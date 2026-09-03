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"No nos enfrentamos a Israel, sino a EEUU": ¿cuál es la situación actual en Palestina?

"No nos enfrentamos a Israel, sino a EEUU": ¿cuál es la situación actual en Palestina?

Sputnik Mundo

Ante todo, Palestina se enfrenta a Estados Unidos, y no a Israel, que no podría continuar la guerra sin el respaldo estadounidense, señala en una entrevista... 03.09.2026, Sputnik Mundo

2026-09-03T12:03+0000

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El Gobierno israelí está interesado en el aumento de las tensiones, que a su vez responde a sus objetivos políticos internos al permitirle ampliar el apoyo electoral. Al mismo tiempo, la escalada se mantiene dentro de los límites que Washington considera aceptables, subraya Ajrami."En realidad, no nos enfrentamos a Israel, sino a Estados Unidos. Fue precisamente la Administración estadounidense la que dio luz verde a Israel para ampliar la actividad de asentamientos en Cisjordania bajo el paraguas del llamado 'acuerdo del siglo', y es también Estados Unidos quien suministra armas a Israel. Sin el apoyo imperialista occidental, Israel no podría continuar su agresión", enfatiza.El movimiento Hamás, por su parte, se encuentra debilitado frente a Israel debido a la guerra y actúa dentro de las limitaciones regionales, maniobrando dentro de los márgenes permitidos, explica el exfuncionario palestino. Al mismo tiempo, a su juicio, las facciones palestinas no cuentan con el potencial necesario para hacer frente eficazmente a la agresión ni para responder de manera adecuada a ella.Cisjordania, el principal frente en la actualidadDe acuerdo con él, el actual Gobierno israelí no solo autorizó la creación de cientos de nuevos puestos avanzados de colonos, sino que dio apoyo al terrorismo judío.Al mismo tiempo, las autoridades están impulsando esfuerzos para judaizar la conciencia de los palestinos como parte de un proyecto más amplio de judaización de Jerusalén, señala Ajrami.Esto incluye, en particular, la eliminación de los programas educativos palestinos en las escuelas de Jerusalén Este, su transferencia al control del Ministerio de Educación israelí, su integración en la narrativa israelí, así como la prohibición de enseñar historia palestina y cuestiones de relevancia nacional, llegando incluso a intentos de cerrar estos centros educativos, precisa.¿Cabe esperar una tercera intifada?A pesar de la creciente presión por parte del Estado judío, "actualmente no se observan indicios de un levantamiento popular palestino", sugiere el interlocutor de Sputnik.Además, los palestinos están siendo presionados para que lleven a cabo acciones aisladas en Cisjordania, lo que, en su opinión, responde a los intereses del Gobierno israelí de cara a las elecciones y se utiliza para justificar la política de limpieza étnica, concluye.El 9 de octubre de 2025, Israel y Hamás, con la mediación de Egipto, Catar, EEUU y Turquía, acordaron implementar la primera fase del plan de paz presentado por el presidente estadounidense, Donald Trump. Al día siguiente, entró en vigor un alto el fuego en Gaza. Según el acuerdo, las tropas israelíes se retiraron hasta la denominada línea amarilla, y mantienen el control de más del 50% de la Franja.En enero pasado, el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, anunció el inicio de la segunda fase del plan de paz para Gaza, que prevé la creación de un gobierno tecnocrático transitorio, el desarme de Hamás y la transición del alto el fuego hacia la reconstrucción del territorio. Sin embargo, el proceso se estancó debido a las contradicciones fundamentales entre las partes en torno al desarme del movimiento palestino y la retirada de las tropas israelíes.

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