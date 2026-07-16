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La Cámara de Representantes de EEUU rechaza recortar la ayuda militar a Israel
La Cámara de Representantes de EEUU rechaza recortar la ayuda militar a Israel
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La Cámara de Representantes de EEUU rechazó una enmienda que buscaba bloquear la entrega de unos 3.300 millones de dólares en ayuda militar a su principal... 16.07.2026, Sputnik Mundo
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El rechazo a la iniciativa fue avalado con 314 votos frente a 104, de los cuales 103 fueron de los demócratas que forman parte de la Cámara baja, y un voto del el congresista republicano Thomas Massie, quien presentó la propuesta.De acuerdo con reportes de medios locales, en EEUU existe una presión de ciertos sectores demócratas para limitar y condicionar la asistencia militar estadounidense a Israel por el conflicto en la Franja de Gaza.En junio pasado, el Comité de Reglas de la Cámara de Representantes aprobó una enmienda de Thomas Massie para recortar 3.300 millones de dólares de la financiación destinada a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), recursos que iban a salir directamente del presupuesto federal de EEUU. Pese a que era improbable que la enmienda se aprobara, la situación obligó a los miembros del Congreso a decidir si desean ser vistos como defensores u opositores al apoyo militar a Tel Aviv.Una investigación reciente del Centro de Investigación Pew reveló que un 60% de los adultos estadounidenses tiene una opinión desfavorable de Israel, frente al 53% del año pasado.
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La Cámara de Representantes de EEUU rechaza recortar la ayuda militar a Israel

06:38 GMT 16.07.2026
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteLa Cámara de Representantes de EEUU, en el Capitolio, en Washington D.C.
La Cámara de Representantes de EEUU, en el Capitolio, en Washington D.C. - Sputnik Mundo, 1920, 16.07.2026
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La Cámara de Representantes de EEUU rechazó una enmienda que buscaba bloquear la entrega de unos 3.300 millones de dólares en ayuda militar a su principal aliado en Oriente Medio, en momentos en que Washington ha reanudado sus ataques contra Irán, sumiendo a la región, otra vez, en la incertidumbre por la guerra.
El rechazo a la iniciativa fue avalado con 314 votos frente a 104, de los cuales 103 fueron de los demócratas que forman parte de la Cámara baja, y un voto del el congresista republicano Thomas Massie, quien presentó la propuesta.

De acuerdo con reportes de medios locales, en EEUU existe una presión de ciertos sectores demócratas para limitar y condicionar la asistencia militar estadounidense a Israel por el conflicto en la Franja de Gaza.
El ministro de Exteriores de Turquía, Hakan Fidan - Sputnik Mundo, 1920, 03.07.2026
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Israel "se convirtió en un problema global", afirma el canciller de Turquía
3 de julio, 07:56 GMT
En junio pasado, el Comité de Reglas de la Cámara de Representantes aprobó una enmienda de Thomas Massie para recortar 3.300 millones de dólares de la financiación destinada a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), recursos que iban a salir directamente del presupuesto federal de EEUU.
Pese a que era improbable que la enmienda se aprobara, la situación obligó a los miembros del Congreso a decidir si desean ser vistos como defensores u opositores al apoyo militar a Tel Aviv.
Una investigación reciente del Centro de Investigación Pew reveló que un 60% de los adultos estadounidenses tiene una opinión desfavorable de Israel, frente al 53% del año pasado.
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