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La Justicia estadounidense presenta una orden de arresto contra Raúl Castro
La Justicia estadounidense presenta una orden de arresto contra Raúl Castro
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El fiscal general de Florida, James Uthmeier, presentó la orden de arresto sin fianza emitida por el Estado contra el expresidente de los Consejos de Estado y... 19.10.2026, Sputnik Mundo
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La orden fue firmada por la jueza Ariana Fajardo Orshan, del Circuito Judicial 11 de Florida.El 20 de mayo, el entonces fiscal general interino de EEUU, Todd Blanche, anunció una acusación penal contra el exmandatario cubano Raúl Castro por una supuesta conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses, en relación con el derribo en 1996 de dos avionetas de la organización civil Hermanos al Rescate.El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, reaccionó en redes sociales afirmando que la acusación contra su predecesor carece de fundamento jurídico y busca justificar una eventual agresión militar de EEUU contra la isla.En febrero de 1996, cazas cubanos derribaron dos aeronaves pertenecientes a Hermanos al Rescate, una organización fundada por exiliados cubanos en Miami. Las FFAA cubanas estaban entonces dirigidas por Raúl Castro. Cuatro tripulantes murieron en el incidente. El Gobierno cubano alegó la violación de su espacio aéreo como motivo de esta decisión.El 29 de enero, el presidente estadounidense, Donald Trump, firmó un decreto que permite imponer aranceles a las importaciones procedentes de países que suministran petróleo a Cuba, y además declaró el estado de "emergencia nacional" debido a la supuesta "amenaza" que Cuba supone para la seguridad nacional de Estados Unidos. Desde entonces, el país ha estado atravesando una crisis de combustible, que Rusia ayudó a aliviar con el envío de 100.000 toneladas de petróleo como ayuda humanitaria.
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La Justicia estadounidense presenta una orden de arresto contra Raúl Castro
14:44 GMT 19.10.2026 (actualizado: 15:21 GMT 19.10.2026)
El fiscal general de Florida, James Uthmeier, presentó la orden de arresto sin fianza emitida por el Estado contra el expresidente de los Consejos de Estado y de Ministros de Cuba, Raúl Castro, acusado por una supuesta conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses en 1996.
"Hoy [19 de octubre] anunciamos cargos estatales contra Raúl Castro con una orden de arresto por conspiración", señaló James Uthmeier en una conferencia de prensa en Miami.
La orden fue firmada por la jueza Ariana Fajardo Orshan, del Circuito Judicial 11 de Florida.
El 20 de mayo, el entonces fiscal general interino de EEUU, Todd Blanche, anunció una acusación penal contra el exmandatario cubano
Raúl Castro por una supuesta conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses, en relación con el derribo en 1996 de dos avionetas de la organización civil Hermanos al Rescate.
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, reaccionó en redes sociales afirmando que la acusación contra su predecesor carece de fundamento jurídico y busca justificar una eventual agresión militar de EEUU contra la isla.
22 de septiembre, 19:13 GMT
En febrero de 1996, cazas cubanos derribaron dos aeronaves pertenecientes a Hermanos al Rescate, una organización fundada por exiliados cubanos en Miami. Las FFAA cubanas estaban entonces dirigidas por Raúl Castro. Cuatro tripulantes murieron en el incidente. El Gobierno cubano alegó la violación de su espacio aéreo como motivo de esta decisión.
El 29 de enero, el presidente estadounidense, Donald Trump, firmó un decreto que permite imponer aranceles
a las importaciones procedentes de países que suministran petróleo a Cuba, y además declaró el estado de "emergencia nacional"
debido a la supuesta "amenaza" que Cuba supone para la seguridad nacional de Estados Unidos. Desde entonces, el país ha estado atravesando una crisis de combustible, que Rusia ayudó a aliviar con el envío de 100.000 toneladas de petróleo
como ayuda humanitaria.
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