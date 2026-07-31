En esta edición de Puentes Informativos, una coproducción de TeleSur y Sputnik Mundo, Marina Aguirre y Víctor Ternovsky abordan:

"¿Así o más claro?" Este sería el mensaje de Moscú, que, según revela la prensa occidental, acaba de convertir en escombros una planta militar estadounidense... 31.07.2026, Sputnik Mundo

Rusia golpea planta militar de EEUU

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"¿Así o más claro?" Este sería el mensaje de Moscú, que, según revela la prensa occidental, acaba de convertir en escombros una planta militar estadounidense en Kiev que fabricaba drones para atacar Rusia. Otro mensaje fuerte lo hizo el canciller ruso, Serguéi Lavrov, al anunciar una nueva etapa en la política exterior nacional: la de "ira sana".