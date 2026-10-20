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"No tendremos más remedio que marcharnos": Trump amenaza a Europa por oleada de protestas

"No tendremos más remedio que marcharnos": Trump amenaza a Europa por oleada de protestas

Sputnik Mundo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió contra las naciones europeas, esto ante las manifestaciones y disturbios en algunas de ellas. 20.10.2026, Sputnik Mundo

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Durante las últimas semanas, miles de personas se han manifestado en ciudades como París y Milán (norte), por ejemplo, ante el encarecimiento del costo de vida, lo que ha dejado heridos y daños a edificios históricos e inmuebles.Asimismo, los gobiernos de Emmanuel Macron y Georgia Meloni han tenido que reforzar las medidas de seguridad para frenar la violencia, mismas que no han surtido el efecto deseado.

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