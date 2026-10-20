"No tendremos más remedio que marcharnos": Trump amenaza a Europa por oleada de protestas

Durante las últimas semanas, miles de personas se han manifestado en ciudades como París y Milán (norte), por ejemplo, ante el encarecimiento del costo de vida, lo que ha dejado heridos y daños a edificios históricos e inmuebles.Asimismo, los gobiernos de Emmanuel Macron y Georgia Meloni han tenido que reforzar las medidas de seguridad para frenar la violencia, mismas que no han surtido el efecto deseado.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió contra las naciones europeas, esto ante las manifestaciones y disturbios en algunas de ellas.
"Si los europeos no encuentran pronto una salida a la situación actual, no tendremos más remedio que marcharnos", aseveró durante un mitin. En su mensaje, el republicano calificó las protestas en Francia e Italia como "muy graves".
Durante las últimas semanas, miles de personas se han manifestado en ciudades como París y Milán (norte), por ejemplo, ante el encarecimiento del costo de vida, lo que ha dejado heridos y daños a edificios históricos e inmuebles.