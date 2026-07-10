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La deforestación en la Amazonía de Brasil cae en 38%
La deforestación en la Amazonía de Brasil cae en 38%
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En el primer semestre del año, la Amazonía brasileña perdió alrededor de 1.294 kilómetros cuadrados, lo que representa un 38% menos que el año pasado en el... 10.07.2026, Sputnik Mundo
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Según información del sistema de monitoreo satelital del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE) este es el menor nivel registrado desde 2017, cuando fueron arrasados 1.332 kilómetros cuadrados de bosque.En el mes de junio, la deforestación más extensa fue de 297,26 kilómetros cuadrados, un 35% menos de la registrada el año pasado en el mismo periodo.El Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva pretende que el país latinoamericano logre una deforestación ilegal nula para 2030. Reforzando los recursos para fiscalizar el cumplimiento de las normas ambientales.
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La deforestación en la Amazonía de Brasil cae en 38%

22:34 GMT 10.07.2026
© AP Photo / Andre PennerVista aérea de la Amazonía
Vista aérea de la Amazonía - Sputnik Mundo, 1920, 10.07.2026
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En el primer semestre del año, la Amazonía brasileña perdió alrededor de 1.294 kilómetros cuadrados, lo que representa un 38% menos que el año pasado en el mismo periodo, informó el Gobierno brasileño.
Según información del sistema de monitoreo satelital del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE) este es el menor nivel registrado desde 2017, cuando fueron arrasados 1.332 kilómetros cuadrados de bosque.
El Bosque Nacional de Caxiuana en Brasil - Sputnik Mundo, 1920, 02.06.2026
Ciencia
Brasil reduce 40% el nivel de deforestación en la mata atlántica, confirman las autoridades
2 de junio, 12:42 GMT
En el mes de junio, la deforestación más extensa fue de 297,26 kilómetros cuadrados, un 35% menos de la registrada el año pasado en el mismo periodo.
El Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva pretende que el país latinoamericano logre una deforestación ilegal nula para 2030. Reforzando los recursos para fiscalizar el cumplimiento de las normas ambientales.
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