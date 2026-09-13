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La capital de Nicaragua recibe la Antorcha de la Unidad Centroamericana

La capital de Nicaragua recibe la Antorcha de la Unidad Centroamericana

Sputnik Mundo

Managua recibió este 12 de septiembre la Antorcha de la Unidad Centroamericana, en un acto protagonizado por jóvenes deportistas y estudiantes que participaron... 13.09.2026, Sputnik Mundo

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En la ceremonia participaron la ministra de Educación, Mandy Arauz; la coordinadora de la Secretaría de Economía Creativa, Camila Ortega, y el delegado presidencial para el deporte, Maurice Ortega, junto a representantes del movimiento juvenil y deportivo.El encargado de portar la antorcha fue el pesista Orlando Vázquez, integrante de la delegación nicaragüense en los Juegos Centroamericanos Guatemala 2025 y ganador de dos medallas de plata en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.Vázquez estuvo acompañado por la surfista olímpica Candelaria Ressano, quien participó en los Juegos Olímpicos de París 2024, conquistó una medalla de oro en los Juegos Centroamericanos Guatemala 2025 y obtuvo una medalla de bronce en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.Ambos fueron escoltados, en el capitalino estadio de fútbol Miguel "Chocorrón" Buitrago, por los estudiantes de excelencia académica Dylan Segovia Pérez, Sthefanny Siu Zeledón y Silvio Nicaragua, quienes portaron las banderas nacionales durante el acto."Recibir esta antorcha de manos de otros jóvenes es un acto de continuidad histórica, es sentir en el pecho la fuerza indomable de nuestros orígenes y la certeza absoluta de que el porvenir nos pertenece", expresó la coordinadora del Movimiento Deportivo Alexis Argüello, Perla Rostrán.Orgullosa y dignidad“Esta llama representa el espíritu de un pueblo trabajador y luchador que siempre sale adelante”, agregó.Por su parte, Hanny Montenegro, coordinadora de la Juventud Sandinista de Managua, destacó el significado del relevo entre jóvenes y vinculó la llegada de la antorcha con la conmemoración del 170 aniversario de la Batalla de San Jacinto, que Nicaragua celebra cada 14 de septiembre.La tea llegó a suelo nicaragüense el 10 de septiembre y pasó por municipios del norte del país en un relevo de joven a joven, antes de arribar a Managua. Este 13 de septiembre será entregada a Costa Rica en el puesto fronterizo de Peñas Blancas, donde continuará su tránsito por ese país.La Antorcha Centroamericana inició su recorrido regional el 1 de septiembre en Guatemala y concluirá su trayecto en Costa Rica.

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