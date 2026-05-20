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EEUU presenta cargos contra el expresidente cubano Raúl Castro, según medios

EEUU presenta cargos contra el expresidente cubano Raúl Castro, según medios

Sputnik Mundo

Estados Unidos presentó cargos contra el exlíder cubano Raúl Castro, informa 'Reuters', citando a un funcionario del Gobierno estadounidense. El anuncio se... 20.05.2026, Sputnik Mundo

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La agencia no proporciona detalles sobre los cargos, pero Fox News comunica, citando fuentes, que Estados Unidos podría acusar a Castro por el derribo de dos aviones estadounidenses en 1996.En febrero de 1996, cazas cubanos derribaron dos aeronaves pertenecientes a Hermanos al Rescate, una organización de derechos humanos fundada por exiliados cubanos en Miami. Las FFAA cubanas estaban entonces dirigidas por Raúl Castro. Cuatro tripulantes murieron en el incidente. El Gobierno cubano alegó la violación de su espacio aéreo como motivo de esta decisión. Sin embargo, una investigación de la Organización de Aviación Civil Internacional concluyó que el ataque se produjo en territorio neutral.El 29 de enero, el presidente estadounidense, Donald Trump, firmó un decreto que permite imponer aranceles a las importaciones procedentes de países que suministran petróleo a Cuba, y además declaró el estado de "emergencia nacional" debido a la supuesta "amenaza" que Cuba supone para la seguridad nacional de Estados Unidos. Desde entonces, el país ha estado atravesando una crisis de combustible, que Rusia ayudó a superar con el envío de 100.000 toneladas de petróleo como ayuda humanitaria.

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