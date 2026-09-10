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Mucho petróleo, poca retribución: la región que más riqueza genera en Ecuador es la que menos recibe

Mucho petróleo, poca retribución: la región que más riqueza genera en Ecuador es la que menos recibe

Sputnik Mundo

La Amazonía concentra la mayoría de la producción de petróleo en Ecuador; reportes oficiales confirman que las provincias de esta región albergan más del 99,6%... 10.09.2026, Sputnik Mundo

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Además, se registran importantes aportes al fisco por concepto de minería a gran escala, así como también hidroelectricidad desde la cuenca oriental. Este entramado de recursos naturales genera cerca del 11% del producto interno bruto (PIB) del país sudamericano.No obstante, las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) ecuatoriano muestran una marcada disparidad entre la generación de riqueza en la Amazonía y las condiciones de vida de sus habitantes.Aporte vs deuda de servicios básicosEl asambleísta por la provincia amazónica de Sucumbíos (noreste), Comps Córdova, explica que la contribución de esta región al Presupuesto General del Estado (PGE) abarca múltiples sectores y cuestiona directamente: ¿Qué sería del Ecuador sin la Amazonía?Según el BCE, en años con precios estables del crudo, los ingresos petroleros representan entre el 25% y el 35% del total de ingresos del PGE.La legislación actual dispone que el 4% del precio de cada barril de petróleo extraído, debe destinarse al Fondo común para la planificación e inversión en el territorio."De nada nos sirve aportar con tanta riqueza a Ecuador mientras la exclusión es tremenda en cuanto a la inseguridad, la falta de atención en la salud, la adquisición de medicinas, el traslado de pacientes, y también por la falta de atención de vialidad", sostiene el legislador.Koya Shugulí, doctora en Política Pública, coincide en la disparidad existente entre el volumen de recursos extraídos y el bienestar local."A pesar de que esta región genera la mayor riqueza extractiva, mantiene también los índices más altos de pobreza por necesidades básicas insatisfechas", advierte en entrevista para este medio.El índice de pobreza por ingresos en Ecuador se ubicó en 21,4% a nivel nacional al cierre de diciembre de 2025, pero en provincias amazónicas como Sucumbíos (noreste) está en 46,7%, Napo en 58,6% (norte) y Morona Santiago (sur) registra un 74,2%.La crisis del agua, salud y educaciónLa falta de redes potables es una de las vulnerabilidades más marcadas en las áreas rurales amazónicas.De acuerdo con informes del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y del Ministerio de Salud Pública, siete de cada 10 niños menores de cinco años en la región consumen, o están expuestos, a agua contaminada por bacterias e infiltraciones de materia fecal.Para la experta, uno de los problemas que existe, se evidenció en Taisha (Morona Santiago) y fue una noticia nacional. Entre finales de 2024 e inicios de 2026, se registraron múltiples fallecimientos de menores indígenas achuar de este cantón, incluyendo tres niños de 11 meses, debido a cuadros infecciosos respiratorios y digestivos agudos agravados por la ausencia de infraestructura hospitalaria cercana y la lentitud en los traslados aéreos o fluviales.Las brechas se extienden al sistema escolar e infraestructura vial. Según Shugulí, existen escuelas unidocentes sin equipamiento básico, no hay una pertinencia lingüística y cultural en las mallas curriculares y tampoco un respeto por la interculturalidad.A esto se suma la incomunicación terrestre. "No hay un mantenimiento de las vías en la Amazonía, es muy difícil el transporte de alimentos, de productos, y hay una brecha digital estructural", resalta.Ley laboral y crimen organizadoLa Constitución de 2008 y la Ley Amazónica establecen un régimen de protección especial que exige a las empresas operadoras públicas y privadas contratar al menos el 80% de su mano de obra no calificada y local en la región. No obstante, los indicadores de desempleo y empleo informal permanecen elevados.Los indicadores de empleo adecuado en las provincias amazónicas muestran porcentajes significativamente inferiores al promedio nacional. Según los reportes del INEC, Orellana (noreste) y Napo (norte) presentan aproximadamente 10,4% y 13,8%, respectivamente, mientras que Zamora Chinchipe (sur) alcanza los niveles más altos de la región con cerca de 25,3%.Por su parte, la falta de alternativas económicas y educativas ha comenzado a alimentar dinámicas de delincuencia organizada."Vemos cómo los grupos de delincuencia organizada, en especial Los Lobos, están captando a los adolescentes en el Napo. Esto justamente se da porque los jóvenes no tienen oportunidades en la Amazonía ni de estudiar ni de trabajar. Lo único que son es captados a través de estas bandas justamente para el trabajo minero ilegal", advierte Shugulí.Para la experta, la riqueza que se genera, se centraliza en la toma de decisiones a nivel nacional y en el territorio lo que permanece es la contaminación, todo el impacto social, ambiental y la falta de servicios esenciales. En su perspectiva, es una zona de sacrificio y no es un territorio donde se respeten los derechos colectivos.

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