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Del inicio al final de la semana: ¿cuánto tiempo se dedica al trabajo en América Latina?

Del inicio al final de la semana: ¿cuánto tiempo se dedica al trabajo en América Latina?

Sputnik Mundo

Recientemente, el Senado de Brasil respaldó una propuesta para modificar la Constitución y reducir la semana laboral de 44 a 40 horas semanales en etapas... 17.10.2026, Sputnik Mundo

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Sputnik da un repaso a las semanas laborales establecidas por ley en los distintos países de América Latina. Con ello, cabe señalar que para determinadas profesiones existen excepciones, con lo cual se trata de las horas laborales para la mayoría de la población.MéxicoActualmente, la duración oficial de la semana laboral es de 48 horas. Sin embargo, el país la reduce gradualmente a las 40 horas previstas para el año 2030 por mandato de la reforma a la Ley Federal del Trabajo.La implementación de la reducción de la jornada iniciará a partir de 2027 y no afectará el salario, ni modificará los derechos del trabajador, aseguran las autoridades.VenezuelaDe acuerdo con la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, la duración máxima de la jornada laboral en el país se establece de la siguiente manera:ColombiaEl 15 de julio de 2026 entró en vigor la última fase de la Ley 2101 de 2021, que fijó en 42 horas semanales el límite máximo de la jornada laboral ordinaria, culminando así el proceso de reducción iniciado en 2023.EcuadorLa jornada máxima de trabajo en este país es de ocho horas diarias y 40 horas semanales, según prescribe el Código del Trabajo nacional.PerúDe acuerdo con la legislación vigente, las 48 horas a la semana son el máximo permitido para el tiempo laboral ordinario.En caso de jornadas acumulativas o atípicas, el promedio de horas trabajadas durante el período correspondiente debe respetar ese mismo límite.BoliviaAquí, el horario laboral máximo difiere entre hombres y mujeres, con los límites de 48 y 40 horas semanales, respectivamente, según la Ley General del Trabajo del país.ParaguayLa duración oficial de la semana laboral, según el Código del Trabajo, varía de acuerdo con el tipo de jornada:ChileEl país andino avanza en la implementación gradual de la reducción del tiempo laboral, con el objetivo de alcanzar un máximo de 40 horas trabajadas a la semana en 2028, conforme a lo establecido en la Ley N.º 21.561.El 26 de abril de 2026 entró en vigor una nueva etapa de este proceso, que redujo la jornada ordinaria de 44 a 42 horas semanales.ArgentinaLa duración oficial de la semana laboral en Argentina comprende un máximo de 48 horas, tal y como lo establece la Ley N.° 11.544. No obstante, este límite también puede variar dependiendo del tipo de horario.UruguayLa normativa laboral del Estado uruguayo varía según el sector. En general, la duración oficial es de un máximo de 44 a 48 horas semanales, dependiendo del ámbito de trabajo.CubaLa jornada laboral semanal en la isla caribeña puede oscilar entre 40 y 44 horas, en función de la naturaleza de las actividades y de las necesidades de reducción de costos.Además, se permite extender el día laboral hasta una hora adicional, siempre que el total de horas trabajadas no supere el límite semanal establecido.

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