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El director de Rosatom América Latina destaca el potencial de la medicina nuclear en Nicaragua
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Los países latinoamericanos continúan avanzando en el ámbito de la medicina nuclear, comparte con Sputnik el director del centro regional Rosatom América... 14.10.2026, Sputnik Mundo
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"Nicaragua tiene interés en construir un centro de medicina nuclear con tecnología rusa, algo que actualmente estudiamos con la parte nicaragüense", indica el especialista.Rosatom es una corporación estatal rusa creada en 2007 que agrupa organizaciones de los sectores de la energía nuclear, el ciclo del combustible nuclear, la ingeniería y la medicina nuclear. Sus actividades también abarcan la gestión de residuos radiactivos, el desarrollo de tecnologías nucleares y la operación de la flota de rompehielos nucleares.
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El director de Rosatom América Latina destaca el potencial de la medicina nuclear en Nicaragua

18:24 GMT 14.10.2026
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Los países latinoamericanos continúan avanzando en el ámbito de la medicina nuclear, comparte con Sputnik el director del centro regional Rosatom América Latina, Iván Díbov, al destacar que algunas naciones mantienen o consideran desarrollar proyectos conjuntos con Rusia.
"Nicaragua tiene interés en construir un centro de medicina nuclear con tecnología rusa, algo que actualmente estudiamos con la parte nicaragüense", indica el especialista.
Rosatom es una corporación estatal rusa creada en 2007 que agrupa organizaciones de los sectores de la energía nuclear, el ciclo del combustible nuclear, la ingeniería y la medicina nuclear. Sus actividades también abarcan la gestión de residuos radiactivos, el desarrollo de tecnologías nucleares y la operación de la flota de rompehielos nucleares.
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