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"Descontento generalizado": Milei tiene una imagen cada vez más negativa en Argentina

"Descontento generalizado": Milei tiene una imagen cada vez más negativa en Argentina

Sputnik Mundo

La imagen negativa del presidente argentino alcanzó el 61% y ya es similar a la del resto de la dirigencia del país, en la que ningún político tiene hoy más... 02.10.2026, Sputnik Mundo

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El presidente argentino, Javier Milei, pasó a tener un nivel de imagen negativa similar al del resto de la dirigencia política del país, de la que hasta hace pocos meses se diferenciaba. A un año de las elecciones presidenciales, ningún dirigente nacional registra más opiniones positivas que negativas, mientras que la confianza en el Gobierno cayó a su nivel más bajo de la gestión.Así lo muestran distintos estudios difundidos en septiembre. Según la encuesta mensual de la Universidad de San Andrés, Milei tiene 33% de imagen positiva y 61% de negativa. En paralelo, el Índice de Confianza en el Gobierno que elabora la Universidad Torcuato Di Tella —y que es uno de los indicadores más observados por el establishment local— marcó una caída de 5,9% en la confianza en el Gobierno nacional.La excepción dejó de serlo. En noviembre de 2025, tras el triunfo oficialista en las elecciones legislativas de medio término, Milei encabezaba el ranking de San Andrés con 43% de imagen positiva y 51% de negativa, el saldo menos desfavorable entre los dirigentes medidos. Diez meses después, su rechazo subió 10 puntos y su saldo negativo pasó de 8 a 28 puntos.El presidente quedó así dentro de una franja que comparte con las principales figuras de la oposición. Su imagen negativa es idéntica a la de Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires —la más poblada del país— y principal referente del peronismo de cara a las presidenciales de 2027, que registra 29% de opiniones positivas y 61% de negativas.La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) es, entre los dirigentes mejor posicionados, la que acumula el mayor rechazo: 64%, frente a 29% de imagen positiva. La senadora oficialista Patricia Bullrich encabeza el ranking con 34% de opiniones favorables, pero también la rechaza el 56%, mientras que la diputada de izquierda Myriam Bregman suma 29% y 48%.El deterioro es transversal y ningún sector capitaliza la caída de sus adversarios. En el último mes, Kicillof y Bregman perdieron 7 puntos de imagen positiva cada uno, Fernández de Kirchner retrocedió 4 y Bullrich 3, mientras que Milei se mantuvo sin cambios. El presidente conserva el segundo lugar del ranking por la caída de sus rivales y no por una mejora propia.Las cifras son todavía más adversas en las segundas líneas. En junio, el diputado Máximo Kirchner, hijo de la exmandataria, registraba un saldo de 54 puntos en contra. En el oficialismo, Manuel Adorni, entonces jefe de Gabinete, y Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y hermana del mandatario, alcanzaban 72% de imagen negativa cada uno.La caída en la confianza completa el cuadro. El índice de la Di Tella se ubicó en septiembre en 1,94 puntos sobre 5, el piso de la gestión de Milei, y acumula un retroceso de 21,4% en 2026. Las cinco dimensiones que lo componen cayeron a la vez, entre ellas la evaluación general del Gobierno.El desgaste golpea el principal capital político con el que Milei llegó al poder en 2023: su perfil de outsider enfrentado a "la casta", como denomina a la dirigencia tradicional. Según un sondeo privado de abril, el 66,6% de los argentinos considera que el presidente ya no busca terminar con esa clase política, y la misma proporción cree que el Gobierno terminó siendo parte de ella.Ese descrédito generalizado se refleja en la intención de voto. Si las elecciones fueran hoy, La Libertad Avanza, el partido de Milei, obtendría 24% y el peronismo 23%, una diferencia dentro del margen de error, según San Andrés. El 20% de los consultados todavía no sabe a quién votaría, mientras que otro 6% elegiría votar en blanco y un 6% prefiere no responder.'Javier Milei ya no es una novedad'"Una buena parte del electorado se sentía representado por ese enojo que Milei tenía contra la casta política", dijo a Sputnik Diego Reynoso, politólogo responsable de la encuesta de opinión pública de la Universidad de San Andrés. Según el especialista, ese vínculo cambió "después de verlo en el gobierno", y hoy "Milei tiene el respaldo de un tercio nada más de la sociedad".Para el investigador, el mandatario "ya no está representando o encauzando el descontento generalizado que hay en la sociedad argentina". El origen de ese desgaste, explicó, está en el tipo de apoyo que recibió al llegar al poder: "fue bastante emocional el respaldo inicial", y ese respaldo "estuvo asociado con una fuerte expectativa de desempeño".Según precisó, "surgieron temas como el tema del empleo o el desempleo, mejor dicho, el tema de los bajos salarios", y así "los logros del gobierno no empataron las expectativas que había despertado cuando llegó".Consultado por Sputnik, Juan Adaro, politólogo y director de la consultora Pulso Research, coincidió en que "Javier Milei ya no es una novedad". Según el analista, la exposición diaria del presidente acelera el desgaste, ya que "él es el principal vocero de su propio gobierno", y por eso hoy "claramente no tiene el diferencial de imagen que supo tener antes de asumir".Adaro advirtió que el fenómeno excede al oficialismo: "Hoy no tenemos a un dirigente que tenga un diferencial positivo con amplio nivel de conocimiento". En ese sentido, remarcó que "hoy ninguno se salva, por así decirlo", porque "la política viene incumpliendo promesas que ha venido haciendo" y, en consecuencia, "hay una crisis de representatividad muy fuerte".El analista explicó que el fenómeno "es multicausal". En primer lugar, señaló el factor económico, ya que en Argentina "la gente vota puntualmente con el bolsillo, y venimos siendo muy castigados en ese sentido". A eso se suma, agregó, "la ruptura del contrato que existe entre la sociedad y la política, que la política es la que tiene que representar al pueblo y solucionarle problemas".Votar contra el otroEn diálogo con Sputnik, Gustavo Córdoba, director de la consultora Zuban Córdoba y Asociados, consideró que "la imagen negativa de todos los dirigentes políticos argentinos tiene mucho que ver con la crisis económica". En el caso del Gobierno, el encuestador identificó un factor central: "el incumplimiento de la promesa económica", ya que "la economía es la promesa central".Córdoba señaló que el rechazo extendido "no es un fenómeno de hoy": Mauricio Macri ganó la presidencia en 2015 con más imagen negativa que positiva, al igual que Cristina Fernández de Kirchner al ser electa vicepresidenta en 2019 y que los dos candidatos del balotaje de 2023. Por eso, el rechazo "ya no es el elemento predictor de nada, ni de voto a favor ni de voto en contra".En esa lógica, el especialista consideró que la elección que llevó a Milei al poder "fue paradigmática en esto, porque señaló un punto de quiebre también entre la relación de la política tradicional con la sociedad argentina". De cara a 2027, anticipó que el escenario sigue abierto: "Hoy no hay nadie que pueda configurar un triunfo en primera vuelta".Para Reynoso, el problema de fondo es que "desde el 2015 para acá, la mayoría de los gobiernos fracasaron, ninguno pudo reelegir. Entonces, hay una fuerte decepción general con la dirigencia política por parte de la sociedad". Los gobiernos, remarcó, "tienen un problema enorme para la legitimidad de desempeño", porque "a la hora de gobernar no producen resultados más o menos satisfactorios".El responsable del estudio de San Andrés advirtió que se trata de "un fenómeno global de desgaste" y que "una renovación política es urgente, porque las mismas caras hacen que la gente desconfíe cada vez más". Sin embargo, aclaró que "hasta que no haya una fuerte renovación de la dirigencia política en Argentina, no se van a recuperar niveles de confianza respecto de las élites políticas".

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