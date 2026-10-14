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Kiev viola la tregua energética al atacar 2 refinerías en Rusia, denuncia Moscú

Kiev viola la tregua energética al atacar 2 refinerías en Rusia, denuncia Moscú

Sputnik Mundo

Ucrania atacó refinerías en territorio ruso a pesar de la tregua energética entre Rusia y Ucrania anunciada el 11 de octubre por el presidente de EEUU, Donald... 14.10.2026, Sputnik Mundo

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"Vemos que la parte ucraniana no muestra ninguna disposición hacia un alto al fuego energético", agregó el titular en el marco de la Semana Rusa de la Energía, celebrada en Moscú.A su vez, desde el Ministerio de Defensa de Rusia informaron que las FFAA rusas derribaron 91 drones dirigidos contra las refinerías en las ciudades rusas de Sarátov y Riazán.El 11 de octubre, Donald Trump anunció que, "a partir de este momento", entra en vigor una tregua energética entre Rusia y Ucrania. En sus palabras, ambas partes llegaron a un acuerdo para suspender los ataques contra la infraestructura energética.En septiembre, Trump ya había exigido a Ucrania que dejara de atacar las instalaciones rusas relacionadas con el diésel, alegando que estas acciones "perjudican a todo el mundo".

https://noticiaslatam.lat/20261012/la-tregua-energetica-entre-rusia-y-ucrania-es-una-buena-noticia-para-el-comercio-maritimo-mundial-1175408361.html

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