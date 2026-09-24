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Kiev gasta el dinero de la UE "más rápido de lo que pensábamos", reconocen en Europa
Kiev gasta el dinero de la UE "más rápido de lo que pensábamos", reconocen en Europa
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Bruselas evalúa adelantar parte de los 51.255 millones de dólares previstos para Ucrania en 2027, ante necesidades financieras que superan las previsiones... 24.09.2026, Sputnik Mundo
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Según los medios, Bruselas estudia trasladar a los primeros meses de 2027 gran parte de los pagos previstos inicialmente para ese año. Kiev ya estima su déficit de financiación para 2027 en 32.600 millones de dólares. Para el 2026, las autoridades ucranianas también hablan de un déficit de 26.748 millones de dólares.Al mismo tiempo, Ucrania aún no ha recibido unos 42.113 millones de dólares oficialmente previstos para este año en el marco del crédito de la UE y del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz.Las declaraciones sobre la falta de financiación se producen desde Kiev desde hace meses, en medio de una serie de escándalos de corrupción en los que también se han visto implicados fondos europeos.Durante su reunión con Volodímir Zelenski en Nueva York, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, exigió a Kiev acelerar las reformas necesarias para desbloquear la financiación, según medios.El 23 de abril, los países de la UE aprobaron definitivamente, con dos meses de retraso, un préstamo de 90.000 millones de euros a Ucrania. El país deberá devolverlo solo en caso de que Rusia pague determinadas "reparaciones". Desde el Ministerio de Exteriores de Rusia han declarado, en repetidas ocasiones, que las ideas de la UE sobre reparaciones son irreales.
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Kiev gasta el dinero de la UE "más rápido de lo que pensábamos", reconocen en Europa

13:35 GMT 24.09.2026
© AP Photo / Omar HavanaEl presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, Volodímir Zelenski y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en la cumbre de la UE en Bruselas
El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, Volodímir Zelenski y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en la cumbre de la UE en Bruselas - Sputnik Mundo, 1920, 24.09.2026
© AP Photo / Omar Havana
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Bruselas evalúa adelantar parte de los 51.255 millones de dólares previstos para Ucrania en 2027, ante necesidades financieras que superan las previsiones, informan medios europeos.
"Está claro que a Ucrania se le está acabando el dinero más rápido de lo que pensábamos", declaró Philippe Lausberg, analista sénior del European Policy Centre.
Según los medios, Bruselas estudia trasladar a los primeros meses de 2027 gran parte de los pagos previstos inicialmente para ese año. Kiev ya estima su déficit de financiación para 2027 en 32.600 millones de dólares. Para el 2026, las autoridades ucranianas también hablan de un déficit de 26.748 millones de dólares.
Al mismo tiempo, Ucrania aún no ha recibido unos 42.113 millones de dólares oficialmente previstos para este año en el marco del crédito de la UE y del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz.
Las declaraciones sobre la falta de financiación se producen desde Kiev desde hace meses, en medio de una serie de escándalos de corrupción en los que también se han visto implicados fondos europeos.
Volodímir Zelenski - Sputnik Mundo, 1920, 22.09.2026
Internacional
Revelan las pérdidas millonarias de Ucrania por corrupción desde 2022
22 de septiembre, 17:22 GMT

"Las reiteradas dimisiones y destituciones de funcionarios gubernamentales por acusaciones de corrupción dibujan una imagen bastante desagradable de lo que está ocurriendo en Kiev", afirmó un alto diplomático de la UE.

Durante su reunión con Volodímir Zelenski en Nueva York, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, exigió a Kiev acelerar las reformas necesarias para desbloquear la financiación, según medios.
El 23 de abril, los países de la UE aprobaron definitivamente, con dos meses de retraso, un préstamo de 90.000 millones de euros a Ucrania. El país deberá devolverlo solo en caso de que Rusia pague determinadas "reparaciones". Desde el Ministerio de Exteriores de Rusia han declarado, en repetidas ocasiones, que las ideas de la UE sobre reparaciones son irreales.
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