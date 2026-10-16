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Bolivia recibe al primer presidente de Chile en más de 70 años

Bolivia recibe al primer presidente de Chile en más de 70 años

Sputnik Mundo

El presidente de Chile, José Antonio Kast, llegó a la nación andina para reunirse con su homólogo Rodrigo Paz, marcando la primera visita de un jefe de Estado... 16.10.2026, Sputnik Mundo

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Por su parte, Paz escribió en sus redes sociales que "la relación entre Bolivia y Chile ya no es solo de Estado a Estado: ahora también es entre gobernaciones, para impulsar políticas públicas conjuntas y dar mayor agilidad a las regiones que comparten la frontera".Santiago y La Paz no tienen relaciones diplomáticas desde 1978, tras el fracaso de las negociaciones para que Bolivia consiguiera una salida al mar, que perdió en la Guerra del Pacífico (1879-1884).

https://noticiaslatam.lat/20261013/el-gobierno-de-bolivia-busca-generar-una-estabilidad-social-de-facto-ante-nuevas-protestas-dice-un-1175417842.html

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