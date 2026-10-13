https://noticiaslatam.lat/20261013/por-que-alemania-tiene-una-tensa-relacion-economica-con-china-1175413346.html

¿Por qué Alemania tiene una tensa relación económica con China?

¿Por qué Alemania tiene una tensa relación económica con China?

Sputnik Mundo

Alemania enfrenta una creciente presión comercial por el avance de China en industrias como la automotriz, la maquinaria y los productos químicos, mientras la... 13.10.2026, Sputnik Mundo

2026-10-13T06:55+0000

2026-10-13T06:55+0000

2026-10-13T06:55+0000

alemania

china

friedrich merz

pekín

emmanuel macron

organización mundial del comercio (omc)

comisión europea

economía

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/0a/0c/1175414540_0:40:1024:616_1920x0_80_0_0_f2cbfccc767bc10e6b0506e5b0a46ee1.jpg

Durante años, las empresas alemanas se beneficiaron del auge del mercado chino tras la incorporación de Pekín a la Organización Mundial del Comercio (OMC) en 2001. Sin embargo, el desarrollo tecnológico y productivo de China modificó esta relación: el país asiático ya no solo representa un mercado de exportación, sino también un competidor directo en industrias fundamentales para Alemania.Un análisis del Instituto Global de Políticas Públicas citado por medios europeos señala que Alemania pasó del décimo al tercer puesto entre las naciones más expuestas económicamente a China desde 2013. Economistas del Centro para la Reforma Europea advierten sobre una segunda ola de competencia china, con una magnitud comparable a la registrada tras la entrada de Pekín a la OMC. A diferencia de esa ocasión, cuando China ganó terreno principalmente en productos de menor valor agregado, ahora compite en sectores industriales de mayor importancia estratégica para las economías europeas. Las empresas chinas han avanzado en la fabricación de vehículos eléctricos e híbridos, mientras sus exportaciones de automóviles crecieron más rápido de lo previsto y comenzaron a desplazar a fabricantes tradicionales del mercado. Durante su visita a Pekín en febrero, el canciller Friedrich Merz cuestionó el desequilibrio de los intercambios bilaterales y advirtió sobre las consecuencias para la industria alemana. Además, junto con el presidente francés, Emmanuel Macron, pidió a la Comisión Europea mecanismos que permitan responder con mayor rapidez a prácticas comerciales consideradas perjudiciales.No obstante, endurecer la relación implica riesgos para las compañías alemanas, que mantienen importantes vínculos comerciales e inversiones en China. Otra fuente de preocupación es la dependencia de minerales de tierras raras y otros insumos estratégicos controlados en gran medida por China. Las restricciones a su suministro pueden afectar a industrias europeas, incluida la automotriz, y dar a Pekín una herramienta de presión económica. Dentro de Alemania también crecen las demandas empresariales de una política más firme. Sin embargo, los intereses de las compañías que consideran indispensable el mercado chino dificultan la adopción de una posición común. La disputa plantea un dilema para Berlín y la Unión Europea: reducir las vulnerabilidades industriales y estratégicas sin provocar represalias que perjudiquen a sus propias empresas.

https://noticiaslatam.lat/20260901/esta-es-la-crisis-que-podria-afectar-el-avance-economico-de-alemania-1174882573.html

alemania

china

pekín

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

alemania, china, friedrich merz, pekín, emmanuel macron, organización mundial del comercio (omc), comisión europea