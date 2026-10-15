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La postura de Zelenski respecto al acuerdo sobre el diésel es un desafío descarado a Trump, declara Lavrov
La postura de Zelenski respecto al acuerdo sobre el diésel es un desafío descarado a Trump, declara Lavrov
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La postura de Volodímir Zelenski con respecto al acuerdo de diésel entre Rusia y Estados Unidos constituye un desafío directo al presidente estadounidense... 15.10.2026, Sputnik Mundo
2026-10-15T12:12+0000
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"En cuanto al acuerdo del diésel, fue una propuesta que nosotros respaldamos, pero el señor Zelenski ya declaró en repetidas ocasiones que no hay que insistirle con este acuerdo del diésel, sino que es mejor que le proporcionen misiles para el sistema Patriot, porque necesita seguir atacando el sector energético ruso, incluidas las refinerías de petróleo", afirmó Lavrov al término de la cumbre de la Conferencia para la Interacción y Creación de Medidas de Confianza en Asia (CICA), celebrada en Bakú.Así, el canciller ruso agregó que la postura de Zelenski respecto al acuerdo sobre el diésel demuestra que no está dispuesto a adoptar un enfoque constructivo.En cuanto a un posible alto el fuego, Lavrov subrayó que Moscú no permitirá que se produzca una tregua en las hostilidades que sirva para que Kiev aproveche ese tiempo para reabastecerse de armas.Al mismo tiempo, Rusia está dispuesta a mantener negociaciones "normales, razonables y honestas" para resolver el conflicto en Ucrania, pero las iniciativas occidentales retroceden constantemente, lamentó el diplomático.Como ejemplo, el funcionario recalcó que en las filtraciones del supuesto plan de Europa para resolver la situación en Ucrania no hay ideas sobre cómo avanzar hacia una paz duradera. Agregó que Rusia no recibió propuestas oficiales para un acuerdo de paz sobre Ucrania.Mientras tanto, los objetivos de la operación militar especial están definidos y la postura de Rusia respecto a Ucrania no cambió, a diferencia de la de Occidente, añadió el ministro.
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La postura de Zelenski respecto al acuerdo sobre el diésel es un desafío descarado a Trump, declara Lavrov
12:12 GMT 15.10.2026 (actualizado: 12:21 GMT 15.10.2026)
La postura de Volodímir Zelenski con respecto al acuerdo de diésel entre Rusia y Estados Unidos constituye un desafío directo al presidente estadounidense, Donald Trump, declaró el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov.
"En cuanto al acuerdo del diésel, fue una propuesta que nosotros respaldamos, pero el señor Zelenski ya declaró en repetidas ocasiones que no hay que insistirle con este acuerdo del diésel, sino que es mejor que le proporcionen misiles para el sistema Patriot, porque necesita seguir atacando el sector energético ruso, incluidas las refinerías de petróleo", afirmó Lavrov al término de la cumbre de la Conferencia para la Interacción y Creación de Medidas de Confianza en Asia (CICA), celebrada en Bakú.
Así, el canciller ruso agregó que la postura de Zelenski respecto al acuerdo sobre el diésel
demuestra que no está dispuesto a adoptar un enfoque constructivo
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"Todo el mundo entiende que se trata de un reto directo y, además, grosero al presidente Trump, que respaldó activamente este acuerdo y se pronunció públicamente sobre él en repetidas ocasiones", aseveró Lavrov.
En cuanto a un posible alto el fuego, Lavrov subrayó que Moscú no permitirá que se produzca una tregua en las hostilidades que sirva para que Kiev aproveche ese tiempo para reabastecerse de armas.
Al mismo tiempo, Rusia está dispuesta a mantener negociaciones "normales, razonables y honestas" para resolver el conflicto en Ucrania, pero las iniciativas occidentales retroceden constantemente, lamentó el diplomático.
Después de la cumbre Estados Unidos-Rusia de 2025 en la ciudad estadounidense de Anchorage, en Alaska, "se produce un retroceso constante de las iniciativas y propuestas occidentales que nos alejan de una paz duradera", precisó.
Como ejemplo, el funcionario recalcó que en las filtraciones del supuesto plan de Europa para resolver la situación en Ucrania no hay ideas sobre cómo avanzar hacia una paz duradera. Agregó que Rusia no recibió propuestas oficiales para un acuerdo de paz sobre Ucrania.
Mientras tanto, los objetivos de la operación militar especial están definidos y la postura de Rusia respecto a Ucrania no cambió, a diferencia de la de Occidente, añadió el ministro.
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