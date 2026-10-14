Kiev viola la tregua energética al atacar 2 refinerías en Rusia, denuncia Moscú
14:50 GMT 14.10.2026 (actualizado: 15:57 GMT 14.10.2026)
© Sputnik / Vitaly Timkiv / Acceder al contenido multimediaLa refinería de petróleo de Tuapse, la región rusa de Krasnodar
© Sputnik / Vitaly Timkiv/
Síguenos en
Ucrania atacó refinerías en territorio ruso a pesar de la tregua energética entre Rusia y Ucrania anunciada el 11 de octubre por el presidente de EEUU, Donald Trump, informó el vice primer ministro ruso, Alexandr Nóvak.
"De acuerdo con datos del Ministerio de Energía y de las empresas, hoy el régimen de Kiev atacó dos refinerías de petróleo, una en la región de Sarátov y otra en la de Riazán", precisó Nóvak.
"Vemos que la parte ucraniana no muestra ninguna disposición hacia un alto al fuego energético", agregó el titular en el marco de la Semana Rusa de la Energía, celebrada en Moscú.
A su vez, desde el Ministerio de Defensa de Rusia informaron que las FFAA rusas derribaron 91 drones dirigidos contra las refinerías en las ciudades rusas de Sarátov y Riazán.
"En las últimas 24 horas, hasta las 18:00 del 14 de octubre, las fuerzas de defensa antiaérea interceptaron y destruyeron 23 drones sobre la región de Riazán y otros 68 sobre la región de Sarátov", precisan desde la entidad castrense.
El 11 de octubre, Donald Trump anunció que, "a partir de este momento", entra en vigor una tregua energética entre Rusia y Ucrania. En sus palabras, ambas partes llegaron a un acuerdo para suspender los ataques contra la infraestructura energética.
En septiembre, Trump ya había exigido a Ucrania que dejara de atacar las instalaciones rusas relacionadas con el diésel, alegando que estas acciones "perjudican a todo el mundo".
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.