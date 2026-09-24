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Kiev gasta el dinero de la UE "más rápido de lo que pensábamos", reconocen en Europa

Kiev gasta el dinero de la UE "más rápido de lo que pensábamos", reconocen en Europa

Sputnik Mundo

Bruselas evalúa adelantar parte de los 51.255 millones de dólares previstos para Ucrania en 2027, ante necesidades financieras que superan las previsiones... 24.09.2026, Sputnik Mundo

2026-09-24T13:35+0000

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Según los medios, Bruselas estudia trasladar a los primeros meses de 2027 gran parte de los pagos previstos inicialmente para ese año. Kiev ya estima su déficit de financiación para 2027 en 32.600 millones de dólares. Para el 2026, las autoridades ucranianas también hablan de un déficit de 26.748 millones de dólares.Al mismo tiempo, Ucrania aún no ha recibido unos 42.113 millones de dólares oficialmente previstos para este año en el marco del crédito de la UE y del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz.Las declaraciones sobre la falta de financiación se producen desde Kiev desde hace meses, en medio de una serie de escándalos de corrupción en los que también se han visto implicados fondos europeos.Durante su reunión con Volodímir Zelenski en Nueva York, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, exigió a Kiev acelerar las reformas necesarias para desbloquear la financiación, según medios.El 23 de abril, los países de la UE aprobaron definitivamente, con dos meses de retraso, un préstamo de 90.000 millones de euros a Ucrania. El país deberá devolverlo solo en caso de que Rusia pague determinadas "reparaciones". Desde el Ministerio de Exteriores de Rusia han declarado, en repetidas ocasiones, que las ideas de la UE sobre reparaciones son irreales.

https://noticiaslatam.lat/20260922/revelan-las-perdidas-millonarias-de-ucrania-por-corrupcion-desde-2022-1175151352.html

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