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La brecha de confianza entre EEUU y Ucrania no hace más que ampliarse, declara un experto
La brecha de confianza entre EEUU y Ucrania no hace más que ampliarse, declara un experto
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La crítica del presidente estadounidense, Donald Trump, hacia Volodímir Zelenski constituye una forma de presión política, comentó a Sputnik el analista chino... 13.10.2026, Sputnik Mundo
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Estas declaraciones se produjeron después de que el 10 de octubre el mandatario estadounidense sostuviera que Ucrania necesita un nuevo líder. Este discurso reflejó el descontento de Trump, que prioriza los intereses de EEUU, incluidos los precios del diésel y las elecciones de mitad de mandato, por encima del apoyo a Ucrania, subrayó el analista."El apoyo de EEUU a Ucrania no es, en principio, inquebrantable; si las acciones militares de Ucrania influyen en los precios de los recursos energéticos y en la situación preelectoral en EEUU, el apoyo de EEUU a Ucrania se debilitará rápidamente", aclaró.Al mismo tiempo, recordó que las autoridades estadounidenses ya habían advertido de que, si Ucrania continuaba atacando las refinerías de petróleo rusas, esto podría dar lugar a la suspensión del apoyo en materia de inteligencia.En esa línea, subrayó que las críticas de Trump a Zelenski son una "forma de presión política". Trump cuestionó en repetidas ocasiones la legitimidad del mandato de Zelenski por no haber convocado elecciones, agregó.De este modo, enfatizó que la UE, incluidos Alemania, el Reino Unido y Francia ya manifestaron que seguirán apoyando a Zelenski.El pasado 10 de octubre, Trump afirmó que había pedido en vano a Zelenski que no atacara las refinerías rusas para evitar un aumento de los precios mundiales del diésel. En este contexto, los medios informaron que el líder estadounidense está "furioso" con Zelenski.
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La brecha de confianza entre EEUU y Ucrania no hace más que ampliarse, declara un experto

17:29 GMT 13.10.2026
© AP Photo / Alex BrandonZelenski y Trump en Mar-a-Lago.
Zelenski y Trump en Mar-a-Lago. - Sputnik Mundo, 1920, 13.10.2026
© AP Photo / Alex Brandon
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La crítica del presidente estadounidense, Donald Trump, hacia Volodímir Zelenski constituye una forma de presión política, comentó a Sputnik el analista chino Zhou Chengyang.
Estas declaraciones se produjeron después de que el 10 de octubre el mandatario estadounidense sostuviera que Ucrania necesita un nuevo líder. Este discurso reflejó el descontento de Trump, que prioriza los intereses de EEUU, incluidos los precios del diésel y las elecciones de mitad de mandato, por encima del apoyo a Ucrania, subrayó el analista.
"El apoyo de EEUU a Ucrania no es, en principio, inquebrantable; si las acciones militares de Ucrania influyen en los precios de los recursos energéticos y en la situación preelectoral en EEUU, el apoyo de EEUU a Ucrania se debilitará rápidamente", aclaró.
Al mismo tiempo, recordó que las autoridades estadounidenses ya habían advertido de que, si Ucrania continuaba atacando las refinerías de petróleo rusas, esto podría dar lugar a la suspensión del apoyo en materia de inteligencia.

"Si Ucrania no cede en cuestiones clave, la presión política de EEUU no cesará", subrayó el analista.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Sputnik Mundo, 1920, 12.10.2026
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"Zelenski debería centrarse en llegar a un acuerdo con Rusia en lugar de hablar de ello", asevera Trump
ayer, 21:18 GMT
En esa línea, subrayó que las críticas de Trump a Zelenski son una "forma de presión política". Trump cuestionó en repetidas ocasiones la legitimidad del mandato de Zelenski por no haber convocado elecciones, agregó.

"Por un lado, las declaraciones de Trump indican que la disposición de EEUU a apoyar a Ucrania está disminuyendo; por otro lado, podrían, por el contrario, generar un apoyo aún mayor a Zelenski [en Europa]", añadió el experto, al hacer hincapié en las discrepancias entre los aliados occidentales.

De este modo, enfatizó que la UE, incluidos Alemania, el Reino Unido y Francia ya manifestaron que seguirán apoyando a Zelenski.
El pasado 10 de octubre, Trump afirmó que había pedido en vano a Zelenski que no atacara las refinerías rusas para evitar un aumento de los precios mundiales del diésel. En este contexto, los medios informaron que el líder estadounidense está "furioso" con Zelenski.
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