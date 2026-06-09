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México tiene potencial en el mercado de semiconductores, señala el secretario de Economía

México tiene potencial en el mercado de semiconductores, señala el secretario de Economía

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Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Economía, señaló que durante las conversaciones que México ha mantenido con EEUU en el marco de la revisión del... 09.06.2026, Sputnik Mundo

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"Estados Unidos ya decidió tomar otro camino y nosotros vamos a tener la oportunidad de crecer en esos sectores", dijo el funcionario en una breve conferencia de prensa. De acuerdo con Ebrard, dicho mercado, así como el farmacéutico, son en los que se tiene que poner especial atención a nivel nacional."Todos esos sectores van a tener esa capacidad de crecer muy rápido en los próximos años. Necesitamos innovación, necesitamos fondeo, necesitamos participar", señaló.

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