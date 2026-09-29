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Economía "no va a ser el principal activo" del Gobierno de Milei en la elección presidencial, dice analista

Economía "no va a ser el principal activo" del Gobierno de Milei en la elección presidencial, dice analista

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JP Morgan ajustó del 2,7% al 1,5% su previsión de crecimiento de la economía argentina en 2026, esto luego de la peor caída mensual de la actividad desde la... 29.09.2026, Sputnik Mundo

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El banco más grande de Estados Unidos y uno de los más relevantes del mundo alertó sobre la desaceleración de la economía argentina. El JP Morgan recortó casi a la mitad su previsión de crecimiento del país para el 2026, del 2,7% al 1,5%, tras conocerse el último dato oficial de actividad. Según la entidad, la economía tuvo en julio su "peor desempeño mensual desde el confinamiento de abril de 2020", y ahora anticipa una contracción anualizada del 4% para el tercer trimestre.El dato llega después de que el producto interno bruto (PIB) retrocediera 0,6% entre abril y junio frente al primer trimestre. Si el período julio-septiembre también cierra en negativo, Argentina entrará en recesión técnica, definida como dos trimestres consecutivos de contracción.De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la economía cayó 2,9% entre junio y julio. El banco esperaba un retroceso cercano al 1% mensual. Con este resultado, el crecimiento bajó considerablemente respecto a lo previsto.La caída no fue pareja. Ocho de los quince sectores relevados retrocedieron en términos interanuales, encabezados por el comercio (-5,1%), la industria manufacturera (-4,6%) y la construcción (-3,3%). En cambio, crecieron la pesca, la minería (8,4%) y el agro (0,7%). Los rubros vinculados a la exportación avanzan mientras se contraen los que concentran la mayor parte del empleo.Esa misma brecha aparece en las proyecciones del banco para 2027, año en que espera un crecimiento del 2,5%. La estimación se apoya en un aumento del 11% de las exportaciones, con un consumo privado que avanzaría apenas 0,4%. Según el informe, la expansión estaría traccionada por la energía y la minería, con un impacto limitado sobre el consumo masivo y el mercado interno.El ministro de Economía, Luis Caputo, atribuyó el retroceso de julio a factores transitorios: la menor disponibilidad de gas para la industria, lluvias y nevadas por encima del promedio histórico que afectaron a la construcción y la minería, e incluso llegó a deslizar que hubo menos horas trabajadas durante el Mundial de fútbol.JP Morgan no es el único en revisar sus números a la baja. La semana pasada, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) redujo su previsión para la nación, algo que ya había hecho en junio el Banco Mundial. Los analistas relevados por el Banco Central de la República Argentina esperaban un 2,1%, considerablemente lejos del 5% del Presupuesto que había enviado el Ejecutivo al Congreso el año pasado.El giro de JP Morgan tiene peso político por su cercanía con el Gobierno. En octubre de 2025, dos días antes de las elecciones legislativas, su director ejecutivo, Jamie Dimon, visitó Buenos Aires y se reunió con el presidente Javier Milei y con Caputo, exdirectivo de la entidad. En esos días, el banco sostenía que Argentina debía ampliar el consenso político y ajustar el esquema cambiario previo a las presidenciales de 2027.Las presidenciales de 2027 redoblan la presión sobre el frente financiero, clave para un Gobierno que necesita bajar el riesgo país para volver a colocar deuda externa a tasas accesibles. Los años electorales suelen traer ruido cambiario: antes de las legislativas de 2025 hubo presión sobre el dólar y un considerable tembladeral bursátil.Una alerta política"Políticamente, es un llamado de atención muy importante respecto a los problemas que tiene el modelo de Milei", dijo a Sputnik el economista Juan Graña, investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). A su juicio, el banco estadounidense "es el que viene a decirle a todo el mundo lo que los consultores en Argentina ya afirmábamos".Para Graña, el banco, que "era el principal aliado financiero del Gobierno desde Nueva York, viene a consolidar lo que era la imagen de todos los economistas". El investigador recordó que "construcción, industria y comercio están estancados" y que el "producto está más o menos en los mismos niveles desde principios del año pasado".Graña advirtió que muchos economistas afines al oficialismo reclaman un cambio de rumbo: "Hay que flexibilizar el modelo, hay que buscar recuperar crecimiento económico, flexibilizar las normas fiscales, pero el Gobierno no quiere hacer eso". Según explicó el especialista, "no quiere hacer eso, entiendo, porque cree que su situación financiera es muy frágil".Consultado por Sputnik, Ramiro Tosi, exsubsecretario de Financiamiento de la Nación (2019-2022), consideró que el 1,5% de crecimiento propuesto por el JP Morgan "es un pronóstico realista", ya que "casi que no hay manera de que no cierre negativo el tercer trimestre de este año, entrando en recesión".Tosi descartó las metas del Presupuesto 2027 enviado por el Ejecutivo al Congreso, que prevé un crecimiento de 3% este año y de 4% el próximo: "3% imposible, y 4% peor aún, más en un año electoral". "3% es una ilusión", resumió.Para el exfuncionario, el recorte se suma a la muestra "de algo que ya se viene viendo hace tiempo", que "confirma o transparenta lo que, sobre todo, los inversores de afuera empezaron a temer un poco de Argentina". Así explicó la suba del riesgo país: "El mercado financiero se está acomodando a los números de la macro, pero los precios no reflejaban eso", remarcó.Salir del laberintoPara Graña, más allá del ruido financiero, el mercado "no duda en ningún momento de que este Gobierno va a cumplir con sus obligaciones". El foco, señaló, está en otro lado: "Lo que está en duda es si un modelo de estas características va a llegar competitivo al año que viene a las elecciones", y en "con qué aire económico llega el gobierno al año de elecciones".De cara a las elecciones de 2027, Graña advirtió que "la situación financiera va a ser radicalmente distinta, porque seguro habrá un proceso de dolarización de activos, tanto las familias como las empresas". A eso sumó la incertidumbre por las legislativas de noviembre en Estados Unidos, que definirán "si el apoyo financiero que salvó al Gobierno en el 2025 va a volver a estar disponible".Según el especialista, las encuestas cualitativas, "que es lo único que tenemos", reflejan un cambio de prioridades en el electorado. "La gente ya no valora tanto la baja de la inflación, porque va a ser muy difícil ahora que vayas a bajar mucho más el nivel de la tasa de inflación, y empieza a preocuparse por otras cosas: la calidad del empleo, el miedo a quedar desempleado", afirmó.

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