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"A partir de este momento": Trump anuncia una tregua energética entre Rusia y Ucrania

"A partir de este momento": Trump anuncia una tregua energética entre Rusia y Ucrania

Sputnik Mundo

El presidente de EEUU, Donald Trump, anunció que, a partir de este momento, entra en vigor una tregua energética entre Rusia y Ucrania. En sus palabras, ambas... 11.10.2026, Sputnik Mundo

2026-10-11T14:27+0000

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El 10 de octubre, durante una conversación con periodistas, Donald Trump acusó a Volodímir Zelenski de hacer caso omiso de las peticiones estadounidenses de no atacar las refinerías de petróleo rusas y declaró que Ucrania necesita un nuevo líder. Estas declaraciones se produjeron en medio de las negociaciones entre representantes de Washington y la parte ucraniana, celebradas el 9 de octubre en Miami. Medios informaron de que estaba previsto inicialmente que las conversaciones duraran dos días, pero concluyeron antes de lo previsto. Según se dio a conocer, el motivo fue el acuerdo sobre el diésel que Trump anunció la víspera, tras una conversación telefónica con su homólogo ruso, Vladímir Putin.En septiembre, Trump ya había exigido a Ucrania que dejara de atacar las instalaciones rusas relacionadas con el diésel, alegando que estas acciones "perjudican a todo el mundo". Anteriormente, medios estadounidenses comunicaron que el precio medio del galón de diésel en EEUU alcanzó un récord de 6,06 dólares. El combustible se encareció un 14% en un mes y más de un 60% en un año.Por su parte, Vladímir Putin declaró anteriormente que las FFAA de Ucrania habían comenzado a atacar las refinerías rusas con el objetivo de perjudicar la economía del país. Añadió que Moscú respondió atacando instalaciones relevantes para la economía de Ucrania.

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