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"El capital no tiene ideologías": gobernador de Arequipa anuncia interés de EEUU y China en megapuerto de Corío

"El capital no tiene ideologías": gobernador de Arequipa anuncia interés de EEUU y China en megapuerto de Corío

Sputnik Mundo

Las autoridades regionales calculan en 7.000 millones de dólares el desarrollo integral del proyecto marítimo. Además, plantean que el Estado peruano aporte... 21.10.2026, Sputnik Mundo

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Perú busca convertir la costa de Arequipa (sur), en una plataforma portuaria e industrial capaz de conectar la producción de Sudamérica con los mercados asiáticos. El proyecto de Corío contempla un puerto de gran profundidad, centros industriales y servicios logísticos.Su desarrollo dio un nuevo paso con la aprobación del Plan Maestro e iniciaron las gestiones para atraer capital privado. La administración peruana ha identificado interés de empresas de EEUU, China y la India, entre otros.Entre dos grandes potenciasEl interés por Corío surge en medio de la competencia económica y estratégica de Washington y Pekín en América Latina. Perú se encuentra entre ambas potencias, con China como su mayor socio comercial, concentrando el 36,2% de las exportaciones peruanas en 2025, según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo local.En noviembre de 2024 comenzó a operar el megapuerto de Chancay, al norte de Lima, desarrollado con participación mayoritaria de la empresa china Cosco Shipping.El proyecto provocó tensiones diplomáticas. En febrero de 2026, EEUU cuestionó una decisión judicial que limitaba la supervisión del puerto de Chancay y advirtió de posibles riesgos para la soberanía peruana. China rechazó las acusaciones, mientras el Gobierno peruano defendió su política de brindar iguales condiciones a los inversionistas extranjeros.Sánchez también destaca el potencial de la India como mercado comercial. Asimismo, considera que la elección del futuro operador debe tomar en cuenta sus vínculos con las principales rutas marítimas internacionales.Inversión multimillonariaEl desarrollo de Corío no se limitaría a la infraestructura portuaria, estimada por ProInversión en unos 844 millones de dólares. El gobernador prevé una cifra preliminar para el conjunto del proyecto, que comprende instalaciones industriales, plataformas logísticas, viviendas y servicios.Sánchez defiende un modelo en el que el Estado aporte principalmente los terrenos, mientras que el capital privado asuma la construcción mediante asociaciones público-privadas, concesiones y otros mecanismos."Basta con la tierra y la inversión que tenemos. Habrá un financiamiento mínimo de repente para ciertos acondicionamientos, pero queremos que todo esto sea cargado a la inversión privada", explica.Bolivia y la competencia con ChileUna de las principales apuestas de Corío consiste en captar mercancías de Brasil, potencia agroexportadora que utiliza principalmente puertos del Atlántico. En ese sentido, el puerto peruano buscaría ofrecer una salida alternativa hacia Asia mediante el océano Pacífico, especialmente para granos y minerales producidos en el interior del continente.Brasil impulsa el corredor bioceánico de Capricornio, que atraviesa Paraguay y Argentina para llegar a los puertos del norte de Chile. Perú busca posicionar su propia ruta mediante la Carretera Interoceánica Sur, que conecta su territorio con Brasil a través de la región amazónica de Madre de Dios.Sánchez asegura que su administración ha realizado gestiones diplomáticas con representantes brasileños. Sin embargo, reconoce que todavía deben desarrollarse conexiones ferroviarias para facilitar el transporte de grandes volúmenes de carga.En el caso de Bolivia, la estrategia plantea una participación más directa. El país sudamericano carece de salida soberana al mar y utiliza terminales extranjeros para sus operaciones comerciales, principalmente en Chile.Como referencia, el puerto chileno de Arica movilizó más de 1,1 millones de toneladas de carga boliviana durante el primer semestre de este año, según la Empresa Portuaria Arica. Corío tendría que competir con esas instalaciones y con las facilidades comerciales ya establecidas.Asimismo, Sánchez propone ofrecer espacios dentro de la futura ciudad industrial a empresas bolivianas para que puedan instalar centros logísticos y plantas de procesamiento.El gobernador asegura que ha mantenido conversaciones con las cámaras de Comercio e Industria de Santa Cruz (oriente), aunque aún no hay acuerdos formales.Más allá de CoríoAdemás del transporte de mercancías, Sánchez busca convertir Corío en una plataforma de transformación industrial, que permita exportar productos con mayor valor agregado, en lugar de utilizar el terminal exclusivamente para embarcar materias primas.La estrategia también pretende aprovechar el potencial energético de Arequipa. Según el gobernador, la región concentra inversiones por aproximadamente 5.000 millones de dólares en energías renovables y desarrolla gestiones con asistencia técnica de la Embajada del Reino Unido, esto para impulsar un centro de hidrógeno verde.Expertos aseguran que el proyecto todavía deberá demostrar que existe suficiente demanda y que puede ofrecer condiciones competitivas frente a otros corredores comerciales de Sudamérica.

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