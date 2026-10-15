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Putin denuncia nuevos intentos de Ucrania de atacar refinerías rusas y avisa de respuesta
Putin denuncia nuevos intentos de Ucrania de atacar refinerías rusas y avisa de respuesta
Sputnik Mundo
Ucrania sigue intentando causar daños a las refinerías de petróleo rusas, informó el presidente de Rusia, Vladímir Putin. Y aunque ahora Kiev busca apoyo... 15.10.2026, Sputnik Mundo
2026-10-15T16:27+0000
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De acuerdo con el jefe de Estado ruso, ahora Kiev quiere que sus aliados influyan en Rusia para que deje de responder a sus ataques."Pensábamos que no se les ocurriría llegar a eso [lanzar ataques], pero se les ocurrió. Empezamos a responder, y entonces ellos se dirigen de inmediato a sus patrocinadores para pedirles que ejerzan influencia sobre nosotros y nos detengan", comentó el presidente.Ante ello, el mandatario ruso advirtió que su país responderá a Ucrania por los ataques contra sus refinerías, instalaciones logísticas y energéticas."Ellos dieron el primer paso, nosotros hemos empezado a responder ahora, tanto en el sector energético (...) como en las instalaciones militares, los centros de datos y demás. Fueron ellos quienes empezaron; no debieron haberlo hecho", concluyó Putin.El 11 de octubre, el presidente estadounidense Donald Trump anunció que, "a partir de este momento", entra en vigor una tregua energética entre Rusia y Ucrania. En sus palabras, ambas partes llegaron a un acuerdo para suspender los ataques contra la infraestructura energética.No obstante, el 14 de octubre, el vice primer ministro ruso Alexandr Nóvak denunció que Kiev había violado el alto el fuego al atacar dos refinerías en Rusia, manifestando así su reticencia a establecer dicha tregua energética anunciada por Trump.
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Putin denuncia nuevos intentos de Ucrania de atacar refinerías rusas y avisa de respuesta
16:27 GMT 15.10.2026 (actualizado: 16:38 GMT 15.10.2026)
Ucrania sigue intentando causar daños a las refinerías de petróleo rusas, informó el presidente de Rusia, Vladímir Putin. Y aunque ahora Kiev busca apoyo externo para evitar la rendición de cuentas por estos actos, Rusia responderá a tal agresión, añadió.
"Ayer [el 14 de octubre] intentaron lanzar ataques contra algunas refinerías. De momento han dado en algunos objetivos, nada particularmente grave, pero, aun así, continúan [los ataques]", señaló Putin.
De acuerdo con el jefe de Estado ruso, ahora Kiev quiere que sus aliados influyan en Rusia para que deje de responder a sus ataques.
"Pensábamos que no se les ocurriría llegar a eso [lanzar ataques], pero se les ocurrió. Empezamos a responder, y entonces ellos se dirigen de inmediato a sus patrocinadores para pedirles que ejerzan influencia sobre nosotros y nos detengan", comentó el presidente.
Ante ello, el mandatario ruso advirtió que su país responderá a Ucrania por los ataques contra sus refinerías, instalaciones logísticas y energéticas.
"Ellos dieron el primer paso, nosotros hemos empezado a responder ahora, tanto en el sector energético (...) como en las instalaciones militares
, los centros de datos y demás. Fueron ellos quienes empezaron; no debieron haberlo hecho", concluyó Putin.
El 11 de octubre, el presidente estadounidense Donald Trump anunció que, "a partir de este momento", entra en vigor una tregua energética
entre Rusia y Ucrania. En sus palabras, ambas partes llegaron a un acuerdo para suspender los ataques contra la infraestructura energética.
No obstante, el 14 de octubre, el vice primer ministro ruso Alexandr Nóvak denunció que Kiev había violado el alto el fuego
al atacar dos refinerías en Rusia, manifestando así su reticencia a establecer dicha tregua energética anunciada por Trump.
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