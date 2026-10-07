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América Latina registra una desaceleración en su ritmo de crecimiento, según el Banco Mundial

América Latina registra una desaceleración en su ritmo de crecimiento, según el Banco Mundial

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El ritmo de crecimiento de América Latina y el Caribe se reducirá desde el 2,4% de 2025 al 2,2% en 2026, de acuerdo con las previsiones regionales del Banco... 07.10.2026, Sputnik Mundo

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Sin embargo, las tasas varían por país: El Salvador y Paraguay crecerán 4,5 y 4,7%, respectivamente. Según el organismo, esto se debe a sus condiciones de seguridad y a la austeridad fiscal que permiten una inversión privada robusta.Mientras que, con una estimación del 2,1%, Argentina "sigue una trayectoria similar y se proyecta que crezca durante tres años consecutivos, de 2025 a 2027, por primera vez en casi dos décadas, impulsada por el ajuste fiscal, las reformas tributarias y una economía más abierta".No obstante, la proyección para el país gobernado por Javier Milei baja más de dos puntos porcentuales, en comparación con el 4,5% de 2025.En contraste, Brasil y México, las dos principales economías de la región, "están creciendo a un ritmo igual o inferior al promedio regional", lo cual se adjudica a "las estrictas condiciones monetarias necesarias para mantener la desinflación, la incertidumbre en materia de políticas (económicas) y el debilitamiento del impulso de la inversión pública".Así, la proyección del banco para Brasil se ubica en 2,1% y para México en 1,4%.A todo lo anterior se suman las consecuencias derivadas de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, que ha sumido a Oriente Medio y el mundo en una crisis energética que impacta en los precios de la energía.Según el banco, la volatilidad de los precios de los combustibles es un factor de riesgo clave para la inflación.

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