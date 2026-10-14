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El Kremlin advierte que Europa podría sabotear las iniciativas de paz de EEUU en Ucrania
El Kremlin advierte que Europa podría sabotear las iniciativas de paz de EEUU en Ucrania
Sputnik Mundo
Bruselas hace todo lo posible para que continúen las hostilidades en Ucrania, señaló el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, haciendo una comparación de... 14.10.2026, Sputnik Mundo
2026-10-14T11:44+0000
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El vocero presidencial también destacó que actualmente en la agenda no está prevista ninguna reunión internacional sobre la resolución del conflicto ucraniano.Moscú sigue las informaciones de los medios sobre las restricciones a la ayuda estadounidense a Kiev, relacionadas ante todo con los ámbitos de inteligencia y comunicaciones. Sin embargo, aseveró que es prematuro sacar conclusiones sobre un posible cambio en la postura de EEUU respecto al apoyo militar a Ucrania.En esa línea, agregó que el Kremlin no dispone de información sobre la restricción del servicio Starlink en Ucrania, más allá de lo publicado en los medios y por la propia compañía, que confirmó la limitación de la calidad de conexión para las terminales que se mueven a una velocidad de hasta 60-70 km/h. Con ello, Peskov enfatizó que sería preferible que tecnologías como Starlink no se utilizaran con fines militares.
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El Kremlin advierte que Europa podría sabotear las iniciativas de paz de EEUU en Ucrania
Bruselas hace todo lo posible para que continúen las hostilidades en Ucrania, señaló el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, haciendo una comparación de contraste con Washington, que sí busca una solución pacífica.
"EEUU (...) está realizando esfuerzos para contribuir a que la resolución de la crisis en torno a Ucrania se encamine hacia la paz. Los europeos actúan de otra manera: hacen todo lo posible para que esta guerra continúe (...) ¿Es posible un sabotaje por parte de los europeos? Sí, es posible", subrayó.
El vocero presidencial también destacó que actualmente en la agenda no está prevista ninguna reunión internacional sobre la resolución del conflicto ucraniano.
Moscú sigue las informaciones de los medios sobre las restricciones a la ayuda estadounidense a Kiev, relacionadas ante todo con los ámbitos de inteligencia y comunicaciones. Sin embargo, aseveró que es prematuro sacar conclusiones sobre un posible cambio en la postura de EEUU respecto al apoyo militar a Ucrania.
"Estamos tomando nota de todo. Pero, por el momento, es pronto para sacar conclusiones generales; de momento, nos basamos en la información que disponemos", aclaró el portavoz.
En esa línea, agregó que el Kremlin no dispone de información sobre la restricción del servicio Starlink en Ucrania, más allá de lo publicado en los medios y por la propia compañía, que confirmó la limitación de la calidad de conexión para las terminales que se mueven a una velocidad de hasta 60-70 km/h.
Con ello, Peskov enfatizó que sería preferible que tecnologías como Starlink no se utilizaran con fines militares.
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