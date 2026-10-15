Colombia se retira del Grupo de La Haya: acusa que la alianza solo busca "aislar y atacar a Israel"

La decisión se suma a las salidas de Bolivia y Honduras; además, acontece semanas después de que Colombia retirara su intervención en el caso contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia.El anuncio coincide con la normalización de las relaciones entre Colombia e Israel, restablecidas en agosto. El 14 de octubre, Bula inauguró la embajada de su país en Jerusalén junto al canciller israelí, Gideon Sa’ar.
El Gobierno colombiano anunció su retirada como miembro y copresidente del Grupo de La Haya, una alianza creada en 2025 para coordinar medidas frente a Israel por la guerra en Gaza y la situación palestina.
"Colombia solicitó oficialmente su retirada del Grupo de La Haya, un grupo creado para aislar y atacar a Israel. Rechazamos ese enfoque", declaró el canciller Omar Bula.
La decisión se suma a las salidas de Bolivia y Honduras; además, acontece semanas después de que Colombia retirara su intervención en el caso contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia.