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¿Por qué Alemania tiene una tensa relación económica con China?
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Alemania enfrenta una creciente presión comercial por el avance de China en industrias como la automotriz, la maquinaria y los productos químicos, mientras la... 13.10.2026, Sputnik Mundo
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Durante años, las empresas alemanas se beneficiaron del auge del mercado chino tras la incorporación de Pekín a la Organización Mundial del Comercio (OMC) en 2001. Sin embargo, el desarrollo tecnológico y productivo de China modificó esta relación: el país asiático ya no solo representa un mercado de exportación, sino también un competidor directo en industrias fundamentales para Alemania.Un análisis del Instituto Global de Políticas Públicas citado por medios europeos señala que Alemania pasó del décimo al tercer puesto entre las naciones más expuestas económicamente a China desde 2013. Economistas del Centro para la Reforma Europea advierten sobre una segunda ola de competencia china, con una magnitud comparable a la registrada tras la entrada de Pekín a la OMC. A diferencia de esa ocasión, cuando China ganó terreno principalmente en productos de menor valor agregado, ahora compite en sectores industriales de mayor importancia estratégica para las economías europeas. Las empresas chinas han avanzado en la fabricación de vehículos eléctricos e híbridos, mientras sus exportaciones de automóviles crecieron más rápido de lo previsto y comenzaron a desplazar a fabricantes tradicionales del mercado. Durante su visita a Pekín en febrero, el canciller Friedrich Merz cuestionó el desequilibrio de los intercambios bilaterales y advirtió sobre las consecuencias para la industria alemana. Además, junto con el presidente francés, Emmanuel Macron, pidió a la Comisión Europea mecanismos que permitan responder con mayor rapidez a prácticas comerciales consideradas perjudiciales.No obstante, endurecer la relación implica riesgos para las compañías alemanas, que mantienen importantes vínculos comerciales e inversiones en China. Otra fuente de preocupación es la dependencia de minerales de tierras raras y otros insumos estratégicos controlados en gran medida por China. Las restricciones a su suministro pueden afectar a industrias europeas, incluida la automotriz, y dar a Pekín una herramienta de presión económica. Dentro de Alemania también crecen las demandas empresariales de una política más firme. Sin embargo, los intereses de las compañías que consideran indispensable el mercado chino dificultan la adopción de una posición común. La disputa plantea un dilema para Berlín y la Unión Europea: reducir las vulnerabilidades industriales y estratégicas sin provocar represalias que perjudiquen a sus propias empresas.
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¿Por qué Alemania tiene una tensa relación económica con China?

06:55 GMT 13.10.2026
© Jessica LeeAlemania y China
Alemania y China - Sputnik Mundo, 1920, 13.10.2026
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Alemania enfrenta una creciente presión comercial por el avance de China en industrias como la automotriz, la maquinaria y los productos químicos, mientras la dependencia de las empresas germanas del mercado y los suministros chinos limita las opciones de Berlín.
Durante años, las empresas alemanas se beneficiaron del auge del mercado chino tras la incorporación de Pekín a la Organización Mundial del Comercio (OMC) en 2001. Sin embargo, el desarrollo tecnológico y productivo de China modificó esta relación: el país asiático ya no solo representa un mercado de exportación, sino también un competidor directo en industrias fundamentales para Alemania.
Un análisis del Instituto Global de Políticas Públicas citado por medios europeos señala que Alemania pasó del décimo al tercer puesto entre las naciones más expuestas económicamente a China desde 2013.
Economistas del Centro para la Reforma Europea advierten sobre una segunda ola de competencia china, con una magnitud comparable a la registrada tras la entrada de Pekín a la OMC. A diferencia de esa ocasión, cuando China ganó terreno principalmente en productos de menor valor agregado, ahora compite en sectores industriales de mayor importancia estratégica para las economías europeas.
Las empresas chinas han avanzado en la fabricación de vehículos eléctricos e híbridos, mientras sus exportaciones de automóviles crecieron más rápido de lo previsto y comenzaron a desplazar a fabricantes tradicionales del mercado.
El centro gasístico de Europa Central en Baumgarten. El centro de distribución de gas de Baumgarten se encuentra entre los tres mayores centros de distribución de gas de Europa. Es una plataforma internacional para el comercio de gas y, entre otras funciones, realiza el tránsito de gas ruso. - Sputnik Mundo, 1920, 01.09.2026
Economía
Esta es la crisis que podría afectar el avance económico de Alemania
1 de septiembre, 07:28 GMT
Durante su visita a Pekín en febrero, el canciller Friedrich Merz cuestionó el desequilibrio de los intercambios bilaterales y advirtió sobre las consecuencias para la industria alemana. Además, junto con el presidente francés, Emmanuel Macron, pidió a la Comisión Europea mecanismos que permitan responder con mayor rapidez a prácticas comerciales consideradas perjudiciales.
No obstante, endurecer la relación implica riesgos para las compañías alemanas, que mantienen importantes vínculos comerciales e inversiones en China. Otra fuente de preocupación es la dependencia de minerales de tierras raras y otros insumos estratégicos controlados en gran medida por China.
Las restricciones a su suministro pueden afectar a industrias europeas, incluida la automotriz, y dar a Pekín una herramienta de presión económica. Dentro de Alemania también crecen las demandas empresariales de una política más firme. Sin embargo, los intereses de las compañías que consideran indispensable el mercado chino dificultan la adopción de una posición común.
La disputa plantea un dilema para Berlín y la Unión Europea: reducir las vulnerabilidades industriales y estratégicas sin provocar represalias que perjudiquen a sus propias empresas.
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