-internacional-1175507763.html

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