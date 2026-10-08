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Nicaragua se suma a una iniciativa global rusa para proteger a los niños en el espacio digital | Video

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Nicaragua se adherirá a la Alianza para la Protección de la Infancia en el Entorno Digital, lanzada por las grandes tecnológicas rusas, en el marco de la... 08.10.2026, Sputnik Mundo

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En una exclusiva con Sputnik la jefa de la delegación nicaragüense en este evento internacional señaló que este es uno de los temas prioritarios para el país.Enfatizó que las nuevas tecnologías, incluida la inteligencia artificial, representan grandes oportunidades, pero también grandes riesgos y desafíos para poblaciones vulnerables como la niñez.Asimismo, reiteró el compromiso de Managua en cuanto a "pelear por los derechos y por las protecciones que requieren y que merecen la niñez nicaragüense y la niñez de todo el mundo".La viceministra de Telcor también calificó de "súper relevantes y súper importantes" los temas que protagonizan la agenda del presente Foro Digital Global, entre ellos la ciberseguridad y la soberanía tecnológica en el sector de la información y la comunicación.

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