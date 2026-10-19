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"Podredumbre política y colapso moral": la Cancillería cubana condena la orden de arresto contra Raúl Castro

"Podredumbre política y colapso moral": la Cancillería cubana condena la orden de arresto contra Raúl Castro

Sputnik Mundo

El ministro de Relaciones Exteriores cubano, Bruno Rodríguez, publicó en X un mensaje en el que condena "la nueva maniobra estéril de los políticos anticubanos... 19.10.2026, Sputnik Mundo

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Asimismo, agregó que este tipo de acciones son propias de una "maquinaria agresiva" que, entre otras cosas, ha prosperado gracias a que muchos países llevan décadas aprovechándose de la corrupción del sistema político estadounidense.Anteriormente, el fiscal general de Florida, James Uthmeier, presentó la orden de arresto sin fianza emitida por el Estado contra el expresidente de los Consejos de Estado y de Ministros de Cuba, Raúl Castro, acusado por una supuesta conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses en 1996.El 20 de mayo, el entonces fiscal general interino de EEUU, Todd Blanche, anunció una acusación penal contra Castro, en relación con el derribo en 1996 de dos avionetas de la organización civil Hermanos al Rescate.El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, reaccionó en redes sociales afirmando que la acusación contra su predecesor carece de fundamento jurídico y busca justificar una eventual agresión militar de EEUU contra la isla.En febrero de 1996, cazas cubanos derribaron dos aeronaves pertenecientes a Hermanos al Rescate, una organización fundada por exiliados cubanos en Miami. Las FFAA cubanas estaban entonces dirigidas por Raúl Castro. Cuatro tripulantes murieron en el incidente. El Gobierno cubano alegó la violación de su espacio aéreo como motivo de esta decisión.El 29 de enero, el presidente estadounidense, Donald Trump, firmó un decreto que permite imponer aranceles a las importaciones procedentes de países que suministran petróleo a Cuba, y además declaró el estado de "emergencia nacional" debido a la supuesta "amenaza" que Cuba supone para la seguridad nacional de Estados Unidos. Desde entonces, el país ha estado atravesando una crisis de combustible, que Rusia ayudó a aliviar con el envío de 100.000 toneladas de petróleo como ayuda humanitaria.

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