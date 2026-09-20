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Irán advierte a Washington sobre "ataques dolorosos" contra las bases estadounidenses en Oriente Medio

Irán advierte a Washington sobre "ataques dolorosos" contra las bases estadounidenses en Oriente Medio

Sputnik Mundo

Irán atacará todas las bases estadounidenses en Oriente Medio si EEUU decide agredir nuevamente a la República Islámica, aseguraron desde el Cuartel General de... 20.09.2026, Sputnik Mundo

2026-09-20T16:38+0000

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El organismo también lanzó una advertencia a los países de Oriente Medio, subrayando que, si se alinean con la agresión estadounidense, no podrán "esperar moderación ni contención" por parte de las FFAA de Irán.Conforme con el Mando Central militar iraní, Washington, con el visto bueno de algunos países de la región, en una reunión conjunta celebrada en Europa, habría decidido reanudar las acciones bélicas contra Irán.El 18 de junio, Teherán y Washington firmaron un memorando de entendimiento para tratar de poner fin a la guerra iniciada por EEUU e Israel el 28 de febrero. Sin embargo, las fuerzas estadounidenses han atacado suelo iraní desde el 8 de julio, en respuesta a supuestas acciones de ese Estado contra buques mercantes que cruzaban el estrecho de Ormuz. Teherán ha dicho en todo momento que no fue el país persa quien violó la tregua. Por el momento, la situación sigue sin resolverse.Debido a la escalada del conflicto, el tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz prácticamente se ha paralizado. Se trata de una ruta clave para el suministro al mercado mundial de petróleo, productos derivados del petróleo y gas natural licuado. Como resultado, los precios de los combustibles aumentaron en la mayoría de los países del mundo.

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