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Brasil reduce 40% el nivel de deforestación en la mata atlántica, confirman las autoridades
Brasil reduce 40% el nivel de deforestación en la mata atlántica, confirman las autoridades
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La deforestación de bosques nativos en la mata atlántica cayó en un 40% entre 2024 y 2025, informó el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Brasil... 02.06.2026, Sputnik Mundo
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A la vez, se detalla que la superficie deforestada pasó de 14.366 hectáreas en el estudio anterior a 8.668 hectáreas en el período actual. Se trata de una marca sin precedentes, ya que, por primera vez en 40 décadas, la deforestación anual de los bosques maduros de la mata Atlántica se sitúa por debajo de las 10.000 hectáreas, se subraya."Hoy en día, la mata atlántica conserva cerca del 24% de su cobertura original. De este total, aproximadamente el 12,4% corresponde a los bosques maduros monitorizados por el atlas, considerados estratégicos para la preservación de la biodiversidad y el almacenamiento de carbono", se indica.
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Brasil reduce 40% el nivel de deforestación en la mata atlántica, confirman las autoridades
La deforestación de bosques nativos en la mata atlántica cayó en un 40% entre 2024 y 2025, informó el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Brasil. Se trata del nivel más bajo desde el inicio del monitoreo sistemático de este bioma desde hace 40 años, agregó.
"El Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales, unidad de investigación vinculada al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y la Fundación SOS Mata Atlántica han publicado los datos más recientes del Atlas de los Remanentes Forestales de la mata atlántica. Estos datos apuntan a una reducción del 40% en la deforestación de los bosques maduros del bioma entre 2024 y 2025", procede de la publicación de la entidad.
A la vez, se detalla que la superficie deforestada pasó de 14.366 hectáreas en el estudio anterior a 8.668 hectáreas en el período actual. Se trata de una marca sin precedentes, ya que, por primera vez en 40 décadas, la deforestación anual de los bosques maduros de la mata Atlántica se sitúa por debajo de las 10.000 hectáreas, se subraya.
"Hoy en día, la mata atlántica conserva cerca del 24% de su cobertura original. De este total, aproximadamente el 12,4% corresponde a los bosques maduros monitorizados por el atlas, considerados estratégicos para la preservación de la biodiversidad y el almacenamiento de carbono", se indica.