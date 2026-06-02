Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Ciencia
Los hallazgos más importantes y logros más emocionantes en el campo de la ciencia.
https://noticiaslatam.lat/20260602/brasil-reduce-40-el-nivel-de-deforestacion-en-la-mata-atlantica-confirman-las-autoridades-1173703024.html
Brasil reduce 40% el nivel de deforestación en la mata atlántica, confirman las autoridades
Brasil reduce 40% el nivel de deforestación en la mata atlántica, confirman las autoridades
Sputnik Mundo
La deforestación de bosques nativos en la mata atlántica cayó en un 40% entre 2024 y 2025, informó el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Brasil... 02.06.2026, Sputnik Mundo
2026-06-02T12:42+0000
2026-06-02T12:42+0000
medioambiente
brasil
instituto nacional de investigaciones espaciales (inpe)
🌎 américa
ciencia
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/06/02/1173702215_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_75d96ae66a64d6141a248db44922a797.jpg
A la vez, se detalla que la superficie deforestada pasó de 14.366 hectáreas en el estudio anterior a 8.668 hectáreas en el período actual. Se trata de una marca sin precedentes, ya que, por primera vez en 40 décadas, la deforestación anual de los bosques maduros de la mata Atlántica se sitúa por debajo de las 10.000 hectáreas, se subraya."Hoy en día, la mata atlántica conserva cerca del 24% de su cobertura original. De este total, aproximadamente el 12,4% corresponde a los bosques maduros monitorizados por el atlas, considerados estratégicos para la preservación de la biodiversidad y el almacenamiento de carbono", se indica.
https://noticiaslatam.lat/20260521/el-impacto-es-evidente-derrame-de-hidrocarburos-en-trinidad-y-tobago-pone-en-peligro-a-especies-y-1173553927.html
brasil
🌎 américa
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/06/02/1173702215_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_22fd09dcce9acd13981972c5742e802b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
medioambiente, brasil, instituto nacional de investigaciones espaciales (inpe), 🌎 américa
medioambiente, brasil, instituto nacional de investigaciones espaciales (inpe), 🌎 américa

Brasil reduce 40% el nivel de deforestación en la mata atlántica, confirman las autoridades

12:42 GMT 02.06.2026
© AP Photo / Jorge SaenzEl Bosque Nacional de Caxiuana en Brasil
El Bosque Nacional de Caxiuana en Brasil - Sputnik Mundo, 1920, 02.06.2026
© AP Photo / Jorge Saenz
Síguenos en
La deforestación de bosques nativos en la mata atlántica cayó en un 40% entre 2024 y 2025, informó el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Brasil. Se trata del nivel más bajo desde el inicio del monitoreo sistemático de este bioma desde hace 40 años, agregó.

"El Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales, unidad de investigación vinculada al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y la Fundación SOS Mata Atlántica han publicado los datos más recientes del Atlas de los Remanentes Forestales de la mata atlántica. Estos datos apuntan a una reducción del 40% en la deforestación de los bosques maduros del bioma entre 2024 y 2025", procede de la publicación de la entidad.

A la vez, se detalla que la superficie deforestada pasó de 14.366 hectáreas en el estudio anterior a 8.668 hectáreas en el período actual. Se trata de una marca sin precedentes, ya que, por primera vez en 40 décadas, la deforestación anual de los bosques maduros de la mata Atlántica se sitúa por debajo de las 10.000 hectáreas, se subraya.
"Hoy en día, la mata atlántica conserva cerca del 24% de su cobertura original. De este total, aproximadamente el 12,4% corresponde a los bosques maduros monitorizados por el atlas, considerados estratégicos para la preservación de la biodiversidad y el almacenamiento de carbono", se indica.
Playas de Venezuela. - Sputnik Mundo, 1920, 21.05.2026
América Latina
"El impacto es evidente": derrame de hidrocarburos en Trinidad y Tobago pone en peligro a especies y pesca venezolanos
21 de mayo, 21:00 GMT
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала