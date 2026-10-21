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"No es simplemente un exportador de hidrocarburos": experto destaca el papel de Rusia en el mercado energético

"No es simplemente un exportador de hidrocarburos": experto destaca el papel de Rusia en el mercado energético

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Mientras Europa sopesa nuevas restricciones económicas, el acuerdo para el suministro de diésel ruso ya resultó en una caída de los precios en el mercado... 21.10.2026, Sputnik Mundo

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La baja de los precios entre un 5% y un 6% tras el trato logrado transmite una señal importante, indica. Moscú influye de forma previsible en el equilibrio del mercado mundial, lo que la convierte en un socio económicamente ventajoso, explica.El 9 de octubre, los presidentes de Rusia y EEUU, Vladímir Putin y Donald Trump, mantuvieron una conversación telefónica en la que abordaron la solución del conflicto en Ucrania y la cooperación económica. Las partes acordaron el suministro de diésel ruso al mercado mundial y al estadounidense.Posteriormente, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, defendió las ventajas del acuerdo sobre diésel con Rusia y acusó a Europa de hipocresía por sus críticas a dicho trato.

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