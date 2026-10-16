https://noticiaslatam.lat/20261016/el-convenio-sobre-el-diesel-entre-eeuu-y-rusia-perfila-un-giro-en-la-postura-de-washington-1175463304.html

El convenio sobre el diésel entre EEUU y Rusia perfila un giro en la postura de Washington, considera un experto

El convenio sobre el diésel entre EEUU y Rusia perfila un giro en la postura de Washington, considera un experto

Sputnik Mundo

El reciente entendimiento entre Washington y Moscú en torno al diésel marca un cambio significativo respecto a la línea que EEUU ha mantenido hacia Rusia... 16.10.2026, Sputnik Mundo

2026-10-16T13:28+0000

2026-10-16T13:28+0000

2026-10-16T13:28+0000

internacional

💬 opinión y análisis

washington

moscú

eeuu

global times

donald trump

política

casa blanca

rusia

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/0a/10/1175462096_0:97:1024:673_1920x0_80_0_0_f25219c63492309e90b180a4e7f069e6.jpg

En este contexto, opina que este ajuste de rumbo de Washington refleja múltiples consideraciones estratégicas, además de que la medida influirá en los precios internacionales de la energía.Según Zhang, el acuerdo también contribuirá a superar el estancamiento en el proceso negociador ruso-ucraniano y a contener los riesgos geopolíticos.En cuanto a los objetivos que habría perseguido el presidente estadounidense, Donald Trump, con esa decisión, el experto sostiene que el aumento de los precios del diésel ha impulsado la inflación en EEUU, afectando la popularidad de los republicanos.De hecho, el acuerdo se presenta más bien como una medida de emergencia de la Administración Trump con el fin de "reforzar sus perspectivas electorales y aliviar las presiones inflacionistas internas", observa.

https://noticiaslatam.lat/20261016/cualquier-pais-puede-ser-escenario-de-una-revolucion-de-colores-orquestada-por-occidente-advierte-1175461536.html

washington

moscú

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

💬 opinión y análisis, washington, moscú, eeuu, global times, donald trump, política, casa blanca, rusia, diésel