https://noticiaslatam.lat/20260211/la-caida-del-precio-del-dolar-en-argentina-es-un-respiro-al-gobierno-dice-analista-1171264348.html

La caída del precio del dólar en Argentina le da un "respiro al Gobierno", dice analista

La caída del precio del dólar en Argentina le da un "respiro al Gobierno", dice analista

Sputnik Mundo

La cotización de la moneda estadounidense volvió a bajar a pesar del alza del índice de precios y tocó su menor valor en tres meses. "No fue un hecho aislado... 11.02.2026, Sputnik Mundo

2026-02-11T03:11+0000

2026-02-11T03:11+0000

2026-02-11T03:12+0000

américa latina

argentina

javier milei

dólar

inflación

eeuu

donald trump

fondo monetario internacional (fmi)

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/02/05/1171055784_0:289:3071:2016_1920x0_80_0_0_9d29a74057bd5171b769b618b800d71e.jpg

El dólar oficial volvió a caer en Argentina y alcanzó su nivel más bajo en tres meses, aún en un contexto de inflación mensual que se mantiene al alza y en medio de las polémicas por su medición. Según la referencia mayorista del Banco Central, la divisa estadounidense cerró la jornada en torno a los $1.430 pesos argentinos, consolidando un trimestre de relativa estabilidad cambiaria y despejando, al menos por ahora, los temores a una devaluación brusca.El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó recientemente que la inflación se ubicó en un 2,9% en enero, constituyendo el noveno mes consecutivo de aceleración del indicador, con presiones persistentes en rubros como servicios y alimentos. La combinación entre precios que no terminan de ceder y una moneda estadounidense en retroceso volvió a poner en el centro del debate el esquema cambiario del Gobierno de Javier Milei.Durante los primeros dos años de gestión del presidente Javier Milei, el tipo de cambio fue una de las principales anclas para desacelerar la inflación. Esa estrategia tuvo un costo: el peso se apreció con fuerza en términos reales por la brecha entre el ritmo del billete verde y la inflación. De hecho, en 2024, el tipo de cambio aumentó apenas 24%, contra una inflación anual del 117,8%. Estimaciones privadas ubican esa apreciación real en torno al 50% desde fines de 2023, un "atraso" que tensiona reservas y competitividad. La evolución del tipo de cambio se inscribe en un contexto internacional de debilitamiento de la divisa estadounidense a nivel global. El índice DXY —que mide el valor de la divisa norteamericana frente a una canasta de seis monedas fuertes— cayó cerca de 10% en los últimos 12 meses. En 2025, acumuló una depreciación nominal cercana al 9,5%, en un escenario marcado por expectativas de recortes de tasas de interés en Estados Unidos y una menor demanda global de activos denominados en su moneda.De este modo, en las últimas semanas, el mercado cambiario mostró una mayor oferta de divisas, en parte asociada a compras del Banco Central y a un menor nivel de demanda privada. La autoridad monetaria retomó la acumulación de reservas —exigencia fundamental del Fondo Monetario Internacional (FMI)— y logró sostener la tendencia descendente del dólar mayorista sin intervenir de forma agresiva en las cotizaciones financieras. Sin embargo, la dinámica cambiaria convive con señales de fragilidad en otros frentes. La escasez estructural de divisas, la caída del consumo interno y la desaceleración de la actividad económica siguen presentes. A esto se suma el impacto de la apreciación cambiaria sobre sectores exportadores y la competitividad externa, que desde mediados de 2024 comenzó a mostrar signos alarmantes, principalmente en materia del déficit en la balanza de turismo, por el encarecimiento de Argentina en términos internacionales.En paralelo, el Gobierno enfrenta en 2026 un desafiante calendario de pagos de intereses de deuda a organismos crediticios. Sumando compromisos con entidades multilaterales y bonistas privados, la suma a desembolsar excede con creces los 15.000 millones de dólares, para lo que el Ejecutivo deberá profundizar la acumulación de divisas y, a la vez, mejorar el costo de financiamiento a través de la baja del Riesgo País.El "viento de cola" estacional "La caída del dólar de los últimos tiempos no es una casualidad: estamos viviendo un recambio muy importante en términos del mundo financiero", dijo a Sputnik el economista Miguel Ponce. Según el experto, "se trata de un fenómeno estacional: el primer semestre suele ser bueno por las exportaciones del complejo agropecuario, que llena de dólares al Banco Central, y el segundo concentra las tensiones cambiarias".En sintonía con su colega, el economista Martín Burgos advirtió que el Gobierno se mostró cómodo con una cotización en torno a los valores actuales. "Hubo una abundancia de divisas por buenas exportaciones de trigo y por colocaciones de deuda privada, lo que permitió comprar reservas sin presionar la cotización. Eso le dio un respiro al Gobierno", explicó para Sputnik.Más allá de las razones de la caída, Ponce destacó el uso que hizo el Gobierno sobre el control de la cotización de la divisa como "ancla cambiaria". No obstante, remarcó el efecto colateral de la disposición oficial. "Hoy Argentina tiene uno de los niveles de inflación en dólares más altos del mundo", remarcó. En ese esquema, el atraso cambiario "se reflejó en el aumento de gastos con tarjeta en el exterior y en un turismo emisivo récord".Burgos advirtió que sostener un dólar bajo sin política productiva "termina afectando la cuenta externa y vuelve frágil el equilibrio", en un contexto donde inflación y la actividad económica siguieron dando señales contradictorias.Un fenómeno global Burgos, por su parte, distinguió dos planos en ese proceso. "Se habla mucho de desdolarización, pero es un fenómeno estructural y de largo plazo", explicó. Para el consultor, ese debilitamiento no resulta incómodo para Washington. "Trump no está disconforme con un dólar más débil porque cree que eso mejora la competitividad industrial de Estados Unidos ante otros países, sobre todo China", enfatizó.Ponce retomó esa idea y la vinculó con los efectos indirectos sobre economías periféricas. "Atarse al dólar en un contexto en el que el dólar se deprecia también implica asumir costos", advirtió, y agregó que los movimientos globales "pueden amplificar desequilibrios internos si no existen amortiguadores productivos y financieros".

https://noticiaslatam.lat/20260204/1171025204.html

https://noticiaslatam.lat/20250412/la-guerra-arancelaria-de-eeuu-profundizara-el-proceso-de-desdolarizacion-mundial-1162015024.html

argentina

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Juan Lehmann https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/09/1e/1144270928_156:0:556:400_100x100_80_0_0_b81054d7caecc08006d617ea0b380772.jpg

Juan Lehmann https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/09/1e/1144270928_156:0:556:400_100x100_80_0_0_b81054d7caecc08006d617ea0b380772.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Juan Lehmann https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/09/1e/1144270928_156:0:556:400_100x100_80_0_0_b81054d7caecc08006d617ea0b380772.jpg

argentina, javier milei, dólar, inflación, eeuu, donald trump, fondo monetario internacional (fmi)