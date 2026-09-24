https://noticiaslatam.lat/20260924/kiev-gasta-el-dinero-de-la-ue-mas-rapido-de-lo-que-pensabamos-reconocen-en-europa-1175176750.html
Kiev gasta el dinero de la UE "más rápido de lo que pensábamos", reconocen en Europa
Kiev gasta el dinero de la UE "más rápido de lo que pensábamos", reconocen en Europa
Sputnik Mundo
Bruselas evalúa adelantar parte de los 51.255 millones de dólares previstos para Ucrania en 2027, ante necesidades financieras que superan las previsiones... 24.09.2026, Sputnik Mundo
2026-09-24T13:35+0000
2026-09-24T13:35+0000
2026-09-24T13:35+0000
internacional
ucrania
bruselas
comisión europea
unión europea (ue)
🌍 europa
📈 mercados y finanzas
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/09/18/1175176872_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_4df7d8ab1670abdead17aa99896fafe9.jpg
Según los medios, Bruselas estudia trasladar a los primeros meses de 2027 gran parte de los pagos previstos inicialmente para ese año. Kiev ya estima su déficit de financiación para 2027 en 32.600 millones de dólares. Para el 2026, las autoridades ucranianas también hablan de un déficit de 26.748 millones de dólares.Al mismo tiempo, Ucrania aún no ha recibido unos 42.113 millones de dólares oficialmente previstos para este año en el marco del crédito de la UE y del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz.Las declaraciones sobre la falta de financiación se producen desde Kiev desde hace meses, en medio de una serie de escándalos de corrupción en los que también se han visto implicados fondos europeos.Durante su reunión con Volodímir Zelenski en Nueva York, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, exigió a Kiev acelerar las reformas necesarias para desbloquear la financiación, según medios.El 23 de abril, los países de la UE aprobaron definitivamente, con dos meses de retraso, un préstamo de 90.000 millones de euros a Ucrania. El país deberá devolverlo solo en caso de que Rusia pague determinadas "reparaciones". Desde el Ministerio de Exteriores de Rusia han declarado, en repetidas ocasiones, que las ideas de la UE sobre reparaciones son irreales.
https://noticiaslatam.lat/20260922/revelan-las-perdidas-millonarias-de-ucrania-por-corrupcion-desde-2022-1175151352.html
ucrania
bruselas
unión europea (ue)
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/09/18/1175176872_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c910ed96d7e40868f710ba0488e51285.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ucrania, bruselas, comisión europea, unión europea (ue), 🌍 europa, 📈 mercados y finanzas
ucrania, bruselas, comisión europea, unión europea (ue), 🌍 europa, 📈 mercados y finanzas
Kiev gasta el dinero de la UE "más rápido de lo que pensábamos", reconocen en Europa
Bruselas evalúa adelantar parte de los 51.255 millones de dólares previstos para Ucrania en 2027, ante necesidades financieras que superan las previsiones, informan medios europeos.
"Está claro que a Ucrania se le está acabando el dinero más rápido de lo que pensábamos", declaró Philippe Lausberg, analista sénior del European Policy Centre.
Según los medios, Bruselas estudia trasladar a los primeros meses de 2027 gran parte de los pagos previstos inicialmente para ese año. Kiev ya estima su déficit de financiación para 2027 en 32.600 millones de dólares. Para el 2026, las autoridades ucranianas también hablan de un déficit de 26.748 millones de dólares.
Al mismo tiempo, Ucrania aún no ha recibido unos 42.113 millones de dólares oficialmente previstos para este año en el marco del crédito de la UE y del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz.
Las declaraciones sobre la falta de financiación se producen desde Kiev desde hace meses, en medio de una serie de escándalos de corrupción
en los que también se han visto implicados fondos europeos.
22 de septiembre, 17:22 GMT
"Las reiteradas dimisiones y destituciones de funcionarios gubernamentales por acusaciones de corrupción dibujan una imagen bastante desagradable de lo que está ocurriendo en Kiev", afirmó un alto diplomático de la UE.
Durante su reunión con Volodímir Zelenski en Nueva York, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, exigió a Kiev acelerar las reformas necesarias para desbloquear la financiación, según medios.
El 23 de abril, los países de la UE aprobaron definitivamente, con dos meses de retraso, un préstamo de 90.000 millones de euros a Ucrania. El país deberá devolverlo solo en caso de que Rusia pague determinadas "reparaciones". Desde el Ministerio de Exteriores de Rusia han declarado, en repetidas ocasiones, que las ideas de la UE sobre reparaciones son irreales.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.