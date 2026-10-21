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Javier Milei acusa a Pedro Sánchez de "impresentable dictador"
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Durante su visita a Madrid, en vísperas de las elecciones parlamentarias anticipadas en España, previstas para el 29 de noviembre, el presidente argentino... 21.10.2026, Sputnik Mundo
2026-10-21T18:05+0000
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"En los últimos años, España ha sabido acoger a cientos de miles de argentinos que escaparon de la miseria y de la falta de futuro provocadas por el siniestro socialismo del siglo XXI y su filial argentina, el kirchnerismo, que ustedes padecen habitualmente bajo el impresentable dictador Pedro Sánchez", declaró Milei en el Nueva Economía Fórum.Durante su viaje, el mandatario argentino rechazó de forma deliberada reunirse con representantes de las autoridades españolas, incluidos el presidente del Gobierno y el rey Felipe VI.La respuesta del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que está en el poder, no se hizo esperar. En su sede en Madrid apareció una pancarta irónica con el mensaje: "¡Hola, Milei! Las zurdas y los zurdos te damos la bienvenida al país que más crece de Europa".Esta es la séptima visita del mandatario argentino a España desde que asumió el cargo en diciembre de 2023.Mientras tanto, en el país europeo continúan las protestas multitudinarias y las acampadas, en un contexto de fuerte agravamiento de la crisis de la vivienda, desencadenadas tras el desahucio de Maricarmen Abascal, de 87 años, quien ya ha fallecido. El 29 de septiembre, el Gobierno aprobó dos decretos con medidas en materia de vivienda, pero el 2 de octubre el Congreso de los Diputados rechazó ambos textos. Tras este revés, Sánchez anunció la disolución del Parlamento y convocó elecciones anticipadas para el 29 de noviembre. Las protestas continúan y los principales sindicatos del país han convocado una huelga general de 24 horas para el 11 de noviembre.
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Javier Milei acusa a Pedro Sánchez de "impresentable dictador"

18:05 GMT 21.10.2026
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Milei acusa a Pedro Sánchez de dictador (imagen creada por IA) - Sputnik Mundo, 1920, 21.10.2026
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Durante su visita a Madrid, en vísperas de las elecciones parlamentarias anticipadas en España, previstas para el 29 de noviembre, el presidente argentino, Javier Milei, calificó al jefe del Gobierno español de dictador, corrupto y ladrón, e instó a la nación europea a votar por el partido Vox.
"En los últimos años, España ha sabido acoger a cientos de miles de argentinos que escaparon de la miseria y de la falta de futuro provocadas por el siniestro socialismo del siglo XXI y su filial argentina, el kirchnerismo, que ustedes padecen habitualmente bajo el impresentable dictador Pedro Sánchez", declaró Milei en el Nueva Economía Fórum.
Durante su viaje, el mandatario argentino rechazó de forma deliberada reunirse con representantes de las autoridades españolas, incluidos el presidente del Gobierno y el rey Felipe VI.
La respuesta del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que está en el poder, no se hizo esperar. En su sede en Madrid apareció una pancarta irónica con el mensaje: "¡Hola, Milei! Las zurdas y los zurdos te damos la bienvenida al país que más crece de Europa".
De izquierda a derecha, Sofía, princesa de España; Leonor, princesa de Asturias; Letizia, reina de España; Pedro Sánchez, presidente del Gobierno español; y Margarita Robles, ministra de Defensa, asisten al desfile militar con motivo del Día de la Hispanidad, en Madrid, España - Sputnik Mundo, 1920, 12.10.2026
España
"¡Traidor!": Sánchez recibe abucheos e insultos durante el desfile del 12-O en Madrid
12 de octubre, 15:32 GMT
Esta es la séptima visita del mandatario argentino a España desde que asumió el cargo en diciembre de 2023.
Mientras tanto, en el país europeo continúan las protestas multitudinarias y las acampadas, en un contexto de fuerte agravamiento de la crisis de la vivienda, desencadenadas tras el desahucio de Maricarmen Abascal, de 87 años, quien ya ha fallecido.
El 29 de septiembre, el Gobierno aprobó dos decretos con medidas en materia de vivienda, pero el 2 de octubre el Congreso de los Diputados rechazó ambos textos. Tras este revés, Sánchez anunció la disolución del Parlamento y convocó elecciones anticipadas para el 29 de noviembre. Las protestas continúan y los principales sindicatos del país han convocado una huelga general de 24 horas para el 11 de noviembre.
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