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"No tendremos más remedio que marcharnos": Trump amenaza a Europa por oleada de protestas
"No tendremos más remedio que marcharnos": Trump amenaza a Europa por oleada de protestas
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió contra las naciones europeas, esto ante las manifestaciones y disturbios en algunas de ellas. 20.10.2026, Sputnik Mundo
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Durante las últimas semanas, miles de personas se han manifestado en ciudades como París y Milán (norte), por ejemplo, ante el encarecimiento del costo de vida, lo que ha dejado heridos y daños a edificios históricos e inmuebles.Asimismo, los gobiernos de Emmanuel Macron y Georgia Meloni han tenido que reforzar las medidas de seguridad para frenar la violencia, mismas que no han surtido el efecto deseado.
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"No tendremos más remedio que marcharnos": Trump amenaza a Europa por oleada de protestas

01:00 GMT 20.10.2026
© AP Photo / Alex BrandonEl presidente de EEUU, Donald Trump
El presidente de EEUU, Donald Trump - Sputnik Mundo, 1920, 20.10.2026
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió contra las naciones europeas, esto ante las manifestaciones y disturbios en algunas de ellas.

"Si los europeos no encuentran pronto una salida a la situación actual, no tendremos más remedio que marcharnos", aseveró durante un mitin. En su mensaje, el republicano calificó las protestas en Francia e Italia como "muy graves".

Durante las últimas semanas, miles de personas se han manifestado en ciudades como París y Milán (norte), por ejemplo, ante el encarecimiento del costo de vida, lo que ha dejado heridos y daños a edificios históricos e inmuebles.
Asimismo, los gobiernos de Emmanuel Macron y Georgia Meloni han tenido que reforzar las medidas de seguridad para frenar la violencia, mismas que no han surtido el efecto deseado.
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