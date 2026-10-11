https://noticiaslatam.lat/20261011/trump-anuncia-una-tregua-energetica-entre-rusia-y-ucrania-1175396703.html
"A partir de este momento": Trump anuncia una tregua energética entre Rusia y Ucrania
"A partir de este momento": Trump anuncia una tregua energética entre Rusia y Ucrania
Sputnik Mundo
El presidente de EEUU, Donald Trump, anunció que, a partir de este momento, entra en vigor una tregua energética entre Rusia y Ucrania. En sus palabras, ambas... 11.10.2026, Sputnik Mundo
2026-10-11T14:27+0000
2026-10-11T14:27+0000
2026-10-11T15:13+0000
internacional
donald trump
ucrania
eeuu
rusia
📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/0a/02/1175270425_0:19:3072:1747_1920x0_80_0_0_4f4d14130a11292caecb2b3af7c67b80.jpg
El 10 de octubre, durante una conversación con periodistas, Donald Trump acusó a Volodímir Zelenski de hacer caso omiso de las peticiones estadounidenses de no atacar las refinerías de petróleo rusas y declaró que Ucrania necesita un nuevo líder. Estas declaraciones se produjeron en medio de las negociaciones entre representantes de Washington y la parte ucraniana, celebradas el 9 de octubre en Miami. Medios informaron de que estaba previsto inicialmente que las conversaciones duraran dos días, pero concluyeron antes de lo previsto. Según se dio a conocer, el motivo fue el acuerdo sobre el diésel que Trump anunció la víspera, tras una conversación telefónica con su homólogo ruso, Vladímir Putin.En septiembre, Trump ya había exigido a Ucrania que dejara de atacar las instalaciones rusas relacionadas con el diésel, alegando que estas acciones "perjudican a todo el mundo". Anteriormente, medios estadounidenses comunicaron que el precio medio del galón de diésel en EEUU alcanzó un récord de 6,06 dólares. El combustible se encareció un 14% en un mes y más de un 60% en un año.Por su parte, Vladímir Putin declaró anteriormente que las FFAA de Ucrania habían comenzado a atacar las refinerías rusas con el objetivo de perjudicar la economía del país. Añadió que Moscú respondió atacando instalaciones relevantes para la economía de Ucrania.
https://noticiaslatam.lat/20261011/ha-llegado-el-momento-musk-se-suma-al-llamado-para-que-ucrania-cambie-de-liderazgo-1175394083.html
ucrania
eeuu
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/0a/02/1175270425_270:0:3001:2048_1920x0_80_0_0_ca084c9d1a905dc713d9d186f9b0f472.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
donald trump, ucrania, eeuu, rusia, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania
donald trump, ucrania, eeuu, rusia, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania
"A partir de este momento": Trump anuncia una tregua energética entre Rusia y Ucrania
14:27 GMT 11.10.2026 (actualizado: 15:13 GMT 11.10.2026)
El presidente de EEUU, Donald Trump, anunció que, a partir de este momento, entra en vigor una tregua energética entre Rusia y Ucrania. En sus palabras, ambas partes llegaron a un acuerdo para suspender los ataques contra la infraestructura energética.
"A partir de este momento, habrá una tregua energética en el conflicto entre Rusia y Ucrania. Ambas partes han aceptado. ¡No la violen!", escribió el mandatario estadounidense en la red social Truth Social.
El 10 de octubre, durante una conversación con periodistas, Donald Trump acusó a Volodímir Zelenski de hacer caso omiso de las peticiones estadounidenses
de no atacar las refinerías de petróleo rusas y declaró que Ucrania necesita un nuevo líder
.
"Le advertí: haz lo que quieras, pero no ataques a las refinerías de petróleo. (...) Más le vale, maldita sea, poner fin a esto", indicó el inquilino de la Casa Blanca a la prensa.
Estas declaraciones se produjeron en medio de las negociaciones entre representantes de Washington y la parte ucraniana
, celebradas el 9 de octubre en Miami. Medios informaron de que estaba previsto inicialmente que las conversaciones duraran dos días, pero concluyeron antes de lo previsto. Según se dio a conocer, el motivo fue el acuerdo sobre el diésel
que Trump anunció la víspera, tras una conversación telefónica con su homólogo ruso, Vladímir Putin.
En septiembre, Trump ya había exigido a Ucrania que dejara de atacar las instalaciones rusas relacionadas con el diésel, alegando que estas acciones "perjudican a todo el mundo". Anteriormente, medios estadounidenses comunicaron que el precio medio del galón de diésel en EEUU alcanzó un récord de 6,06 dólares. El combustible se encareció un 14% en un mes y más de un 60% en un año.
Por su parte, Vladímir Putin declaró anteriormente que las FFAA de Ucrania habían comenzado a atacar las refinerías rusas con el objetivo de perjudicar la economía del país. Añadió que Moscú respondió atacando instalaciones relevantes para la economía de Ucrania.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.