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Putin da por fracasados los intentos de Kiev de frustrar las elecciones legislativas en Rusia
Putin da por fracasados los intentos de Kiev de frustrar las elecciones legislativas en Rusia
Sputnik Mundo
Los esfuerzos de Kiev de socavar las elecciones parlamentarias en Rusia fracasaron, declaró el presidente ruso, Vladímir Putin, en una reunión con los miembros... 23.09.2026, Sputnik Mundo
2026-09-23T17:11+0000
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Sin embargo, las colas en los centros electorales dan a conocer que "es imposible intimidar a Rusia", recalcó.En este contexto, Putin agradeció a los rusos su participación activa en los comicios, al igual que señaló que la cifra récord de votantes acudidos a las urnas durante el desarrollo del proceso electoral demuestra el apoyo del pueblo ruso a los esfuerzos de las autoridades por fortalecer el país."La votación de los ciudadanos rusos en las elecciones a la Duma Estatal (Cámara Baja del Parlamento) revela sus esperanzas de que se cumplan todos los objetivos que tenemos ante nosotros en los ámbitos más importantes para el desarrollo y el fortalecimiento de Rusia", sostuvo el presidente.Con ello, el mandatario se dirigió a los efectivos de las Fuerzas Armadas rusas en el frente y subrayó que esta votación refleja el respaldo ciudadano hacia ellos. Además, enfatizó la confianza que los ciudadanos depositan en los soldados, así como en la victoria de Rusia en el conflicto ucraniano. En este sentido, Putin hizo hincapié en la necesidad de corresponder a la confianza que los rusos han depositado en el Gobierno y la dirección del país.Asimismo, el presidente de Rusia recordó el Festival Mundial de la Juventud 2026, celebrado recientemente en la ciudad rusa de Ekaterimburgo del 11 al 17 de septiembre, y lo calificó de un gran e importante evento.
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Putin da por fracasados los intentos de Kiev de frustrar las elecciones legislativas en Rusia
Los esfuerzos de Kiev de socavar las elecciones parlamentarias en Rusia fracasaron, declaró el presidente ruso, Vladímir Putin, en una reunión con los miembros del Gobierno del Estado euroasiático. También destacó la confianza del pueblo ruso traducida en la alta participación ciudadana en los comicios.
"Es bien sabido que se intentó obstaculizar y socavar estas elecciones, como lo demuestran los constantes intentos del enemigo de penetrar la defensa antiaérea de Moscú y otras regiones", estimó.
Sin embargo, las colas en los centros electorales dan a conocer que "es imposible intimidar a Rusia", recalcó.
En este contexto, Putin agradeció a los rusos su participación activa en los comicios, al igual que señaló que la cifra récord de votantes acudidos a las urnas durante el desarrollo del proceso electoral demuestra el apoyo del pueblo ruso a los esfuerzos de las autoridades por fortalecer el país.
"La votación de los ciudadanos rusos en las elecciones a la Duma Estatal (Cámara Baja del Parlamento) revela sus esperanzas de que se cumplan todos los objetivos que tenemos ante nosotros en los ámbitos más importantes para el desarrollo y el fortalecimiento de Rusia", sostuvo el presidente.
Con ello, el mandatario se dirigió a los efectivos de las Fuerzas Armadas rusas en el frente y subrayó que esta votación refleja el respaldo ciudadano hacia ellos. Además, enfatizó la confianza que los ciudadanos depositan en los soldados, así como en la victoria de Rusia en el conflicto ucraniano.
"Y ahora quiero dirigirme a nuestros combatientes y comandantes en la primera línea [del frente]. Quiero que sepan, camaradas, que esta votación es por ustedes. La gente confía en ustedes, confía en nuestra victoria, confía en su coraje, su heroísmo y en su lealtad a la patria. Y no me cabe duda de que se alcanzarán todos los objetivos que nos hemos fijado en el marco de la operación militar especial", indicó.
En este sentido, Putin hizo hincapié en la necesidad de corresponder a la confianza que los rusos han depositado en el Gobierno y la dirección del país.
Asimismo, el presidente de Rusia recordó el Festival Mundial de la Juventud 2026,
celebrado recientemente en la ciudad rusa de Ekaterimburgo del 11 al 17 de septiembre,
y lo calificó de un gran e importante evento
.
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