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Colombia se retira del Grupo de La Haya: acusa que la alianza solo busca "aislar y atacar a Israel"

Colombia se retira del Grupo de La Haya: acusa que la alianza solo busca "aislar y atacar a Israel"

Sputnik Mundo

El Gobierno colombiano anunció su retirada como miembro y copresidente del Grupo de La Haya, una alianza creada en 2025 para coordinar medidas frente a Israel... 15.10.2026, Sputnik Mundo

2026-10-15T22:56+0000

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La decisión se suma a las salidas de Bolivia y Honduras; además, acontece semanas después de que Colombia retirara su intervención en el caso contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia.El anuncio coincide con la normalización de las relaciones entre Colombia e Israel, restablecidas en agosto. El 14 de octubre, Bula inauguró la embajada de su país en Jerusalén junto al canciller israelí, Gideon Sa’ar.

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