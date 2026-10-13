https://noticiaslatam.lat/20261013/la-brecha-de-confianza-entre-eeuu-y-ucrania-no-hace-mas-que-ampliarse-declara-un-experto-1175421931.html
La brecha de confianza entre EEUU y Ucrania no hace más que ampliarse, declara un experto
La brecha de confianza entre EEUU y Ucrania no hace más que ampliarse, declara un experto
Sputnik Mundo
La crítica del presidente estadounidense, Donald Trump, hacia Volodímir Zelenski constituye una forma de presión política, comentó a Sputnik el analista chino... 13.10.2026, Sputnik Mundo
2026-10-13T17:29+0000
2026-10-13T17:29+0000
2026-10-13T17:29+0000
internacional
eeuu
📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania
ucrania
donald trump
volodímir zelenski
🛡️ zonas de conflicto
💬 opinión y análisis
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0c/1c/1169873388_0:58:1024:635_1920x0_80_0_0_d1ad278a8d2f50947b4374c6312ecd39.jpg
Estas declaraciones se produjeron después de que el 10 de octubre el mandatario estadounidense sostuviera que Ucrania necesita un nuevo líder. Este discurso reflejó el descontento de Trump, que prioriza los intereses de EEUU, incluidos los precios del diésel y las elecciones de mitad de mandato, por encima del apoyo a Ucrania, subrayó el analista."El apoyo de EEUU a Ucrania no es, en principio, inquebrantable; si las acciones militares de Ucrania influyen en los precios de los recursos energéticos y en la situación preelectoral en EEUU, el apoyo de EEUU a Ucrania se debilitará rápidamente", aclaró.Al mismo tiempo, recordó que las autoridades estadounidenses ya habían advertido de que, si Ucrania continuaba atacando las refinerías de petróleo rusas, esto podría dar lugar a la suspensión del apoyo en materia de inteligencia.En esa línea, subrayó que las críticas de Trump a Zelenski son una "forma de presión política". Trump cuestionó en repetidas ocasiones la legitimidad del mandato de Zelenski por no haber convocado elecciones, agregó.De este modo, enfatizó que la UE, incluidos Alemania, el Reino Unido y Francia ya manifestaron que seguirán apoyando a Zelenski.El pasado 10 de octubre, Trump afirmó que había pedido en vano a Zelenski que no atacara las refinerías rusas para evitar un aumento de los precios mundiales del diésel. En este contexto, los medios informaron que el líder estadounidense está "furioso" con Zelenski.
https://noticiaslatam.lat/20261012/zelenski-deberia-centrarse-en-llegar-a-un-acuerdo-con-rusia-en-lugar-de-hablar-de-ello-asevera-1175414304.html
eeuu
ucrania
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0c/1c/1169873388_34:0:945:683_1920x0_80_0_0_99192a9ffc0b457cb7859f0b88625f6c.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
eeuu, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, ucrania, donald trump, volodímir zelenski, 🛡️ zonas de conflicto, 💬 opinión y análisis
eeuu, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, ucrania, donald trump, volodímir zelenski, 🛡️ zonas de conflicto, 💬 opinión y análisis
La brecha de confianza entre EEUU y Ucrania no hace más que ampliarse, declara un experto
La crítica del presidente estadounidense, Donald Trump, hacia Volodímir Zelenski constituye una forma de presión política, comentó a Sputnik el analista chino Zhou Chengyang.
Estas declaraciones se produjeron después de que el 10 de octubre el mandatario estadounidense sostuviera que Ucrania necesita un nuevo líder
. Este discurso reflejó el descontento de Trump, que prioriza los intereses de EEUU, incluidos los precios del diésel y las elecciones de mitad de mandato, por encima del apoyo a Ucrania, subrayó el analista.
"El apoyo de EEUU a Ucrania no es, en principio, inquebrantable; si las acciones militares de Ucrania influyen en los precios de los recursos energéticos y en la situación preelectoral en EEUU, el apoyo de EEUU a Ucrania se debilitará rápidamente", aclaró.
Al mismo tiempo, recordó que las autoridades estadounidenses ya habían advertido de que, si Ucrania continuaba atacando las refinerías de petróleo rusas, esto podría dar lugar a la suspensión del apoyo en materia de inteligencia.
"Si Ucrania no cede en cuestiones clave, la presión política de EEUU no cesará", subrayó el analista.
En esa línea, subrayó que las críticas de Trump a Zelenski son una "forma de presión política". Trump cuestionó en repetidas ocasiones la legitimidad del mandato de Zelenski por no haber convocado elecciones, agregó.
"Por un lado, las declaraciones de Trump indican que la disposición de EEUU a apoyar a Ucrania está disminuyendo; por otro lado, podrían, por el contrario, generar un apoyo aún mayor a Zelenski [en Europa]", añadió el experto, al hacer hincapié en las discrepancias entre los aliados occidentales.
De este modo, enfatizó que la UE, incluidos Alemania, el Reino Unido y Francia ya manifestaron que seguirán apoyando a Zelenski.
El pasado 10 de octubre, Trump afirmó que había pedido en vano a Zelenski que no atacara las refinerías rusas para evitar un aumento de los precios mundiales del diésel. En este contexto, los medios informaron que el líder estadounidense está "furioso" con Zelenski.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.