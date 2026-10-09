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Impulso de Milei a la "ciudadanía por inversión" no muestra "un interés público verificable", dice experto

Impulso de Milei a la "ciudadanía por inversión" no muestra "un interés público verificable", dice experto

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El Ejecutivo anunció un programa que otorga la ciudadanía a extranjeros que aporten 350.000 dólares al Tesoro, sin exigir residencia previa, mientras endurece... 09.10.2026, Sputnik Mundo

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El Gobierno argentino lanzó un Programa de Ciudadanía por Inversión que permitirá a extranjeros obtener la nacionalidad a cambio de inversiones por 350.000, sin cumplir el requisito de residencia previa que rige para el resto de los solicitantes de naturalización. La medida impulsada por Javier Milei, bajo la consigna de "motorizar la llegada de divisas", se inscribe en un escenario de recrudecimiento de las condiciones para la inmigración por parte del Ejecutivo.La iniciativa ubica a Argentina en un mercado dominado hasta ahora por pequeños Estados insulares del Caribe y por Montenegro, de apenas 628.000 habitantes, que era el país más grande en ofrecer pasaportes a cambio de dinero. El documento argentino permite ingresar sin visa a 169 destinos y ocupa el puesto 16 a nivel global.La base jurídica del esquema es el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 366/2025, que modificó la Ley de Ciudadanía para habilitar la naturalización por "inversión relevante". Las solicitudes serán evaluadas por la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, un organismo creado en la órbita del Ministerio de Economía, que remitirá su recomendación a la Dirección Nacional de Migraciones para la decisión final. La vía regular de naturalización, en cambio, exige al menos dos años de residencia legal y continua en el país antes de iniciar el trámite.El anuncio llega semanas después de que el Ejecutivo endureciera por decreto el régimen migratorio. En julio, también por decreto, la Casa Rosada sumó como causal de prohibición de ingreso y de expulsión la difusión de mensajes de odio o violencia contra argentinos y el ultraje a los símbolos patrios.En paralelo, el 29 de septiembre la Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó la sentencia que había declarado inconstitucional un artículo del megadecreto con el que Milei inauguró su Gobierno en diciembre de 2023, mediante el cual derogó la Ley de Tierras Rurales. Esa norma, sancionada en 2011, fijaba un tope del 15% para la propiedad extranjera de tierras rurales en todo el territorio nacional, provincial y municipal.En el Congreso, la oposición presentó un proyecto que prohíbe que cualquier pago, inversión o donación reemplace o acorte el plazo de residencia para la naturalización, y que deroga los cambios introducidos por decreto en la Ley de Ciudadanía, vigente desde 1869.Un pasaporte sin arraigo"La compra de la ciudadanía, porque la medida es prácticamente esto, es algo sin precedentes en el país", dijo a Sputnik Leonardo Martínez, abogado especialista en derecho migratorio. A su entender, la naturalización sigue otro recorrido: "La base de la concepción de la nacionalidad es que la persona está en un lugar, tiene una residencia permanente; en el lugar conoce gente, se arraiga; entonces, ahí obtiene la ciudadanía. Pero acá es casi lo contrario".Consultado por este medio, Félix Lonigro, abogado constitucionalista y profesor de la Universidad de Buenos Aires, consideró que la medida "en realidad no es vender ciudadanía, sino demandar una inversión para pedir la nacionalidad argentina sin tener que acreditar dos años de residencia".El constitucionalista recordó que el solicitante deberá cumplir igualmente con el resto de las exigencias previstas en la Ley de Ciudadanía y su reglamentación: "Pero después hay que reunir los otros requisitos, los 18 años de edad, los medios honestos de vida, que habrá que ver cómo los acreditan, el certificado de antecedentes penales, como se pide siempre".Para Juan Venturino, abogado y analista internacional, el objetivo de fondo es "atraer dólares aun a costa de un perjuicio futuro". El investigador consideró que "muchos extranjeros podrían simplemente usar a Argentina como escala para viajar a terceros países, sin generar ningún beneficio aquí".Una contradicción elementalLonigro advirtió que la iniciativa choca con la política migratoria de los últimos meses: "Hay un contraste y una contradicción: si se endurecen los requisitos tan repentinamente, llama la atención que ahora se abra la puerta tan explícitamente", aclaró, aunque sostuvo que "para el Gobierno lo más importante es atraer inversiones".El profesor universitario relativizó además el atractivo del programa: "Tengamos en cuenta que no hay gente haciendo fila para hacer inversiones. Yo no creo que haya muchos extranjeros que estén tan atraídos por adquirir la nacionalidad argentina, cuando pueden invertir igual sin adquirirla".Martínez coincidió en que el criterio pasa a ser el dinero: "es por una cuestión económica que se otorgan o no". Para el especialista, el principal riesgo es el lavado de activos. "No me imagino a ciudadanos con fines lícitos que quieran venir a comprar la ciudadanía argentina", alertó. "Entonces, a mí me hace ruido", agregó, y completó: "Sobre todo en Argentina, que ya hemos tenido experiencia, que se han dado pasaportes y ciudadanías a diestra y siniestra".Para Venturino, el programa expone "la desigualdad en el acceso a las ciudadanías, porque se les pide a muchos una residencia, una regularidad migratoria, y este inversor, de alguna manera, va a trascender las barreras estas y va a obtener por una vía excepcional, jurídica", sostuvo.

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