El convenio sobre el diésel entre EEUU y Rusia perfila un giro en la postura de Washington, considera un experto
© AP Photo / David ZalubowskiEl precio por galón del diésel se muestra electrónicamente en un surtidor de una gasolinera en Johnstown, Colorado
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El reciente entendimiento entre Washington y Moscú en torno al diésel marca un cambio significativo respecto a la línea que EEUU ha mantenido hacia Rusia últimamente, señala el investigador de la Academia China de Ciencias Sociales, Zhang Hong. Asimismo, explica qué es lo que busca la Casa Blanca con esta medida.
"El acuerdo sobre el diésel entre Estados Unidos y Rusia, que acaba de cerrarse, supone un cambio notable en la política estadounidense hacia Rusia en los últimos años y se considera, en general, un desafío al marco de sanciones coordinadas de Occidente contra Moscú", indica el especialista en una publicación en Global Times.
En este contexto, opina que este ajuste de rumbo de Washington refleja múltiples consideraciones estratégicas, además de que la medida influirá en los precios internacionales de la energía.
Según Zhang, el acuerdo también contribuirá a superar el estancamiento en el proceso negociador ruso-ucraniano y a contener los riesgos geopolíticos.
En cuanto a los objetivos que habría perseguido el presidente estadounidense, Donald Trump, con esa decisión, el experto sostiene que el aumento de los precios del diésel ha impulsado la inflación en EEUU, afectando la popularidad de los republicanos.
"En los estados agrícolas de EEUU, una parte fundamental de la base electoral republicana, muchos agricultores están profundamente insatisfechos con los elevados precios de la energía, lo que socava la estabilidad del apoyo al partido", puntualiza.
De hecho, el acuerdo se presenta más bien como una medida de emergencia de la Administración Trump con el fin de "reforzar sus perspectivas electorales y aliviar las presiones inflacionistas internas", observa.
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