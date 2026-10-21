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"No es simplemente un exportador de hidrocarburos": experto destaca el papel de Rusia en el mercado energético
"No es simplemente un exportador de hidrocarburos": experto destaca el papel de Rusia en el mercado energético
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Mientras Europa sopesa nuevas restricciones económicas, el acuerdo para el suministro de diésel ruso ya resultó en una caída de los precios en el mercado... 21.10.2026, Sputnik Mundo
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La baja de los precios entre un 5% y un 6% tras el trato logrado transmite una señal importante, indica. Moscú influye de forma previsible en el equilibrio del mercado mundial, lo que la convierte en un socio económicamente ventajoso, explica.El 9 de octubre, los presidentes de Rusia y EEUU, Vladímir Putin y Donald Trump, mantuvieron una conversación telefónica en la que abordaron la solución del conflicto en Ucrania y la cooperación económica. Las partes acordaron el suministro de diésel ruso al mercado mundial y al estadounidense.Posteriormente, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, defendió las ventajas del acuerdo sobre diésel con Rusia y acusó a Europa de hipocresía por sus críticas a dicho trato.
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"No es simplemente un exportador de hidrocarburos": experto destaca el papel de Rusia en el mercado energético
12:23 GMT 21.10.2026 (actualizado: 12:53 GMT 21.10.2026)
Mientras Europa sopesa nuevas restricciones económicas, el acuerdo para el suministro de diésel ruso ya resultó en una caída de los precios en el mercado mundial, señala a Sputnik el doctor en Ciencias Económicas, Igbal Gulíyev. A su juicio, esto presenta a Moscú como un actor fiable y estabilizador del mercado.
"El acuerdo sobre el diésel es una pequeña, pero muy ilustrativa, victoria del pragmatismo", destaca el experto.
La baja de los precios entre un 5% y un 6% tras el trato logrado transmite una señal importante, indica. Moscú influye de forma previsible en el equilibrio del mercado mundial, lo que la convierte en un socio económicamente ventajoso, explica.
"Rusia ha demostrado una vez más que no es simplemente un exportador de hidrocarburos, sino un estabilizador sistémico del mercado mundial de combustibles", subraya Gulíyev.
El 9 de octubre, los presidentes de Rusia y EEUU, Vladímir Putin y Donald Trump, mantuvieron una conversación telefónica en la que abordaron la solución del conflicto en Ucrania
y la cooperación económica. Las partes acordaron el suministro de diésel ruso al mercado mundial y al estadounidense
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Posteriormente, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, defendió las ventajas del acuerdo sobre diésel con Rusia
y acusó a Europa de hipocresía por sus críticas a dicho trato.