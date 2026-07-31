Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Puentes Informativos
'Puentes Informativos' es un nuevo espacio para adentrarse en la actualidad, tanto de Eurasia como de América. Te invitamos a hacerlo cada viernes en compañía de sus conductores: Marina Aguirre, desde Caracas, y Víctor Ternovsky, desde Moscú.
https://noticiaslatam.lat/20260731/rusia-golpea-planta-militar-de-eeuu-1174495131.html
Rusia golpea planta militar de EEUU
Rusia golpea planta militar de EEUU
Sputnik Mundo
"¿Así o más claro?" Este sería el mensaje de Moscú, que, según revela la prensa occidental, acaba de convertir en escombros una planta militar estadounidense... 31.07.2026, Sputnik Mundo
2026-07-31T19:00+0000
2026-07-31T19:00+0000
puentes informativos
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/07/1f/1174495836_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b34398f8ebbfa1f95150fa56bbe7e278.jpg
En esta edición de Puentes Informativos, una coproducción de TeleSur y Sputnik Mundo, Marina Aguirre y Víctor Ternovsky abordan:
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Rusia golpea planta militar de EEUU
Sputnik Mundo
Rusia golpea planta militar de EEUU
2026-07-31T19:00+0000
true
PT62M50S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/07/1f/1174495836_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_b8c0c75cdae0b236bfc37bdabfad8d24.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
видео
видео

Rusia golpea planta militar de EEUU

19:00 GMT 31.07.2026
© Sputnik
Síguenos en
"¿Así o más claro?" Este sería el mensaje de Moscú, que, según revela la prensa occidental, acaba de convertir en escombros una planta militar estadounidense en Kiev que fabricaba drones para atacar Rusia. Otro mensaje fuerte lo hizo el canciller ruso, Serguéi Lavrov, al anunciar una nueva etapa en la política exterior nacional: la de "ira sana".
En esta edición de Puentes Informativos, una coproducción de TeleSur y Sputnik Mundo, Marina Aguirre y Víctor Ternovsky abordan:
00:00 Introducción del programa
02:14 Europa, arrasada por los peores incendios de su historia
21:10 Putin responde al ultimátum occidental
35:31 Venezuela se reconstruye
55:28 Cómo los corruptos de Kiev se apropian de las donaciones internacionales
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала