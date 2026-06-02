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Brasil reduce 40% el nivel de deforestación en la mata atlántica, confirman las autoridades

Brasil reduce 40% el nivel de deforestación en la mata atlántica, confirman las autoridades

Sputnik Mundo

La deforestación de bosques nativos en la mata atlántica cayó en un 40% entre 2024 y 2025, informó el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Brasil... 02.06.2026, Sputnik Mundo

2026-06-02T12:42+0000

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A la vez, se detalla que la superficie deforestada pasó de 14.366 hectáreas en el estudio anterior a 8.668 hectáreas en el período actual. Se trata de una marca sin precedentes, ya que, por primera vez en 40 décadas, la deforestación anual de los bosques maduros de la mata Atlántica se sitúa por debajo de las 10.000 hectáreas, se subraya."Hoy en día, la mata atlántica conserva cerca del 24% de su cobertura original. De este total, aproximadamente el 12,4% corresponde a los bosques maduros monitorizados por el atlas, considerados estratégicos para la preservación de la biodiversidad y el almacenamiento de carbono", se indica.

https://noticiaslatam.lat/20260521/el-impacto-es-evidente-derrame-de-hidrocarburos-en-trinidad-y-tobago-pone-en-peligro-a-especies-y-1173553927.html

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