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Colombia se retira del Grupo de La Haya: acusa que la alianza solo busca "aislar y atacar a Israel"
Colombia se retira del Grupo de La Haya: acusa que la alianza solo busca "aislar y atacar a Israel"
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El Gobierno colombiano anunció su retirada como miembro y copresidente del Grupo de La Haya, una alianza creada en 2025 para coordinar medidas frente a Israel... 15.10.2026, Sputnik Mundo
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La decisión se suma a las salidas de Bolivia y Honduras; además, acontece semanas después de que Colombia retirara su intervención en el caso contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia.El anuncio coincide con la normalización de las relaciones entre Colombia e Israel, restablecidas en agosto. El 14 de octubre, Bula inauguró la embajada de su país en Jerusalén junto al canciller israelí, Gideon Sa’ar.
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Colombia se retira del Grupo de La Haya: acusa que la alianza solo busca "aislar y atacar a Israel"

22:56 GMT 15.10.2026
© Foto : X - @CancilleriaColOmar Bula, canciller de Colombia
Omar Bula, canciller de Colombia - Sputnik Mundo, 1920, 15.10.2026
© Foto : X - @CancilleriaCol
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El Gobierno colombiano anunció su retirada como miembro y copresidente del Grupo de La Haya, una alianza creada en 2025 para coordinar medidas frente a Israel por la guerra en Gaza y la situación palestina.
"Colombia solicitó oficialmente su retirada del Grupo de La Haya, un grupo creado para aislar y atacar a Israel. Rechazamos ese enfoque", declaró el canciller Omar Bula.
La decisión se suma a las salidas de Bolivia y Honduras; además, acontece semanas después de que Colombia retirara su intervención en el caso contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia.
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El anuncio coincide con la normalización de las relaciones entre Colombia e Israel, restablecidas en agosto. El 14 de octubre, Bula inauguró la embajada de su país en Jerusalén junto al canciller israelí, Gideon Sa’ar.
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