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Bolivia recibe al primer presidente de Chile en más de 70 años 
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El presidente de Chile, José Antonio Kast, llegó a la nación andina para reunirse con su homólogo Rodrigo Paz, marcando la primera visita de un jefe de Estado... 16.10.2026, Sputnik Mundo
2026-10-16T23:29+0000
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Por su parte, Paz escribió en sus redes sociales que "la relación entre Bolivia y Chile ya no es solo de Estado a Estado: ahora también es entre gobernaciones, para impulsar políticas públicas conjuntas y dar mayor agilidad a las regiones que comparten la frontera".Santiago y La Paz no tienen relaciones diplomáticas desde 1978, tras el fracaso de las negociaciones para que Bolivia consiguiera una salida al mar, que perdió en la Guerra del Pacífico (1879-1884).
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josé antonio kast, rodrigo paz, la paz, chile, política
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Bolivia recibe al primer presidente de Chile en más de 70 años 

23:29 GMT 16.10.2026
© Foto : X - @Rodrigo_PazPJosé Antonio Kast y Rodrigo Paz, presidentes de Chile y Bolivia, respectivamente
José Antonio Kast y Rodrigo Paz, presidentes de Chile y Bolivia, respectivamente - Sputnik Mundo, 1920, 16.10.2026
© Foto : X - @Rodrigo_PazP
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El presidente de Chile, José Antonio Kast, llegó a la nación andina para reunirse con su homólogo Rodrigo Paz, marcando la primera visita de un jefe de Estado chileno desde 1955. 
"Hoy, luego de 71 años, un presidente de Chile vuelve en visita oficial a La Paz. Comencemos a construir juntos el futuro de nuestras naciones", destacó Kast, que abordará con Rodrigo Paz asuntos de integración energética, comerciales, de seguridad fronteriza, conectividad, acceso a puertos del Pacífico, entre varios más.
Por su parte, Paz escribió en sus redes sociales que "la relación entre Bolivia y Chile ya no es solo de Estado a Estado: ahora también es entre gobernaciones, para impulsar políticas públicas conjuntas y dar mayor agilidad a las regiones que comparten la frontera".
Protestas en Bolivia. - Sputnik Mundo, 1920, 13.10.2026
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El Gobierno de Bolivia "busca generar una estabilidad social de facto" ante nuevas protestas, dice un experto
13 de octubre, 20:30 GMT
Santiago y La Paz no tienen relaciones diplomáticas desde 1978, tras el fracaso de las negociaciones para que Bolivia consiguiera una salida al mar, que perdió en la Guerra del Pacífico (1879-1884).
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