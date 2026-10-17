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"Encontró a unos simplones": político italiano se indigna de que Zelenski ve a la UE como un "cajero automático"
"Encontró a unos simplones": político italiano se indigna de que Zelenski ve a la UE como un "cajero automático"
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Volodímir Zelenski "encontró a unos simplones" en Europa que le dan todo el dinero que pide, y por eso sigue exigiendo, señaló el líder del partido italiano... 17.10.2026, Sputnik Mundo
2026-10-17T14:03+0000
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Vanacci recordó que, tras los 90.000 millones de euros ya asignados por Europa, la parte ucraniana solicita ahora otros 70.000 millones, y mencionó además las necesidades del presupuesto de Ucrania para los años 2026 y 2027."¿Saben quién va a cubrir estos gastos? Nosotros, los italianos, porque, lamentablemente, tenemos un Gobierno que, incluso en este asunto, sigue diciendo 'sí'", alertó el político.En este contexto, instó a suspender la ayuda financiera a Kiev —"quien la gasta en corrupción"— y, en su lugar, destinar los recursos a apoyar a los agricultores, trabajadores, jubilados y demás ciudadanos italianos, para ayudarlos a hacer frente a sus gastos diarios.Anteriormente, se trascendió que Bruselas evalúa adelantar parte del tramo previsto para Ucrania en 2027 ante el ritmo de gasto de Kiev, que supera las previsiones de los europeos.A su vez, Moscú declaró en repetidas ocasiones que el mantenimiento de la financiación y el suministro de armas de Occidente a Ucrania prolonga el conflicto y obstaculiza su resolución diplomática.
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"Encontró a unos simplones": político italiano se indigna de que Zelenski ve a la UE como un "cajero automático"
Volodímir Zelenski "encontró a unos simplones" en Europa que le dan todo el dinero que pide, y por eso sigue exigiendo, señaló el líder del partido italiano Futuro Nacional y general retirado, Roberto Vanacci. El político instó a que se pusiera fin a la ayuda financiera a Kiev y estos fondos se destinaran a apoyar a los ciudadanos.
"Nos tomó por un cajero automático de Ucrania, y seguimos dándole dinero", expresó en las redes sociales.
Vanacci recordó que, tras los 90.000 millones de euros ya asignados por Europa
, la parte ucraniana solicita ahora otros 70.000 millones
, y mencionó además las necesidades del presupuesto de Ucrania para los años 2026 y 2027.
"¿Saben quién va a cubrir estos gastos? Nosotros, los italianos, porque, lamentablemente, tenemos un Gobierno que, incluso en este asunto, sigue diciendo 'sí'", alertó el político.
En este contexto, instó a suspender la ayuda financiera a Kiev —"quien la gasta en corrupción
"— y, en su lugar, destinar los recursos a apoyar a los agricultores, trabajadores, jubilados y demás ciudadanos italianos, para ayudarlos a hacer frente a sus gastos diarios.
"¡Basta ya de dinero para Ucrania!", resumió Vanacci.
Anteriormente, se trascendió que Bruselas evalúa adelantar parte del tramo previsto para Ucrania en 2027 ante el ritmo de gasto de Kiev
, que supera las previsiones de los europeos.
A su vez, Moscú declaró en repetidas ocasiones que el mantenimiento de la financiación y el suministro de armas
de Occidente a Ucrania prolonga el conflicto y obstaculiza su resolución diplomática.
17 de septiembre, 22:47 GMT
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