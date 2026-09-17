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Neonazismo en Ucrania (Archivo) - Sputnik Mundo, 1920, 28.06.2022
Neonazismo en Ucrania
La ideología neonazi se ha convertido en uno de los principales protagonistas de la vida política y social en Ucrania desde el golpe de Estado del 2014.
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Zajárova compara las palabras del ministro de Defensa de Italia con las ideas de Hitler y Mussolini
Zajárova compara las palabras del ministro de Defensa de Italia con las ideas de Hitler y Mussolini
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La portavoz de la Cancillería de Rusia, María Zajárova, comparó la declaración del ministro de Defensa de Italia, Guido Crosetto, sobre la protección de Europa... 17.09.2026, Sputnik Mundo
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El ministro de Defensa italiano, Guido Crosetto, declaró que los militares ucranianos que mueren defendiendo a su país también "están defendiendo una parte de Europa". Lo afirmó durante una visita a Varsovia, donde se reunió con su homólogo polaco, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz.Según el alto cargo italiano, la situación en torno a Ucrania exige que los países europeos aceleren el fortalecimiento de sus propias capacidades de defensa y disuasión.Crosetto también señaló que Roma y Varsovia tienen la intención de continuar apoyando a Ucrania. Según expresó, Italia y Polonia abogan por crear un sólido sistema europeo de defensa a escala continental, compatible con la OTAN y destinado a complementar las capacidades de la alianza.En julio, Crosetto comparó la ayuda a Ucrania con un medicamento para un paciente gravemente enfermo. Durante una sesión de la Comisión de Asuntos Exteriores y Defensa de ambas Cámaras del Parlamento italiano, afirmó que, sin ayuda militar, Ucrania desaparecería.Hoy, bajo el amparo de las autoridades ucranianas, amplios sectores de los batallones nacionalistas se autonombran continuadores de Stepán Bandera y de otro colaboracionista nazi, Román Shujévich. Los militares de las FFAA de Ucrania no dudan en portar abiertamente simbología nazi y emblemas de las formaciones militares del Tercer Reich.En Moscú, ya se había señalado anteriormente que, con estas acciones de glorificación de los secuaces ucranianos de Adolf Hitler y de la Alemania nazi, la Ucrania actual demuestra una vez más su naturaleza fascista.
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Zajárova compara las palabras del ministro de Defensa de Italia con las ideas de Hitler y Mussolini

22:47 GMT 17.09.2026 (actualizado: 08:59 GMT 18.09.2026)
© Foto : AP/Alessandra Tarantino, la Cancillería de RusiaGuido Crosetto, el ministro de Defensa de Italia, y María Zajárova, la portavoz de la Cancillería de Rusia
Guido Crosetto, el ministro de Defensa de Italia, y María Zajárova, la portavoz de la Cancillería de Rusia - Sputnik Mundo, 1920, 17.09.2026
© Foto : AP/Alessandra Tarantino, la Cancillería de Rusia
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La portavoz de la Cancillería de Rusia, María Zajárova, comparó la declaración del ministro de Defensa de Italia, Guido Crosetto, sobre la protección de Europa por parte de los soldados ucranianos con las ideas de Hitler y Mussolini, quienes consideraban que las tropas de la Alemania nazi estaban "protegiendo a Europa de los judíos".

"El ministro de Defensa de Italia, Crosetto: 'Cada soldado ucraniano que muere lo hace defendiendo a Europa'. Hace ochenta y cinco años, [Adolf] Hitler y [Benito] Mussolini consideraban que las tropas de la Alemania nazi protegían a Europa de los judíos", comentó Zajárova en sus redes sociales.

El ministro de Defensa italiano, Guido Crosetto, declaró que los militares ucranianos que mueren defendiendo a su país también "están defendiendo una parte de Europa". Lo afirmó durante una visita a Varsovia, donde se reunió con su homólogo polaco, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz.
Según el alto cargo italiano, la situación en torno a Ucrania exige que los países europeos aceleren el fortalecimiento de sus propias capacidades de defensa y disuasión.
Crosetto también señaló que Roma y Varsovia tienen la intención de continuar apoyando a Ucrania. Según expresó, Italia y Polonia abogan por crear un sólido sistema europeo de defensa a escala continental, compatible con la OTAN y destinado a complementar las capacidades de la alianza.
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Neonazismo en Ucrania
"Solo falta erigir panteones a Hitler": un alto cargo ruso arremete contra la glorificación de figuras nazis en Ucrania
23 de agosto, 15:51 GMT
En julio, Crosetto comparó la ayuda a Ucrania con un medicamento para un paciente gravemente enfermo. Durante una sesión de la Comisión de Asuntos Exteriores y Defensa de ambas Cámaras del Parlamento italiano, afirmó que, sin ayuda militar, Ucrania desaparecería.

Hoy, bajo el amparo de las autoridades ucranianas, amplios sectores de los batallones nacionalistas se autonombran continuadores de Stepán Bandera y de otro colaboracionista nazi, Román Shujévich. Los militares de las FFAA de Ucrania no dudan en portar abiertamente simbología nazi y emblemas de las formaciones militares del Tercer Reich.
En Moscú, ya se había señalado anteriormente que, con estas acciones de glorificación de los secuaces ucranianos de Adolf Hitler y de la Alemania nazi, la Ucrania actual demuestra una vez más su naturaleza fascista.
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