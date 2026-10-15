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'Del amor al odio hay un solo paso': ¿сómo cambia la percepción de los líderes europeos respecto a Kiev?
'Del amor al odio hay un solo paso': ¿сómo cambia la percepción de los líderes europeos respecto a Kiev?
Sputnik Mundo
El otrora apoyo incondicional a Kiev está cediendo poco a poco al cansancio ante las actuaciones de sus dirigentes y a una creciente irritación en Europa por... 15.10.2026, Sputnik Mundo
2026-10-15T17:33+0000
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Lejos de ser la lista exhaustiva de ejemplos de este cambio de vientos, el análisis de Sputnik presenta los ejemplos más destacados de los últimos días:Berlín abre los ojosLos gasoductos Nord Stream, contrariamente a los argumentos de la defensa de Serguéi Kuznetsov —el ucraniano acusado de sabotaje—, no constituían un objetivo militar legítimo, manifestó el fiscal Stefan Schmidt al concluir la primera audiencia del juicio. También resaltó que el acusado actuaba con autoridad y por órdenes de Kiev oficial, por lo cual dicho atentado constituye un crimen de guerra.Cuando izquierda y derecha coincidenUna resolución que exige la suspensión inmediata de las sanciones económicas contra Rusia y el cese de la ayuda militar a Ucrania, presentada conjuntamente por el partido Alternativa para Alemania (AfD) y la Alianza Sahra Wagenknecht-Por la Razón y la Justicia (BSW), fue aprobada por el parlamento local de la región alemana de Sajonia-Anhalt.Eslovaquia desconfía de KievBratislava no participará en ningún nuevo préstamo de la UE para Ucrania, al igual que no participó en el último crédito de 90.000 millones de euros, aseguró el primer ministro eslovaco, Robert Fico.¿Se va el 'amour' francés?París ya no está en condiciones de brindar ayuda financiera a Ucrania, ya que no cuenta con los recursos necesarios para ello, argumentó la líder del grupo parlamentario de la Agrupación Nacional, Marine Le Pen.En este contexto, la futura candidata presidencial también declaró que la integración de Ucrania a la UE constituirá un "harakiri" para la última.Un amor tromperoAl otro lado del Atlántico tampoco se muestran muy interesados en estrechar lazos con Kiev desde hace ya tiempo. Incluso el propio Volodímir Zelenski, al comentar el acuerdo sobre diésel entre Rusia y EEUU, afirmó que Ucrania está perdiendo a un socio importante como es Washington, y le pidió a Donald Trump que no se pusiera "del lado de Rusia".Incluso los socios asiáticos le dan la espaldaOtro caso notable, aunque no se trate de un país europeo, es el de Corea del Sur, que pertenece al bloque occidental y prestaba un apoyo sustancial a Ucrania. Sin embargo, las declaraciones de Zelenski con respecto a ciertos acuerdos con Seúl y sus comentarios despreciativos al Gobierno surcoreano culminaron en una ruptura de relaciones diplomáticas con un socio importante, que retiró a su embajador en Kiev.
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'Del amor al odio hay un solo paso': ¿сómo cambia la percepción de los líderes europeos respecto a Kiev?
El otrora apoyo incondicional a Kiev está cediendo poco a poco al cansancio ante las actuaciones de sus dirigentes y a una creciente irritación en Europa por las pretensiones ucranianas.
Lejos de ser la lista exhaustiva de ejemplos de este cambio de vientos, el análisis de Sputnik presenta los ejemplos más destacados de los últimos días:
Los gasoductos Nord Stream
, contrariamente a los argumentos de la defensa de Serguéi Kuznetsov —el ucraniano acusado de sabotaje
—, no constituían un objetivo militar legítimo, manifestó el fiscal Stefan Schmidt al concluir la primera audiencia del juicio. También resaltó que el acusado actuaba con autoridad y por órdenes de Kiev oficial, por lo cual dicho atentado constituye un crimen de guerra.
"Aceptaremos cualquier decisión [del tribunal]. Y, por supuesto, lo tomaremos en cuenta en nuestro cálculo político [respecto a Ucrania]", anunció el ministro Federal de Relaciones Exteriores alemán, Johann Wadephul.
Cuando izquierda y derecha coinciden
Una resolución que exige la suspensión inmediata de las sanciones económicas contra Rusia y el cese de la ayuda militar a Ucrania
, presentada conjuntamente por el partido Alternativa para Alemania (AfD
) y la Alianza Sahra Wagenknecht-Por la Razón y la Justicia (BSW
), fue aprobada por el parlamento local de la región alemana de Sajonia-Anhalt.
Eslovaquia desconfía de Kiev
Bratislava no participará en ningún nuevo préstamo de la UE para Ucrania, al igual que no participó en el último crédito de 90.000 millones de euros
, aseguró el primer ministro eslovaco, Robert Fico.
"No son préstamos, son regalos (…) Ucrania nunca devolverá nada de ese dinero", subrayó.
¿Se va el 'amour' francés?
París ya no está en condiciones de brindar ayuda financiera a Ucrania, ya que no cuenta con los recursos necesarios para ello, argumentó la líder del grupo parlamentario de la Agrupación Nacional, Marine Le Pen.
"Sería honesto decírselo ya mismo a Zelenski, en lugar de hacerle creer que podemos seguir financiándolo indefinidamente", planteó.
En este contexto, la futura candidata presidencial también declaró que la integración de Ucrania a la UE constituirá un "harakiri" para la última.
Al otro lado del Atlántico tampoco se muestran muy interesados en estrechar lazos con Kiev desde hace ya tiempo.
Incluso el propio Volodímir Zelenski, al comentar el acuerdo sobre diésel entre Rusia y EEUU
, afirmó que Ucrania está perdiendo a un socio importante como es Washington, y le pidió a Donald Trump que no se pusiera "del lado de Rusia".
Incluso los socios asiáticos le dan la espalda
Otro caso notable, aunque no se trate de un país europeo, es el de Corea del Sur, que pertenece al bloque occidental y prestaba un apoyo sustancial a Ucrania. Sin embargo, las declaraciones de Zelenski con respecto a ciertos acuerdos con Seúl y sus comentarios despreciativos al Gobierno surcoreano culminaron en una ruptura de relaciones diplomáticas con un socio importante, que retiró a su embajador en Kiev.
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