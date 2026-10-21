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Moscú está dispuesta a reanudar las negociaciones en el formato trilateral Rusia-EEUU-Ucrania

Moscú está dispuesta a reanudar las negociaciones en el formato trilateral Rusia-EEUU-Ucrania

Sputnik Mundo

Moscú está dispuesta a reanudar las negociaciones en formato trilateral entre Rusia, Estados Unidos y Ucrania, informó el asesor del presidente ruso, Yuri... 21.10.2026, Sputnik Mundo

2026-10-21T13:30+0000

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Ushakov precisó que esta disposición fue comunicada al enviado especial estadounidense, Steve Witkoff, durante su encuentro con Putin celebrado en San Petersburgo este 21 de octubre."El régimen ucraniano fue quien frustró, como es sabido, la reanudación de las negociaciones prevista justo después de las elecciones a la Duma Estatal [Cámara Baja del Parlamento ruso], al lanzar ataques de una intensidad extraordinaria contra Moscú, otras ciudades, los colegios electorales y directamente contra los miembros de las comisiones electorales durante la jornada principal de votación, algunos de los cuales perdieron la vida", indicó el funcionario.Señaló que la situación volvió a analizarse, teniendo en cuenta, entre otras cosas, las señales recibidas de los estadounidenses. Este 21 de octubre, el presidente Putin se reunió con el funcionario estadounidense Steve Witkoff en el Palacio de Constantino en San Petersburgo. Witkoff viajó a la ciudad rusa desde Oslo, donde el 20 de octubre concluyeron las negociaciones multilaterales sobre el tema de Ucrania en las que participaron el primer ministro noruego, Jonas Gahr Stere, el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, Vladímir Zelenski y, en línea, Jared Kushner, yerno del mandatario de EEUU, Donald Trump.Desde el inicio de su segundo mandato, en enero de 2025, el presidente Trump ha manifestado su intención de poner fin al conflicto ucraniano.En ese contexto, Witkoff y Kushner han mantenido frecuentes contactos con representantes de Rusia y Ucrania para impulsar una solución negociada.

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